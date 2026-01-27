Partner merytoryczny: Eleven Sports

To może być nokaut. Biegali po sponsorach, ale było już za późno

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Gezet Stal Gorzów po pracowitym oknie transferowym zbudowała skład niewiele lepszy od tego z 2025. Klubowi znów grozi jazda w barażach, a może być jeszcze gorzej. Terminarz nie jest łaskawy dla Stali. Na pierwszą wygraną może ona poczekać do piątej kolejki. A wszystko przez jedną złą decyzję. Na jaw wychodzą kulisy negocjacji z Piotrem Pawlickim. Okazuje się, że gwiazdor był jedną nogą w Stali. Jednak po omówieniu szczegółów kontraktu stało się coś, czego zawodnik nie mógł zaakceptować. Znamy szczegóły.

Zawodnik żużlowy w pełnym stroju ochronnym i kasku stoi obok mężczyzny w okularach przeciwsłonecznych oraz kurtce, skierowanego bokiem. Po lewej stronie zdjęcia widoczne zbliżenie twarzy innego mężczyzny w okręgu.
Dariusz Wróbel położył kontrakt Piotra Pawlickiego w Stali Gorzów. Paweł Wilczyński/Stal GorzówZdjęcia Paweł Wilczyński

W 2025 Stal Gorzów jechała na trzech liderów: Andersa Thomsena, Martina Vaculika i Andrzeja Lebiediewa. Reszta składu była dziurawa, ale liderzy lepiej lub gorzej łatali dziury i finalnie Stal obroniła się przed degradacją. W 2026 może być zdecydowanie trudniej. Thomsen został, za Vaculika przyszedł Jack Holder, ale trzeciego lidera nie ma, a mógł być.

Stal Gorzów była o krok od hitowego transferu

Okazuje się, że Piotr Pawlicki był o krok od transferu do Stali. Były wiceprezes klubu Patryk Broszko odwiedził zawodnika we Wrocławiu, dogadał z nim wszystkie szczegóły, ustalił cenę, panowie podali sobie rękę i Pawlicki czekał już tylko na to, aż zarząd klepnie transfer.

I tu zaczynają się schody, bo na spotkaniu działaczy Stali, gdzie miało dojść do zatwierdzenia porozumienia z zawodnikiem, nagle pojawiły się schody. Były prezes, a obecnie dyrektor sportowy Dariusz Wróbel zaczął mówić, że Pawlicki jest za drogi, że trzeba by urwać ze sto tysięcy z kwoty za podpis (miała ona wynosić około 1,1 miliona złotych) i tak się stało, że przekonał on pozostałych do swoich racji.

Wiceprezes Stali Gorzów biegał po lożach i zbierał kasę na transfer

Były wiceprezes Broszko chcąc nie chcąc zadzwonił do Pawlickiego i powiedział mu o tym, że jest zgoda, ale stawka za podpis musiałaby być 100 tysięcy mniejsza. Żużlowiec nie bardzo chciał o tym słyszeć, więc Broszko z pozostałymi przedstawicielami miasta w Stali ruszył w trakcie jednego ze spotkań po lożach sponsorskich i zebrał deklaracje na te 100 tysięcy. Błyskawicznie skontaktował się z Pawlickim, ale ten już nie chciał rozmawiać.

Najpewniej Pawlicki uznał, że skoro klub targuje się o 100 tysięcy, to znaczy, że jednak z jego płynnością i finansami nie wszystko jest w porządku. Stal po tej stracie jeszcze próbowała ratować sytuację, kontaktując się z Maksymem Drabikiem, ale tam cena była identyczna. Poza tym był on już po słowie z GKM-em Grudziądz i nie było klimatu do rozmów.

Były prezes Dariusz Wróbel sam zrobił sobie kłopot

Stal z Pawlickim mogła zdecydowanie więcej. Bez niego będzie kolejny rok łatania dziur i problem z obsadą biegów nominowanych, gdzie jadą najlepsi. Holder z Thomsenem najpewniej będą ścigali się w wyścigu ostatnim, ale z czternastym biegiem będzie kłopot. Będzie musiał jechać Paweł Przedpełski, który rok spędził poza Ekstraligą. Do tego będzie musiał dojść któryś z młodszych zawodników, co najpewniej odbije się na wyniku.

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że były prezes Wróbel sam zrobił sobie kłopot, bo w nadchodzącym sezonie będzie on najpewniej numerem 1 w sztabie szkoleniowym. Będą oczywiście trener Piotr Paluch i kierownik Krzysztof Orzeł, ale pierwsze i ostatnie słowo należeć będzie do Wróbla. Z Pawlickim miałby pole manewru, a tak to będzie musiał się nieźle natrudzić, żeby to jakoś ogarnąć. A terminarz jest tak trudny dla Stali, że na pierwszą wygraną może poczekać do 5. kolejki, czyli do wyjazdu do Częstochowy. A jak tam się nie uda, to Stal może zakończyć pierwszą rundę fazy zasadniczej choćby bez jednej wygranej.

Prezes Dariusz Wróbel i udziałowiec Stali Gorzów Zbigniew Głuchy z firmy Gezet.
Były i obecny prezes Stali Gorzów. Dariusz Wróbel zapowiedział Piotrowi Świstowi, że zostanie zwolniony, a Zbigniew Głuchy poprawił obwieszczając to w mediach.Stal Gorzówmateriały prasowe
Skoncentrowany Piotr Pawlicki
Skoncentrowany Piotr PawlickiŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Piotr Pawlicki
Piotr PawlickiPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
