Ten transfer wywołał poruszenie. Będzie wielki powrót, to nie koniec

Trwa najlepszy sezon Jakub Krawczyka, mimo że mniej więcej połowę stracił na leczeniu kontuzji nogi. Polak zdobywa blisko 1,8 pkt/bieg, będąc 23. najskuteczniejszym zawodnikiem PGE Ekstraligi. Krawczyk był już nawet jedną nogą w Gezet Stali Gorzów, gdzie idealnie pasował do koncepcji przyszłorocznego składu. Ten transfer finalnie nie dojdzie do skutku.

Krawczyk w Sparcie na 3 lata, roczne wypożyczenie do Ostrowa

Klub z Gorzowa miał za zadanie utrzymać się w pierwszej rundzie fazy play-down. Stal przegrała jednak dwumecz z Częstochową i teraz zespół musi rozegrać baraże, co dodatkowo godzi w budżet klubu. Wcześniej zainteresowany jego usługami był także Włókniarz, lecz działacze w międzyczasie dogadali się z Sebastianem Szostakiem. Był jeszcze temat Krawczyka w Grudziądzu, ale ostatecznie nie zobaczymy 21-latka w elicie. W Sparcie dopięli swego, na czym zależało im od samego początku, nie wzmacniając nikogo z pozostałych siedmiu drużyn Ekstraligi

- Nie chcę jeszcze mówić, co będzie w przyszłym roku. Mamy jeszcze sezon, nie myślę o tym. Na pewno nie będzie to mój definitywny koniec w Sparcie - mówił nam po niedzielnym meczu. W poniedziałek informacje o powrocie Krawczyka do Ostrowa znalazły swoje potwierdzenie. Wrocławianie postawili na swoim, podpisując z Krawczykiem 3-letni kontrakt do końca października 2028 roku. Najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w Ostrowie, a kolejne dwa lata ponownie we Wrocławiu. Tam zastąpi na pozycji U24 Bartłomieja Kowalskiego, przed którym ostatni sezon w tej roli.

Dramat Sparty Wrocław, Krawczyk był w szoku

Wychowanek ostrowskiego klubu był bardzo rozchwytywany z racji deficytu jakościowych zawodników do lat 24. W dodatku na wyobraźnię działała postawa Krawczyka w tegorocznych rozgrywkach. Być może, gdyby nie kontuzja, byłby jeszcze skuteczniejszy. - Pokrzyżowała moje plany na ten sezon. Całe szczęście, że szybko wróciłem na tor. Noga coraz mniej mi przeszkadza. Gdyby nie ten uraz, mogłoby być jeszcze lepiej. Ominęło mnie sporo ciekawych meczów, a przede wszystkim opuściłem eliminacje do SGP2. Trochę nad tym ubolewam - wyjaśnia.

Junior po niedzielnym starciu z Toruniem był bardzo przybity. Sparta nie była w stanie odrobić 14 punktów straty z pierwszego meczu półfinałowego, wygrywając jedynie w stosunku 47:43. - Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak ciężko. Byli dużo mocniejsi, niż w ostatnim meczu rundy zasadniczej. Musimy to jednak przełknąć i walczyć o brąz. Zawsze celujemy w złoto. W zeszłym roku się nie udało, a teraz jest jeszcze gorzej. Taki jest jednak sport - kończy.

Jakub Krawczyk Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jakub Krawczyk Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jakub Krawczyk Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Alcaraz pokonuje Sinnera i wygrywa US Open [WIDEO] AP © 2025 Associated Press