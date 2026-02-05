To nie jest dla niego zwykły klub. Co za słowa gwiazdy Falubazu o nowej umowie

Priorytetem dla Pawlickiego pozostaje oczywiście walka o punkty w PGE Ekstralidze dla Falubazu. Jednak żużlowiec tej klasy potrzebuje regularnej jazdy. Wcześniej wiązał się już ze szwedzką Indianerną, a teraz dorzuca do pieca trzecią ligę, czyli duńską.

"To klub, który wiele dla mnie znaczy". Szczere słowa gwiazdy Falubazu

Pawlicki oficjalnie dołączył do kadry Grindsted (GSK Liga). Co ciekawe, w oficjalnym komunikacie Polak ucieka od korporacyjnych frazesów. Z jego ust padły słowa, które świadczą o tym, że w Danii czuje się jak w domu.

- Grindsted to klub, który wiele dla mnie znaczy, nie tylko ze względu na ściganie, ale przede wszystkim dzięki ludziom i wyjątkowej atmosferze wokół drużyny - wyznał szczerze Pawlicki.

Hat-trick ligowy i pełna motywacja

Dla Polaka będzie to kolejny rok w barwach tej drużyny. Decyzja o przedłużeniu współpracy była podyktowana nie tylko sentymentem, ale i sportową ambicją. - Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę kontynuować starty w barwach Grindsted w 2026 roku. Każdy sezon przynosi nową motywację (...). Czuję się mocny, zmotywowany i gotowy - zapewnia zawodnik.

Podpis Pawlickiego to ostatni element układanki w duńskim klubie. Oznacza to, że kadra menedżera Chrisa Pedersena jest już kompletna. Kibice w Zielonej Górze mogą być zadowoleni, bo ich lider będzie miał gdzie testować sprzęt i utrzymywać rytm startowy.

Dla Pawlickiego poprzedni sezon był najlepszym rokiem w karierze. Jeśli powtórzy tak dobry sezon, to wobec wzmocnienia w osobie Dominika Kubery i Andrzeja Lebiediewa, zielonogórzanie nie powinni mieć problemu z awansem do upragnionej czwórki. Pierwszy testem będzie arcytrudne spotkanie we Wrocławiu z lokalną Betard Spartą. Pierwsza kolejka już w dniach 10-12 kwietnia, na dokładne godziny spotkań, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Przemysław Pawlicki ma za soba najlepszy sezon w karierze. W końcu udowodnił, na co go stać Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Przemysław Pawlicki na prowadzeniu Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Przemysław Pawlicki w rozmowie z mechanikiem. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP