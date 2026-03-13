To największy kłopot Falubazu. Miliony na gwiazdy pójdą w błoto

Stelmet Falubaz Zielona Góra chce wrócić do gry o medale. Stąd ubiegłoroczne transfery Dominika Kubery i Andrzeja Lebiediewa oraz decyzja o wykupieniu z FOGO Unii Leszno Damiana Ratajczaka. Jednak od trzech miesięcy Falubaz żyje w strachu, a wszystko z powodu jednej decyzji Ekstraligi Żużlowej.

Jest wyjątkowo niekorzystny dla Falubazu

Chodzi o opublikowany jeszcze w połowie grudnia 2025 terminarz rozgrywek. W Zielonej Górze przekonują, że jest on wyjątkowo niekorzystny dla Falubazu i trudno odmówić im racji. W pierwszej rundzie sezonu zasadniczego Falubaz ma cztery z siedmiu spotkań na wyjeździe. Na dokładkę trzy z czterech wyjazdowych spotkań Falubaz ma z największymi mocarzami ligi.

W Zielonej Górze zastanawiają się teraz, jak to możliwe, że los był dla nich tak wyjątkowo złośliwy. W chwilach złości pojawiają się nawet i takie komentarze, że ktoś chyba zrobił to specjalnie i że to wygląda na jakiś spisek wymierzony w Falubaz. Jedno jest pewne: Falubaz obok Gezet Stali Gorzów ma najgorszy terminarz na 2026.

Wejścia smoka w wykonaniu Falubazu nie będzie

Falubaz ma taki rozkład jazdy, że absolutnie nie ma szans na wejście smoka. Pierwszy mecz ma we Wrocławiu z Betard Spartą, czyli najbogatszym klubie w Polsce, który po brązie w 2025 teraz bardzo, ale to bardzo chce złota. W drugiej kolejce Falubaz może się odbić wygrywając z GKM-em Grudziądz, ale rozpędu nie nabierze, bo w trzeciej serii spotkań czeka zielonogórzan wyjazd do Lublina. Motor od pięciu lat nie schodzi z podium. W czwartej kolejce znów mecz u siebie na odbicie z Włókniarzem, ale potem wyjazd do obrońcy tytułu z Torunia, a potem wyjazdowe derby ze Stalą w Gorzowie.

Rozkład jest taki, że po pierwszej rundzie Falubaz może być daleko z tyłu za Spartą, Motorem i Apatorem. Może być też niżej od GKM-u, z którym ma rywalizować o czwórkę. Grudziądz w pierwszej rundzie ma cztery mecze u siebie. Zaczyna ze Stalą, a potem ma Spartę, Unię i Włókniarza. I jeśli wygra ze Spartą, to zostawi Falubaz za plecami.

Terminarz zawsze rozgrzewa emocje

Terminarz zawsze rozgrzewa emocje i zawsze jest klub, który kwestionuje to, jak ten terminarz jest układany. Zawsze pojawiają się sugestie, że ktoś maczał w tym palce, że działacze, którzy mają dostęp do ucha prezesa, mogą więcej. Ekstraligi niezmiennie wyjaśnia, że nie ma żadnej ingerencji z jej strony, a układając terminarz, kieruje się jedynie takimi czynnikami, jak dostępność stadionów, czy kolizje terminów.

Falubaz zdecydowanie może nazwać terminarz potężną kłodą rzuconą pod nogi, ale jeśli w pierwszej rundzie wygra wysoko wszystkie mecze u siebie i dołoży zwycięstwo w wyjazdowym spotkaniu derbowym w Gorzowie (może to zrobić), to wtedy w Zielonej Górze będą mieli niezłą pozycję wyjściową do ataku na miejsce gwarantujące udział play-off. W ostatecznym rozrachunku kluczowe będą bonusy i wyjazd do Grudziądza.

Dominik Kubera Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Damian Ratajczak TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Brady Kurtz dziękuje kibicom za doping. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

