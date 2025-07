To może być strzał w kolano. Falubaz podjął wielkie ryzyko

Problem tak doświadczonego zawodnika jest bardzo złożony. Głównie chodzi o sprzęt, a w pewnym momencie zapowiadano nawet rewolucję w doborze regulacji. Hampel stracił swój główny atut, czyli szybki moment startowy . Zaczął po prostu przegrywać starty, które w PGE Ekstralidze są kluczowe do wygrywania wyścigów. W zeszłym roku w 75 startach miał aż 32 trójki. Choć teraz ma na koncie już 50 biegów, to zwycięstw jest tylko 11.

To są naczynia połączone, bo kiedy kryzys sprzętowy nadal trwał, to Polak stracił również pewność siebie na torze . Tutaj potwierdza się teoria, że sprzęt potrafi zbudować, jak i zrujnować żużlowca. Hampel umiejętności jeździeckich absolutnie nie stracił, ale brak swojej tajnej broni, a przede wszystkim prędkości, sprawia, że widzimy takie obrazki, jak ostatnio w Toruniu.

Niezłe występy na tle drużyn z Rybnika i Częstochowy nieco zakrzywiły rzeczywistość. Wydawało się, że największy problem 43-latka jest już za nim. Mecz z rywalem z wyższej półki zweryfikował jednak zamiary zielonogórzan. W starciu z zespołem aspirującym do złota doznali dotkliwej klęski. Choć z trójki Hampel-Madsen-Pawlicki co najmniej dwóch z nich powinno być pewniakami na wyścigi nominowane, liczby mówią jednak swoje.

Pawlicki jedzie sezon życia, ale kiedy był najbardziej potrzebny, to zawiódł. Madsen za to nie jest już tak bardzo skuteczny, jak to było w Częstochowie i niewykluczone, że w Falubazie nigdy na tak wysoki poziom nie wskoczy. W przyszłym roku za sprawą przyjścia Kubery zespół będzie bardziej zbilansowany, choć to nadal może być za mało.