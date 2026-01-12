To może być hit transferowy Motoru Lublin. O tym na razie nikt nie mówi

Martin Vaculik to bodaj jeden z najbardziej ambitnych żużlowców świata. Przed laty wymarzył sobie, że zostanie mistrzem świata. Do realizacji tego celu mu jeszcze daleko, choć ma już na swoim koncie brązowy medal. Słowak jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, ale zrozumiał, że potrzebuje prawdziwej rewolucji, aby jego kariera znów mogła nabrać tempa.

Vaculik znów miał ten sam problem

Z aktualnym już zawodnikiem Motoru jest tak, że jeśli nakręci się na konkretny wynik, a coś nie idzie po jego myśli, to bardzo łatwo popada w kłopoty. - Sezon 2025 kosztował mnie bardzo wiele - mówił wielokrotnie żużlowiec, a Marek Cieślak wspominał, jak jeszcze za czasów wspólnej pracy w Unii Tarnów Słowak wpadł w duży dołek formy. - Po świetnym sezonie 2012 wymyślił sobie, że za rok będzie mistrzem świata. W kolejnej kampanii mu nie poszło i strasznie się na nim to odbiło - mówił były selekcjoner kadry narodowej.

Trudno się więc dziwić temu, że Vaculik postanowił teraz wszystko wywrócić do góry nogami. Przede wszystkim pozbył się tego, co mocno zaprzątało mu głowę, czyli startów w Grand Prix. Z otoczenia zawodnika słychać, że potrzebował twardego resetu . Stąd też przeprowadzka do Lublina. W Motorze nie będzie już jak w Stali gwiazdą numer jeden, na której skoncentrowana jest uwaga wszystkich. Motorem napędowym jest Bartosz Zmarzlik, a Vaculik po prostu ma pomagać. Taka rola powinna mu bardziej służyć.

Zrobił rewolucję w swoim parku maszyn

Ostatnie lata to też okres dużych rotacji sprzętowych. Vaculik pracował z Ryszardem Kowalskim, Peterem Johnsem, ale testował także jednostki od innych mechaników. Ciągłe rotacje i szukanie ustawień niewielu zawodnikom wychodzi na dobre. Bardziej sprawdza się stabilizacja.

Dlatego też Vaculik podjął decyzję, że tym razem zaufa Ashleyowi Hollowayowi. To na jego silnikach ma się teraz skupić widząc, że rywale, którzy postawili na tego tunera radzą sobie doskonale. Mówi się przecież, że to jedyny mechanik, który może rzucić wyzwanie Ryszardowi Kowalskiemu, który pracuje z Bartoszem Zmarzlikiem. Brady Kurtz jest tego najlepszym przykładem.

A wracając do Słowaka, to z ust ekspertów słyszymy, że wspomniany "twardy reset" może mu tylko pomóc i w nadchodzącym sezonie może być jednym z najlepszych zawodników ligi. Sprzyjać powinien mu także domowy tor w Lublinie, a dobre występy u siebie to podstawa. Vaculik wychował się bowiem na długim obiekcie w Żarnowicy, więc taka geometria nie jest mu obca.

