Ten komunikat nie zostawia żadnych złudzeń. Będą czystki w polskim klubie

Przeciwnicy Krzysztofa Mrozka ostrzyli sobie zęby na ten konkurs. Liczyli, że ktoś się zgłosi, że w sezon 2026 INNPRO ROW Rybnik wejdzie z nowym prezesem. Jednak nic z tego.

Krzysztof Mrozek prezesem ROW-u Rybnik do 15.12.2030

Do ogłoszonego 22 września konkursu na prezesa nikt się nie zgłosił (jedna osoba zgłosiła się na dyrektora), a dotychczasowy prezes, choć jeszcze miesiąc temu były wątpliwości, czy zostanie (zwlekał z odpowiedzią dla rady nadzorczej), właśnie się określił. Na klubowej stronie ukazał się komunikat treści: - "W dniu 3 grudnia 2025 roku podjęła jednogłośną decyzję o powierzeniu Panu Krzysztofowi Mrozkowi funkcji Prezesa Zarządu na pięcioletnią kadencję".

Ci, którym marzyła się zmiana, oczywiście wpadli w szał. Piszą w komentarzach pod komunikatem o rychłym spadku do Krajowej Ligi Żużlowej, optymalnym budżecie, braku wychowanków, czy wręcz o totalnym bagnie. - Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził - zwraca uwagę jeden z fanów.

Kredyty i raje podatkowe, to nie dla Krzysztofa Mrozka

Jest grupka osób, która ma pretensje do prezesa Mrozka o to, że klub balansuje między Ekstra i drugą ligą, że działacza nie stać na finansowe ekstrawagancje. Widzą, że jedni biorą kredyty, w innych miasto pompuje miliony i jakoś to wszystko się kręci. Chcieliby tego samego w Rybniku, a Mrozek jest dla nich przeszkodą, bo nie raz pokazał, że jego nie interesuje życie klubu na krawędzi. Lubi, jak wszystko jest przejrzyste. Kredyty, raje podatkowe i umowy z drugim dnem, to nie jest domena Mrozka.

Nowy-stary prezes na pewno nie wyda więcej niż ma w kieszeni. A czasami, to nawet, jak ma, to woli zatrzymać i poczekać na lepsze czasy. Tak zachował się przed sezonem 2026. Kiedy zauważył, jak rozwija się sytuacja na giełdzie, to nie poszedł w licytację. Zbudował taki skład, który nie spadnie, a jak się uda, to może wejdzie do play-off.

Będą czystki w INNPRO ROW-ie Rybnik

Nowa 5-letnia kadencja prezesa Mrozka oznacza jednak przede wszystkim czystki. Już po ogłoszeniu konkursu Mrozek zapowiadał, że jeśli zostanie, to przetnie pewnie układy i zrobi porządek w klubie. Nie tłumaczył dokładnie, o co mu chodzi, ale na pewno oznacza to zmiany personalne. Już wiemy, że wygasająca 31 grudnia umowa z trenerem Piotrem Żyto nie zostanie przedłużona. W sztabie na pewno zostanie Antoni Skupień, ale niewykluczone, że dojdzie jeszcze jakiś młody trener na dorobku (np. Adrian Gomólski). W sprawie innych zmian jest totalna cisza.

A jeśli chodzi o plany sportowe prezesa Mrozka, to sezon 2026 ma być przejechany jak najmniejszym nakładem środków. W 2027 nie można już jednak wykluczyć ataku na PGE Ekstraligę. Wtedy w kadrze ma się pojawić pierwszy z rybnickich talentów: Wiktor Klecha. W 2028 wiek juniora osiągnie z kolei mistrz świata i Europy Franciszek Szczyrba. Mocarstwowe plany ROW-u są powiązane ściśle z tymi zawodnikami, ale nie tylko. Prezes Mrozek pilnie potrzebuje też nowego stadionu. Z lożami VIP, na 14-15 tysięcy widzów. Tylko wtedy do klubowej kasy wpłyną dodatkowe środki, które pozwolą Rybnikowi konkurować z innymi potęgami o najlepszych żużlowców na świecie.

