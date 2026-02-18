Tak chcą pożegnać legendę. Lista nazwisk budzi ogromne wrażenie
Jeśli ktoś myślał, że pożegnanie Grzegorza Walaska będzie sennym turniejem oldbojów, albo zwyczajnym odjechaniem zawodów to był w ogromnym błędzie. Popularny "Greg" postanowił zejść ze sceny z wielkim hukiem. Do i tak już napakowanej gwiazdami listy startowej dołączyły kolejne potężne nazwiska: Leon Madsen, Piotr Pawlicki i Damian Ratajczak. 5 kwietnia Zielona Góra stanie się definitywnie stolicą światowego speedwaya.
Grzegorz Walasek nie uznaje półśrodków. Kompletując obsadę swojego turnieju, zaprosił do Winnego Grodu ścisłą czołówkę globu. Patrząc na listę startową, można odnieść wrażenie, że to nie turniej towarzyski, a finałowa runda Grand Prix. I dziwić to nie może, bo kariera Polaka przeżyła niemal wszystko. 33 sezony w czarnym sporcie to niesamowity rezultat.
Madsen i "Piter" wchodzą do gry
Organizatorzy właśnie odpalili kolejne bomby. W turnieju pojedzie lider miejscowego Stelmetu Falubazu - Leon Madsen, co dla zielonogórskich kibiców jest informacją dnia. Obok niego zobaczymy zawsze widowiskowego i nieustępliwego Piotra Pawlickiego oraz wielką nadzieję polskiego żużla, juniora Damiana Ratajczaka, który związał się z zielonogórzanami 3-letnim kontraktem.
Dla Grzegorza Walaska ten turniej będzie z pewnością także sporą bazą do oceny. Nowy menedżer Falubazu będzie mógł zobaczyć, jak jego podopieczni wyglądają w akcji i czy są odpowiednio przygotowani do sezonu. To będzie także jeden z ostatnich momentów, by przed ligą przetestować rozwiązania.
Próba generalna przed Ekstraligą
Termin zawodów (5 kwietnia) nie jest przypadkowy. To zaledwie pięć dni przed inauguracją PGE Ekstraligi (10 kwietnia). Dla zawodników takich jak Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren czy Martin Vaculik, występ w Zielonej Górze będzie ostatecznym sprawdzianem sprzętu i formy w warunkach bojowych. Tu nikt nie będzie odpuszczał gazu.
Kto wygra ten "Gwiezdny Wyścig"? Wskazanie faworyta graniczy z cudem. Na torze zobaczymy aktualnego Mistrza i Wicemistrza Świata, medalistów Mistrzostw Europy i czołowe strzelby Ekstraligi.
Aktualna lista startowa Turnieju Pożegnalnego Grzegorza Walaska (5 kwietnia):
Bartosz Zmarzlik
Fredrik Lindgren
Martin Vaculik
Leon Madsen
Maciej Janowski
Patryk Dudek
Dominik Kubera
Andzejs Lebedevs
Piotr Pawlicki
Przemysław Pawlicki
Grzegorz Zengota
Rohan Tungate
Brady Kurtz
Maksym Drabik
Damian Ratajczak