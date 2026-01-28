To będzie prawdziwa rewolucja. Nowy przepis wywróci ligę do góry nogami

Od kilku lat na zapleczu PGE Ekstraligi nie brakuje klubów, które chcą awansować do elity. To wcale nie takie proste zadanie. Przekonuje się o tym boleśnie Polonia Bydgoszcz, która od dawna próbuje wywalczyć awans. Być może w niedalekiej perspektywie drzwi do PGE Ekstraligi dla nowych klubów zostaną szerzej otwarte.

Ekstraliga Żużlowa ma rewolucyjny pomysł zmian

Wstępnie o takich rozważaniach mówił już prezes EŻ Wojciech Stępniewski. Taka zmiana byłaby wodą na młyn dla klubów z 2. Metalkas Ekstraligi, które mówią wprost, że obecnie różnica między tymi dwoma poziomami lig sprowadza się do pieniędzy z kontraktu telewizyjnego. Ta kasa, po ówczesnym awansie, pozwala najlepszej drużynie z zaplecza PGE Ekstraligi zbudować wystarczający budżet.

Tylko w tym roku o awans bić się będą minimum trzy drużyny - Abramczyk Polonia Bydgoszcz, Cellfast Wilki Krosno i Moonfin Malesa Ostrów. W zeszłym roku też mieliśmy trzy drużyny, które otwarcie mówiły o swoich aspiracjach sportowych.

- Jestem zwolennikiem zmiany regulaminu, aby dwie drużyny z 2. Metalkas Ekstraligi zasilały szeregi PGE Ekstraligi i odpowiednio dwie z niej spadały - mówi nam Grzegorz Leśniak z Wilków Krosno, którego zapytaliśmy o opinię w tej sprawie.

- Mam pełne zaufanie do władz PGE Ekstraligi, które planują wszelkie zmiany z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Wiem, że jest taki pomysł, ale jest jeszcze za wcześnie, aby wprowadzić go w życie - przestrzega.

Zmiana regulaminu rozwiązaniem problemów beniaminka

Swoją drogą ta rewolucyjna zmiana mogłaby znacząco poprawić sytuację beniaminka PGE Ekstraligi na rynku transferowym. W poprzednich latach kluby boleśnie przekonały się o tym, że nie tak prosto jest zbudować konkurencyjną drużynę po awansie, bo rynek zawodniczy jest już mocno przebrany.

Tymczasem fakt, że doszłoby do wymiany aż dwóch zespołów w PGE Ekstralidze sprawiłoby, że przynajmniej część zawodników musiałaby wstrzymać się z decyzjami na temat swojej przyszłości aż do września.

- Wszyscy widzimy, jak poziom rozgrywek i ranga ligi wzrosła na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Zarówno sportowo, jak i finansowo oraz organizacyjnie. Nie mam wątpliwości, że żużel w porównaniu do innych dyscyplin sportowych w Polsce jest w absolutnej czołówce pod tym względem. W każdym razie, gdy nadejdzie ten moment, to w moim przekonaniu będzie to kolejny krok w dobrą stronę. To ożywiło by rynek transferowy. Zwiększy się rotacja klubów oraz zawodników między tymi ligami - podsumowuje nasz rozmówca.

