To może być hit transferowy. Najpierw zwolnienie, a potem nowa praca

Zdaje się, że przygoda Dariusza Śledzia we Wrocławiu powoli dobiega końca. Prezes Andrzej Rusko od jakiegoś czasu szuka nowego menedżera. Czarę goryczy przelał brak awansu do finału. Działacz jest zdania, że zespół potrzebuje nowego bodźca.

Dariusz Śledź nie będzie długo szukał nowej pracy

Odejścia nigdy nie są przyjemne, ale Śledź może spaść na przysłowiowe cztery łapy. Takich trenerów z uznanym nazwiskiem jest na rynku niewielu. Nie będzie miał więc żadnych problemów ze znalezieniem nowej pracy. A przy odrobinie szczęścia pozostanie w PGE Ekstralidze.

W najbliższym czasie nawet trzy kluby z elity mogą szukać nowego trenera. Falubaz już penetruje rynek po tym, jak wypowiedzenie złożył Piotr Protasiewicz. Na włosku wisi też posada Piotra Śwista w Gorzowie Wielkopolskim. W klubie nie brakuje głosów, że trzeba go zmienić, bo siódme miejsce w lidze to porażka, która do tego związana jest z jazdą w barażach, które dodatkowo obciążą budżet.

Tę układankę dopełnia Polonia Bydgoszcz. W tym przypadku bez względu na awans bądź nie Tomasz Bajerski też może nie utrzymać swojego stanowiska. Chodzą plotki, że dzięki lokalnemu sponsorowi nowym menedżerem mógłby zostać Piotr Protasiewicz. Ten jednak wiązany jest też ze Spartą Wrocław. Jeśli rzeczywiście tam trafi, to Śledź z pewnością znajdzie się na radarze prezesa Kanclerza.

W 2. Metalkas Ekstralidze też będzie kolejka chętnych

A jeśli wariant z PGE Ekstraligą nie wypali, to Śledź znajdzie dla siebie miejsce na jej zapleczu. Wiele wskazuje na zmiany w sztabie szkoleniowym Orła Łódź. Sezon kończył z powodzeniem Maciej Jąder, ale względem jego pracy było trochę zastrzeżeń. Śledź mógłby być ciekawą opcją.

Niewiadomą jest też przyszłość Piotra Żyto w ROW-ie Rybnik. Sam zainteresowany wstępnie wyraził gotowość zostania po spadku, ale nie wiemy, jakie plany będzie miał Krzysztof Mrozek.

Poza wszystkim Śledź może być też opcją dla klubów, które chcą po prostu wzmocnić sztab szkoleniowy bez zwolnień aktualnego trenera. W środowisku uważany jest za bezkonfliktowego i lubianego przede wszystkim przez zawodników. Osoba z tak bogatym doświadczeniem i pracą na trudnym terenie we Wrocławiu byłaby ciekawym rozwiązaniem dla większości klubów.

Dariusz Śledź, trener Betard Sparty Wrocław Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Narada w Sparcie. Na pierwszym planie trener Dariusz Śledź, z prawej strony Konrad Darwiński. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Dariusz Śledź Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński