To już oficjalne. Stal Gorzów z jasnym komunikatem do Jacka Holdera

Jacka Holdera i innych gwiazd Gezet Stali Gorzów nie było ani na pierwszej, ani na drugiej liście zawodników zatwierdzonych do ligi. Już rozgorzała dyskusja, że Stal, która w budżecie ma mieć dziurę w wysokości 4,6 miliona złotych, będzie musiała rozwiązać kontrakt Holdera. W Gorzowie jednak bronią się przed tym rękami i nogami.

Holder po rozmowach ze Stalą Gorzów

Holder już wtedy, gdy ukazywały się listy, dostał pełną informację z klubu na temat całej sytuacji. Gwiazdor usłyszał, co jest grane i jaka naprawdę jest sytuacja w Stali. Dostał też jasny sygnał, że nie będzie żadnych perturbacji związanych z jego kontraktem. W Stali mówią wprost, że Holder zachował się wobec nich fair, kiedy dostał lepszą ofertę z Włókniarza Częstochowa, więc teraz oni zrobią wszystko, żeby mu za to odpłacić.

Kiedy więc cała żużlowa Polska zastanawiała się, co to będzie ze Stalą i z Holderem, sam zawodnik siedział sobie spokojnie i czekał na rozwój zdarzeń. Wiedział, że Stal w związku z licencją nadzorowaną ma trudniejszą drogę niż inne kluby. W odróżnieniu od pozostałych Stal nie tylko wysyła na papierze budżet, ale i odkrywa wszystkie źródła finansowania.

Stal z dziurą w budżecie. Udziałowcy musieli to zrobić

Nie jest tajemnicą, że w budżecie Stali na 2026 brakuje 4,6 miliona złotych. Klub musiał więc dostarczyć oświadczenie udziałowców, że w razie potrzeby dorzucą tyle na koniec sezonu z własnej kieszeni. To oświadczenie zostało dosłane i według informacji posiadanych przez Stal wszystkie gwiazdy mają być potwierdzone w trzecim komunikacie.

Jednocześnie Stal prostuje informacje dotyczące tego, że stawia się znak równości między kontraktem Holdera i dziurą w budżecie. Gdyby Stal miała rozwiązać finansowy problem, redukując wydatki na zespół, to musiałaby się pozbyć nie tylko Holdera, ale i też jeszcze jednego zawodnika. Umowa Holdera ze Stalą jest szacowana na 3,3 miliona złotych przy 200 punktów. Jednak część wynagrodzenia jest na umowie sponsorskiej. Stal płaci około 2,8 mln zł. Do 4,6 jeszcze daleko. Tak czy inaczej, tematu rozwiązania umów nie ma, jak zapewnia nas klub.

Jack Holder cieszy się z wygranej w Grand Prix. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

