Tak chcą pożegnać legendę. Lista nazwisk budzi ogromne wrażenie

Albert Fedorowicz

Jeśli ktoś myślał, że pożegnanie Grzegorza Walaska będzie sennym turniejem oldbojów, albo zwyczajnym odjechaniem zawodów to był w ogromnym błędzie. Popularny "Greg" postanowił zejść ze sceny z wielkim hukiem. Do i tak już napakowanej gwiazdami listy startowej dołączyły kolejne potężne nazwiska: Leon Madsen, Piotr Pawlicki i Damian Ratajczak. 5 kwietnia Zielona Góra stanie się definitywnie stolicą światowego speedwaya.

Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik
Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik zmierzą się w turnieju Grzegorza WalaskaŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Grzegorz Walasek nie uznaje półśrodków. Kompletując obsadę swojego turnieju, zaprosił do Winnego Grodu ścisłą czołówkę globu. Patrząc na listę startową, można odnieść wrażenie, że to nie turniej towarzyski, a finałowa runda Grand Prix. I dziwić to nie może, bo kariera Polaka przeżyła niemal wszystko. 33 sezony w czarnym sporcie to niesamowity rezultat.

    Madsen i "Piter" wchodzą do gry

    Organizatorzy właśnie odpalili kolejne bomby. W turnieju pojedzie lider miejscowego Stelmetu Falubazu - Leon Madsen, co dla zielonogórskich kibiców jest informacją dnia. Obok niego zobaczymy zawsze widowiskowego i nieustępliwego Piotra Pawlickiego oraz wielką nadzieję polskiego żużla, juniora Damiana Ratajczaka, który związał się z zielonogórzanami 3-letnim kontraktem.

    Dla Grzegorza Walaska ten turniej będzie z pewnością także sporą bazą do oceny. Nowy menedżer Falubazu będzie mógł zobaczyć, jak jego podopieczni wyglądają w akcji i czy są odpowiednio przygotowani do sezonu. To będzie także jeden z ostatnich momentów, by przed ligą przetestować rozwiązania.

    Próba generalna przed Ekstraligą

    Termin zawodów (5 kwietnia) nie jest przypadkowy. To zaledwie pięć dni przed inauguracją PGE Ekstraligi (10 kwietnia). Dla zawodników takich jak Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren czy Martin Vaculik, występ w Zielonej Górze będzie ostatecznym sprawdzianem sprzętu i formy w warunkach bojowych. Tu nikt nie będzie odpuszczał gazu.

    Kto wygra ten "Gwiezdny Wyścig"? Wskazanie faworyta graniczy z cudem. Na torze zobaczymy aktualnego Mistrza i Wicemistrza Świata, medalistów Mistrzostw Europy i czołowe strzelby Ekstraligi.

    Aktualna lista startowa Turnieju Pożegnalnego Grzegorza Walaska (5 kwietnia):

    Bartosz Zmarzlik
    Fredrik Lindgren
    Martin Vaculik
    Leon Madsen
    Maciej Janowski
    Patryk Dudek
    Dominik Kubera
    Andzejs Lebedevs
    Piotr Pawlicki
    Przemysław Pawlicki
    Grzegorz Zengota
    Rohan Tungate
    Brady Kurtz
    Maksym Drabik
    Damian Ratajczak

    Leon Madsen w Grand Prix 2024.
    Leon Madsen w Grand Prix 2024.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Damian Ratajczak
    Damian RatajczakTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Na zdjęciu: Grzegorz Walasek
    Na zdjęciu: Grzegorz WalasekŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
