To dlatego Apator pokonał Spartę. Trener wszystko zdradził, znamy kulisy

Press Grupa Developerska Toruń w rewanżowym starciu z Betard Spartą Wrocław wynik dwumeczu cały czas miała pod kontrolą. Zaliczka 14 punktów okazała się nie do odrobienia przez gospodarzy, którzy bardzo wierzyli, że losy awansu do wielkiego finału uda się na własnym torze odwrócić.

Torunianie wyciągnęli wnioski. Trener Baron miał specjalny plan

Nadzieje Sparty uzasadnione były tym, że na koniec rundy zasadniczej rozbili u siebie zespół z Torunia, który wtedy nie potrafił dokleić się do miejscowego toru. We Wrocławiu ostro trenowali w ostatnich dniach, aby powtórzyć ten scenariusz. Tyle tylko, że sztab szkoleniowy Apatora wyciągnął wnioski i to on wyszedł z tej batalii zwycięsko.

Okazuje się, że drużyna toruńska niemal wyprowadziła się ze swojego domowego toru, na którym nie trenowała przez dwa tygodnie. - Sparta na pewno nie przekombinowała. Myślę, że zrobili wszystko dobrze. Wiem, ile treningów odbyli przed tym meczem. Na pewno bardzo się starali. Po prostu my postawiliśmy trudne warunki. Przez dwa tygodnie w ogóle nie jeździliśmy w Toruniu. Potrenowaliśmy na innych torach, które są dłuższe od naszego i to dało efekt - mówi w rozmowie z Interią Piotr Baron.

Wydaje się więc, że ta decyzja okazała się kluczem do sukcesu. Wcześniej wielu ekspertów zwracało uwagę, że problemy wyjazdowe torunian biorą się z tego, że drużyna na co dzień trenuje na specyficznym krótkim torze, który w PGE Ekstralidze jest ewenementem. To miało powodować kłopoty zawodnikom przede wszystkim w kwestii regulacji sprzętu.

Turcja - Hiszpania. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Podwójna sztuczka torunian zdała efekt

W tym wszystkich kalkulacjach istotne było też to, że Apator zwyczajnie zaszachował Spartę. Słaby wynik w rundzie zasadniczej na torze we Wrocławiu okazał się kompletnie mylący.

- Pamiętajmy, że w rundzie zasadniczej wynik wyglądał tak a nie inaczej, bo nie robiliśmy żadnych rezerw taktycznych. Wiedzieliśmy więc, że nasi zawodnicy gorzej raczej nie pojadą, a jak będzie okazja skorzystać z rezerw, to zrobimy to i zakręcimy się wokół tych 39 punktów. Niedzielny mecz pokazał jednak, że zespół stanął na wysokości zadania. Zawodnicy wyciągnęli odpowiednie wnioski - dodał Baron.

Trener Piotr Baron. W tle Emil Sajfutdinow Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Robert Lambert jest jednym z liderów Apatora Toruń. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski