Tajemnicza umowa polskiego klubu, a teraz takie doniesienia. Prawda wyszła na jaw

Rzutem na taśmę na sam koniec grudniowego okienka transferowego GKM Grudziądz pochwalił się jeszcze jednym kontraktem. Chodzi o Kacpra Łobodzińskiego, który skończył wiek juniora i zaczął poszukiwania nowego pracodawcy. Te jednak jeszcze chwile potrwają.

Prezes GKM-u wyciągnął pomocną dłoń Łobodzińskiemu

O tym, że Kacper Łobodziński ostatecznie może podpisać grzecznościową umowę z GKM-em pisaliśmy już kilka tygodni temu. Prezes Marcin Murawski w rozmowie z Interią wspominał, że jeśli zawodnikowi nie uda się znaleźć nowego klubu, to grudziądzanie pomogą mu spełnić wymógł formalny (ważny kontrakt) i nie będą robić problemów z późniejszym odejściem.

Jednocześnie włodarz klubu wykluczył możliwości startów Łobodzińskiego w PGE Ekstralidze U-24. Plan GKM-u jest taki, aby stawiać na nowych i młodszych zawodników, z których być może w kolejnych latach będzie mógł korzystać trener Robert Kościecha w kontekście pierwszej drużyny.

Zresztą Łobodziński po trudnym dla siebie sezonie musi znaleźć klub, który obdarzy go zaufaniem i będzie miał możliwość regularnych startów. To kluczowe, aby jego kariera mogła dalej się rozwijać.

Łobodziński na radarze klubów Krajowej Ligi Żużlowej

Z naszych informacji wynika, że żużlowcowi najbliżej do podpisania umowy na najniższym szczeblu. W 2. Metalkas Ekstralidze wszystkie miejsca na pozycji U-24 w drużynach są już zajęte. Zdecydowanie się na walkę o skład mogłoby być dla Łobodzińskiego gwoździem do trumny.

Co innego Krajowa Liga Żużlowa, gdzie ciągle jest wolnych kilka miejsc. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o możliwy transferze Łobodzińskiego do Speedway Kraków. Jak słyszymy - nie jest to jedyna opcja w przypadku tego zawodnika, aczkolwiek na ten moment bardzo prawdopodobna. Krakowianie szykują bardzo mocny skład (liderem ma być Nicki Pedersen), więc Łobodziński trafiłby w miejsce, gdzie tworzy się ciekawy projekt.

Kacper Łobodziński w barwach GKM-u Grudziądz. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kacper Łobodziński szykuje się startu. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Trener kadry Rafał Dobrucki w rozmowie z Kacprem Łobodzińskim. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński