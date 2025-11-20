Partner merytoryczny: Eleven Sports

To będzie dla Kowalskiego sezon prawdy. Ma wiele do stracenia

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Wszystko wskazywało na to, że polski żużel doczeka się kolejnej wielkiej gwiazdy. Rok temu Bartłomiej Kowalski nieoczekiwanie był najlepszym U24 w PGE Ekstralidze, pokonując nawet Mateusza Cierniaka. W Betard Sparcie Wrocław notował kapitalne występy, szczególnie u siebie, gdzie potrafił przyćmić o wiele bardziej utytułowanych kolegów. W tym roku jednak bardzo zawiódł, jego jazda była nerwowa, a sam zanotował najwięcej wykluczeń w lidze. Ostatni sezon w roli U24 będzie dla niego sprawdzianem.

Zawodnik żużlowy w stroju sportowym z wyraźnym logo sponsora na kombinezonie, obok dynamiczna scena jazdy na motocyklu żużlowym na torze. Tło zamazane, główny nacisk na sportowca i motocykl.
Bartłomiej Kowalski obniżył loty. Czeka go ostatni, decydujący sezon w roli zawodnika U24Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Betard Sparta Wrocław liczyła w tym roku na złoty medal w rozgrywkach. To się nie udało, co spowodowało polowanie na czarownice. Za brak trofeum obarczono trenera Dariusza Śledzia, z którym zakończono współpracę. W jego miejsce zatrudniono Piotra Protasiewicza, który również będzie miał za zadanie walczyć o złoto. Żeby się tak stało, będą potrzebować Kowalskiego w kapitalnej dyspozycji, więc zawodnik może okazać się kluczowy w układance trenera.

Zobacz również:

Prezes Jakub Kępa przekonał Kacpra Worynę. Polak nie zastanawiał się długo
PGE Ekstraliga

Prezes Motoru Lublin znowu to zrobił. Zastanawiał się trzy sekundy

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    Zdobywał komplet i pokonywał Zmarzlika. Teraz obniżył loty

    Wszyscy kibice Sparty pamiętają, jak w ubiegłym roku jeździł Bartłomiej Kowalski. Polak dysponował kapitalnym momentem startowym, potrafił jechać parą, a nawet miał kilkanaście udanych manewrów wyprzedzania. W spotkaniu z Motorem Lublin zdobył komplet punktów, ogrywając Bartosza Zmarzlika. To zaprocentowało i zakończył wówczas rozgrywki ze średnią 1,776 pkt na bieg, będąc najlepszym U24 w lidze. Dzięki niemu udało się wrocławianom pokonać Stal Gorzów, przez co znaleźli się w finale.

    Kibice spodziewali się, że Kowalski pójdzie do przodu, a w najgorszym przypadku pojedzie na podobnym poziomie. Tymczasem rzeczywistość okazała się brutalna, bo 23-latek zakończył rozgrywki ze średnią 1,453 pkt na bieg, czyli o 0,323 pkt gorzej niż w ubiegłym roku. To dramat, który spowodował, że Sparty zabrakło w finale, bo w dużej mierze brakowało punktów Kowalskiego.

    Defensywny horror! TOP 10 największych pomyłek w eliminacjach Mistrzostw ŚwiataPolsat Sport

    To będzie dla Kowalskiego sezon prawdy

    Dla Bartłomieja Kowalskiego przyszły rok będzie decydujący, ponieważ to ostatni sezon w roli zawodnika U24. Jeśli ma to wyglądać, tak jak w tym roku, to ciężko sobie wyobrazić, by jako senior znalazł pracę w PGE Ekstralidze. Wobec tego musi wspiąć się na wyżyny i pojechać przynajmniej tak samo dobrze, jak w ubiegłym roku, jeśli chce marzyć o utrzymaniu miejsca w PGE Ekstralidze.

    Wydaje się, że przede wszystkim zawodnik musi zapanować nad emocjami i nerwami, bo w tym roku było zdecydowanie zbyt dużo wykluczeń spowodowanych agresywną jazdą. Dodatkowo były głośne spięcia z Mateuszem Cierniakiem, po których dostał nawet burę od byłego już trenera Dariusza Śledzia.

    Bartłomiej Kowalski, zawodnik Betard Sparty Wrocław
    Bartłomiej Kowalski, zawodnik Betard Sparty WrocławŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Bartłomiej Kowalski z trenerem Dariuszem Śledziem.
    Bartłomiej Kowalski z trenerem Dariuszem Śledziem.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Oszprycowany Bartłomiej Kowalski w Bydgoszczy
    Oszprycowany Bartłomiej Kowalski w BydgoszczyŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja