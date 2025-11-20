To będzie dla Kowalskiego sezon prawdy. Ma wiele do stracenia

Betard Sparta Wrocław liczyła w tym roku na złoty medal w rozgrywkach. To się nie udało, co spowodowało polowanie na czarownice. Za brak trofeum obarczono trenera Dariusza Śledzia, z którym zakończono współpracę. W jego miejsce zatrudniono Piotra Protasiewicza, który również będzie miał za zadanie walczyć o złoto. Żeby się tak stało, będą potrzebować Kowalskiego w kapitalnej dyspozycji, więc zawodnik może okazać się kluczowy w układance trenera.

Zdobywał komplet i pokonywał Zmarzlika. Teraz obniżył loty

Wszyscy kibice Sparty pamiętają, jak w ubiegłym roku jeździł Bartłomiej Kowalski. Polak dysponował kapitalnym momentem startowym, potrafił jechać parą, a nawet miał kilkanaście udanych manewrów wyprzedzania. W spotkaniu z Motorem Lublin zdobył komplet punktów, ogrywając Bartosza Zmarzlika. To zaprocentowało i zakończył wówczas rozgrywki ze średnią 1,776 pkt na bieg, będąc najlepszym U24 w lidze. Dzięki niemu udało się wrocławianom pokonać Stal Gorzów, przez co znaleźli się w finale.

Kibice spodziewali się, że Kowalski pójdzie do przodu, a w najgorszym przypadku pojedzie na podobnym poziomie. Tymczasem rzeczywistość okazała się brutalna, bo 23-latek zakończył rozgrywki ze średnią 1,453 pkt na bieg, czyli o 0,323 pkt gorzej niż w ubiegłym roku. To dramat, który spowodował, że Sparty zabrakło w finale, bo w dużej mierze brakowało punktów Kowalskiego.

To będzie dla Kowalskiego sezon prawdy

Dla Bartłomieja Kowalskiego przyszły rok będzie decydujący, ponieważ to ostatni sezon w roli zawodnika U24. Jeśli ma to wyglądać, tak jak w tym roku, to ciężko sobie wyobrazić, by jako senior znalazł pracę w PGE Ekstralidze. Wobec tego musi wspiąć się na wyżyny i pojechać przynajmniej tak samo dobrze, jak w ubiegłym roku, jeśli chce marzyć o utrzymaniu miejsca w PGE Ekstralidze.

Wydaje się, że przede wszystkim zawodnik musi zapanować nad emocjami i nerwami, bo w tym roku było zdecydowanie zbyt dużo wykluczeń spowodowanych agresywną jazdą. Dodatkowo były głośne spięcia z Mateuszem Cierniakiem, po których dostał nawet burę od byłego już trenera Dariusza Śledzia.

Bartłomiej Kowalski, zawodnik Betard Sparty Wrocław Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartłomiej Kowalski z trenerem Dariuszem Śledziem. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Oszprycowany Bartłomiej Kowalski w Bydgoszczy Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski