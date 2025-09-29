To pogrążyło Motor Lublin. Dudek do wszystkiego się przyznał

Drugie finałowe spotkanie Motoru z Apatorem (52:38) rozpoczęło się od wykluczenia Jacka Holdera. To stało się, gdy gospodarze wychodzili na podwójne prowadzenie. - Już na gorąco mówiłem, że to był błąd sędziego Krzysztofa Meyze - opowiada nam Marek Cieślak, były trener kadry i ekspert Canal+. - Już po meczu rozmawiałem z poszkodowanym w tamtej sytuacji Patrykiem Dudkiem i tylko upewniłem się, że miałem rację.

Cieślak odsłania kulisy rozmowy z Dudkiem

- Patryk przyznał, że popełnił błąd jeździecki, bo było ślisko. Zgodził się też ze mną, że ta sytuacja była taka pół na pół. Jakby sędzia go wykluczył, to nie mógłby mieć pretensji. A jeśli dodamy, że Motor mógł zacząć mecz od wygranej 5:1, a w drugim biegu wygrał 5:1, to staje się jasne, że Apator po takim otwarciu mógł się nie podnieść - analizuje Cieślak.

Ekspert zwraca też uwagę na kilka innych błędów Motoru z pierwszej fazy spotkania. - Do połowy meczu Motor mógł zbudować potężną przewagę, ale poza nieszczęsnym wykluczeniem mieliśmy też błędy jeździeckie Bartka Zmarzlika i Bartka Bańbora na trasie. Obaj pojechali za wąsko, przez co zostali wyprzedzeni i Motorowi uciekły ważne punkty - ocenia Cieślak.

Lista grzechów Motoru Lublin

- Poza tym było za nerwowo, stąd kolejne wykluczenie Kubery. Mógł poczekać z atakiem, był szybki. Jednak w pierwszym meczu też mieliśmy takie akcje Motoru. Pamiętamy, co zrobił Lindgren. Też przewrócił rywala, bo zaatakował za szybko i za ostro. Wtedy też było wykluczenie - przypomina nasz rozmówca.

Cieślak zauważa, że w finale zobaczyliśmy też, jak ważny dla Motoru jest Wiktor Przyjemski. - W tym drugim meczu zrobił swoje, bo zdobył 6 punktów, ale w pierwszym zabrakło jego punktów. Wtedy jednak dokuczała mu kontuzja i nie mógł bardziej pomóc drużynie. To jednak odbiło się na końcowym wyniku.

Nazywa Motor żużlową Barceloną i pyta: "Dlaczego z niej odchodzą"

- Inna sprawa, że ja nie poznawałem Motoru w pierwszym finałowym meczu. Oglądałem i zastanawiałem się, czy to na pewno jest Motor. Za dużo przegrali w Toruniu. Z drugiej strony, jakby nie pomyłka sędziego i te błędy własne, to już w połowie rewanżowego meczu Motor mógł odrobić straty. Po mocnym wejściu urosłyby im skrzydła - komentuje Cieślak.

Motor przez trzy lata z rzędu zdobywał złoto mistrzostw Polski. O kolejne tytuły może być już bardzo trudno. Motor traci Przyjemskiego, Holdera i Kuberę, a inni się wzmacniają. - Dla ligi to na pewno dobrze, że coś się zmienia, bo takie hegemonie bywają nudne. Swoją drogą, to ja się dziwię temu, co dzieje się z Motorem. To jest taka nasza żużlowa Barcelona. Tylko, dlaczego zawodnicy z tej Barcelony uciekają. Tego nie potrafię zrozumieć - kończy Cieślak.

Marek Cieślak w rozmowie z prezesem Motoru Lublin Jakubem Kępą.

Bartosz Zmarzlik kontra Patryk Dudek. Przedsmak tego, co będzie się działo w Grand Prix 2026.

Jack Holder