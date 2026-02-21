Tajemniczy plan mistrzów Polski. Chodzi o zaskakujący transfer

Wielka szansa przed Janem Heleniakiem. 19-latek zamienił Unię Tarnów na KS Toruń. Ten ruch to skok na głęboką wodę, ale w nowym miejscu może rozwinąć skrzydła i zaistnieć w żużlu.

Heleniak sporo ryzykuje, ale w Toruniu mają na niego plan

Jan Heleniak to wychowanek Unii Tarnów. Być może dotychczasowe wyniki nie rzucają na kolana, ale w miejscowym środowisku panuje przekonanie, że ten chłopak ma papiery na jazdę. Przez problemy finansowe klubu nie startował w ostatnim czasie na dobrej jakości sprzęcie. W takich warunkach trudno o rozwój.

Dlatego żużlowiec postanowił zaryzykować i przeniósł się do Torunia. Startowo będzie w najlepszym wypadku opcją numer trzy dla trenera Piotra Barona. Wydaje się, że - przynajmniej na początku sezonu - duet młodzieżowców tworzyć będą sprawdzeni w bojach Antoni Kawczyński i Mikołaj Duchiński. Obaj świetnie już zdążyli poznać Moto Arenę. Przed Heleniakiem to lekcja do odrobienia.

Jednak w Apatorze uznali, że ten zawodnik ma potencjał i warto dać mu szansę. Przed nim trzy lata startów w gronie juniorów, więc torunianie mogą mieć z niego sporo pożytku. Plan jest taki, aby startował w PGE Ekstralidze U-24 i zawodach młodzieżowych. Zresztą już intensywnie przygotowuje się do sezonu wspólnie z kolegami z nowego klubu. To zupełnie nowe warunki, jakich do tej pory nie poznał.

Heleniak lepiej nie mógł trafić

Zasadniczo to dla Heleniaka kontrakt w Apatorze to świetny interes. Po pierwsze trafił do klubu zarządzanego profesjonalnie, więc wszystkie demony znane mu z Tarnowa pójdą w niepamięć. Poza tym nawet, jeśli nie wywalczy miejsca w składzie, to okazji do jazdy brakować mu nie będzie.

Kolejny plus to miejscowy tor, który jest krótki i techniczny. To powinno mu pomóc, bo przecież do tej pory regularnie trenował na "lotnisku", czyli w Tarnowie, gdzie proste są bardzo długie. Teraz czeka go zmiana o 180 stopni. Heleniak pod okiem trenera Piotra Barona powinien poszerzyć wachlarz swoich umiejętności.

Poza wszystkim w Toruniu wychodzą z założenia, że rywalizacja dobrze zrobić Kawczyńskiemu i Duchińskiemu, a zdolny Heleniak to dobra polisa ubezpieczeniowa na wypadek kontuzji. Klub na razie nie ogłosił oficjalnie transferu, ale to związane jest z zawirowaniami wokół Unii Tarnów.

