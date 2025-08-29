To będzie koniec dominacji Motoru Lublin. Stracą mocno na jakości, liczby nie kłamią

W tym roku rozgrywki PGE Ekstraligi są teatrem jednego aktora. Drużyna Motoru całkowicie zdominowała ligę, notując jedynie porażkę w sezonie zasadniczym na toruńskiej Motoarenie. Dwumecz był jednak bezlitosny, bo lubelska drużyna wygrała go z ogromną przewagą. To jednak może być ostatni sezon dominacji zespołu, bo z klubu po sezonie odchodzi Dominik Kubera, Jack Holder oraz Wiktor Przyjemski.

Motor Lublin mocno się osłabił. Liczby nie kłamią

Ten sezon w wykonaniu Dominika Kubery jest nieco gorszy, aniżeli trzy ostatnie. Niemniej, Polak bez problemu przekracza barierę 2 punktów na bieg, bo jego dokładna średnia wynosi 2,043. Zastąpić go ma Kacper Woryna, który tylko raz na osiem sezonów w Ekstralidze przekroczył średnią 2 punktów na bieg. Kubera słynie także z świetnej jazdy parowej, czego jednak nie można powiedzieć o Worynie.

Wychowanek rybnickiego ROW-u robi sporo szumu na torze i słynie z dość nierozważnej jazdy. Według statystyk Rafała Gurgurewicza był wyprzedzany 33 razy, czyli najwięcej ze wszystkich żużlowców. Ma także sporo mijanek, bo 21, ale bilans -12 jest najgorszym w całej lidze. Jedno jest pewne, w takim przypadku nikt w Lublinie na nudę narzekać nie będzie.

To nie koniec osłabień. Motor będzie żałował odejścia Przyjemskiego i Holdera

Szczególnie bolesne jest odejście Wiktora Przyjemskiego. Trzeba powiedzieć wprost, że na dzisiaj nie ma juniora w Polsce, który mógłby wypełnić lukę po wychowanku Abramczyk Polonii Bydgoszcz. 20-latek ma szóstą średnią w PGE Ekstralidze z wynikiem 2,2 punktu na bieg, co jest kosmicznym rezultatem jak na młodzieżowca. Wszystko wskazuje, że Motor postawi na wychowanka Bartosza Jaworskiego, który objechał 22 biegi w lidze i żadnego jeszcze nie wygrał.

Odchodzi także Jack Holder, którego średnia w tym roku wynosi 2,203. To lepiej niż Martin Vaculik (2,000), który ma zastąpić Australijczyka. To jednak wydaje się najmniejsze osłabienie, bowiem Słowak od lat jest jednym z czołowych zawodników i przy Bartoszu Zmarzliku ponownie może wrócić do ścisłej czołówki. Te wszystkie zmiany jednak wyjdą Motorowi na spory minus. Drużyna będzie nadal faworytem do medalu, ale nie będzie już murowanym kandydatem do złota, tak jak w tym roku. To oznacza, że zarówno Betard Sparta Wrocław jak i Pres Grupa Deweloperska Toruń będą mogli pokonać Motor.

Wiktor Przyjemski został skrytykowany przez kibiców Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Martin Vaculik w Grand Prix na PGE Narodowym. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Kacper Woryna Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski