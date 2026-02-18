Tak chcą pożegnać legendę. Lista nazwisk budzi ogromne wrażenie

Grzegorz Walasek nie uznaje półśrodków. Kompletując obsadę swojego turnieju, zaprosił do Winnego Grodu ścisłą czołówkę globu. Patrząc na listę startową, można odnieść wrażenie, że to nie turniej towarzyski, a finałowa runda Grand Prix. I dziwić to nie może, bo kariera Polaka przeżyła niemal wszystko. 33 sezony w czarnym sporcie to niesamowity rezultat.

Madsen i "Piter" wchodzą do gry

Organizatorzy właśnie odpalili kolejne bomby. W turnieju pojedzie lider miejscowego Stelmetu Falubazu - Leon Madsen, co dla zielonogórskich kibiców jest informacją dnia. Obok niego zobaczymy zawsze widowiskowego i nieustępliwego Piotra Pawlickiego oraz wielką nadzieję polskiego żużla, juniora Damiana Ratajczaka, który związał się z zielonogórzanami 3-letnim kontraktem.

Dla Grzegorza Walaska ten turniej będzie z pewnością także sporą bazą do oceny. Nowy menedżer Falubazu będzie mógł zobaczyć, jak jego podopieczni wyglądają w akcji i czy są odpowiednio przygotowani do sezonu. To będzie także jeden z ostatnich momentów, by przed ligą przetestować rozwiązania.

Próba generalna przed Ekstraligą

Termin zawodów (5 kwietnia) nie jest przypadkowy. To zaledwie pięć dni przed inauguracją PGE Ekstraligi (10 kwietnia). Dla zawodników takich jak Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren czy Martin Vaculik, występ w Zielonej Górze będzie ostatecznym sprawdzianem sprzętu i formy w warunkach bojowych. Tu nikt nie będzie odpuszczał gazu.

Kto wygra ten "Gwiezdny Wyścig"? Wskazanie faworyta graniczy z cudem. Na torze zobaczymy aktualnego Mistrza i Wicemistrza Świata, medalistów Mistrzostw Europy i czołowe strzelby Ekstraligi.

Aktualna lista startowa Turnieju Pożegnalnego Grzegorza Walaska (5 kwietnia):

Bartosz Zmarzlik

Fredrik Lindgren

Martin Vaculik

Leon Madsen

Maciej Janowski

Patryk Dudek

Dominik Kubera

Andzejs Lebedevs

Piotr Pawlicki

Przemysław Pawlicki

Grzegorz Zengota

Rohan Tungate

Brady Kurtz

Maksym Drabik

Damian Ratajczak

Leon Madsen w Grand Prix 2024. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Damian Ratajczak TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Na zdjęciu: Grzegorz Walasek Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

