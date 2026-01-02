Tajemnicza umowa polskiego klubu, a teraz takie doniesienia. Prawda wyszła na jaw
GKM Grudziądz ogłosił przedłużenie kontraktu z Kacprem Łobodzińskim. To jednak stricte grzecznościowy kontrakt, bo żużlowiec od dłuższego czasu szuka sobie nowego klubu. Niewielkie są szanse na to, aby startował na zapleczu PGE Ekstraligi. Tymczasem ustaliliśmy, gdzie ostatecznie może trafić były już podstawowy junior GKM-u.
Rzutem na taśmę na sam koniec grudniowego okienka transferowego GKM Grudziądz pochwalił się jeszcze jednym kontraktem. Chodzi o Kacpra Łobodzińskiego, który skończył wiek juniora i zaczął poszukiwania nowego pracodawcy. Te jednak jeszcze chwile potrwają.
Prezes GKM-u wyciągnął pomocną dłoń Łobodzińskiemu
O tym, że Kacper Łobodziński ostatecznie może podpisać grzecznościową umowę z GKM-em pisaliśmy już kilka tygodni temu. Prezes Marcin Murawski w rozmowie z Interią wspominał, że jeśli zawodnikowi nie uda się znaleźć nowego klubu, to grudziądzanie pomogą mu spełnić wymógł formalny (ważny kontrakt) i nie będą robić problemów z późniejszym odejściem.
Jednocześnie włodarz klubu wykluczył możliwości startów Łobodzińskiego w PGE Ekstralidze U-24. Plan GKM-u jest taki, aby stawiać na nowych i młodszych zawodników, z których być może w kolejnych latach będzie mógł korzystać trener Robert Kościecha w kontekście pierwszej drużyny.
Zresztą Łobodziński po trudnym dla siebie sezonie musi znaleźć klub, który obdarzy go zaufaniem i będzie miał możliwość regularnych startów. To kluczowe, aby jego kariera mogła dalej się rozwijać.
Łobodziński na radarze klubów Krajowej Ligi Żużlowej
Z naszych informacji wynika, że żużlowcowi najbliżej do podpisania umowy na najniższym szczeblu. W 2. Metalkas Ekstralidze wszystkie miejsca na pozycji U-24 w drużynach są już zajęte. Zdecydowanie się na walkę o skład mogłoby być dla Łobodzińskiego gwoździem do trumny.
Co innego Krajowa Liga Żużlowa, gdzie ciągle jest wolnych kilka miejsc. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o możliwy transferze Łobodzińskiego do Speedway Kraków. Jak słyszymy - nie jest to jedyna opcja w przypadku tego zawodnika, aczkolwiek na ten moment bardzo prawdopodobna. Krakowianie szykują bardzo mocny skład (liderem ma być Nicki Pedersen), więc Łobodziński trafiłby w miejsce, gdzie tworzy się ciekawy projekt.