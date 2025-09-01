Ten transfer ich pogrąży? Fatum nad gwiazdą Stali Gorzów

W Gorzowie panował umiarkowany optymizm po tym jak przegrano w Częstochowie jedynie sześcioma punktami. Stal wierzyła, że u siebie są w stanie odrobić straty i zapewnić sobie utrzymanie w PGE Ekstralidze. Czar jednak szybko prysł.

Liderzy Stali Gorzów zawiedli na całej linii

Choć początek zawodów w ich wykonaniu nie był zły, bo Stal kontrolowała wynik, druga część spotkania należała jednak do Włókniarza. Drużynie zdecydowanie zabrakło punktów Martina Vaculika i Andersa Thomsena. Sztab znów ustawił ich w jednej parze, lecz ich bilans w tym meczu wyniósł -2 punkty. Nawet juniorzy stanęli na wysokości zadania, zdobywając łącznie 14 punktów z 2 bonusami. Ich wynik mógł być jeszcze wyższy, gdyby nie taśma Huberta Jabłońskiego, a następnie defekt Oskara Palucha na punktowanej pozycji.

8 punktów Andrzeja Lebiediewa też z pozoru wygląda solidnie, biorąc pod uwagę fakt, że Łotysz to zawodnik drugiej linii. Mimo wszystko Lebiediew miał odpowiedzialny numer 13, startując dwukrotnie z młodzieżowcami swojej drużyny i mając naprzeciwko w każdym biegu przynajmniej jednego z liderów gości. 31-latek nie pokonał jednak nikogo z grona: Jason Doyle, Piotr Pawlicki i Kacper Woryna. Jedyne punkty przywiózł na Madsie Hansenie i Wiktorze Lamparcie. Tym bardziej w obliczu wagi tego spotkania oczekiwano od niego nieco więcej. Na pewno na pochwałę zasługuje fakt, że potrafił wyjść do kibiców i przeprosić w imieniu drużyny.

To może być trzeci spadek z rzędu Andrzeja Lebiediewa

Powoli realizuje się najczarniejszy scenariusz, w którym Stal może spaść z PGE Ekstraligi. Teraz czeka ich dwumecz z INNPRO ROW-em Rybnik, który gorzowianie muszą wygrać. W innym wypadku już teraz pożegnają się z elitą. Jeśli pokonają beniaminka, to wezmą jeszcze udział w barażach. Patrząc na siłę rażenia FOGO Unii Leszno oraz Abramczyk Polonii Bydgoszcz, nie musi być to wcale łatwiejsze starcie od tego z Rybnikiem.

Jeśli gorzowianom podwinie się noga, Lebiediew spadnie po raz trzeci z rzędu z najwyższej klasy rozgrywkowej. W 2023 roku miało to miejsce z Cellfast Wilkami Krosno, a rok później właśnie z leszczyńską Unią. Niechlubna seria 2-krotnego mistrza Europy może zostać przedłużona. Właściwie może to być nawet czwarty spadek z rzędu, licząc tylko starty w elicie. Wcześniej w 2020 roku spadł także z Rybnikiem, by następnie spędzić dwa lata na zapleczu.

Drużyna Stali Gorzów na naradzie Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Andrzej Lebiediew w Grand Prix. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Stal Gorzów podczas odprawy meczowej TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Munich Ravens - Stuttgart Surge. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport