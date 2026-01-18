Partner merytoryczny: Eleven Sports

To może być wielki problem polskiego klubu. Chodzi o ich lidera

Jakub Czosnyka

Jakub Czosnyka

Michael Jepsen Jensen wraca do żużlowego Grand Prix po kilkuletniej przerwie. Wcześniej startował w mistrzostwach, ale nie ma z tego okresu dobrych wspomnień. Słabnąca forma i dołek psychiczny niemal nie skończyły jego kariery. Trudno się więc dziwić, że teraz znów pojawiają się obawy związane z jego powrotem do cyklu. Szczególnie, że w ostatnich dwóch sezonach stał się liderem i najważniejszym zawodnikiem GKM-u Grudziądz.

Michael Jepsen Jensen wraca do Grand Prix.
Michael Jepsen Jensen wraca do Grand Prix.Paweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Michael Jepsen Jensen za czasów młodości nazywany był materiałem na mistrza świata. Medalu jednak nigdy nie zdobył, a wręcz przeciwnie. Starty w Grand Prix i słabe wyniki niemal nie zrujnowały jego kariery.

Grand Prix to zmora wielu zawodników

Zresztą Duńczyk nie jest pierwszym przykładem żużlowca, który w lidze radził sobie doskonale, a w mistrzostwach miał swoje problemy. O tym, jak trudne są starty w Grand Prix w przeszłości przekonało się wielu zawodników z uznanym nazwiskiem.

Po tym jednak jak Jensen odbudował swoją karierę w Grudziądzu znów postanowił wrócić do elity i powalczyć o duży sukces. Nie ma wątpliwości, że jeżeli tylko będzie w stanie przełożyć formę z ligi na Grand Prix, to stać go nawet na zdobycie medalu. Pytanie tylko, czy nie wrócą stare demony.

- To jest przeszłość. Myślę, że Michael jest już zupełnie innym zawodnikiem - przede wszystkim mentalnie - mówi nam prezes GKM-u Marcin Murawski, który zupełnie nie obawia się spadku formy swojego lidera ze względu na powrót do cyklu.

- Nie skupiałbym się na tym, co było kiedyś. W międzyczasie zaszło u niego wiele zmian, jak na przykład podejście do sportu. Uważam, że nie ma się czego obawiać. To jest zawodnik doświadczony, który już startował w cyklu i wie, czym to się je. Myślę, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby prezentował się z dobrej strony - podkreśla.

GKM potrzebuje skutecznego Jensena

Swoją drogą dla grudziądzan postawa tego żużlowca może być kluczowa w kontekście walki o play-offy. GKM znów chciałby znaleźć się w pierwszej czwórce i powalczyć o upragniony medal. Przed rokiem to się udało m.in. za sprawą rewelacyjnej formy Jensena, który był prawdziwą lokomotywą i koniem pociągowym drużyny.

Inna sprawa, że zapewnienia prezesa klubu mogą znaleźć swoje potwierdzenie. Michael Jepsen Jensen wystartował bowiem w ostatniej rundzie zeszłorocznego cykl w Vojens. Zajął tam trzecie miejsce przegrywając jedynie z Bradym Kurtzem i Bartoszem Zmarzlikiem. Lepszego powrotu do Grand Prix wymarzyć sobie chyba nie mógł. Przy okazji sam sobie udowodnił, że stać go na skuteczną rywalizację z najlepszymi.

Michael Jepsen Jensen w parku maszyn.
Michael Jepsen Jensen w parku maszyn.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Michael Jepsen Jensen zaliczył renesans formy.
Michael Jepsen Jensen zaliczył renesans formy.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Michael Jepsen Jensen
Michael Jepsen JensenPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

