Tajemnicza umowa polskiego klubu, a teraz takie doniesienia. Prawda wyszła na jaw

Jakub Czosnyka

GKM Grudziądz ogłosił przedłużenie kontraktu z Kacprem Łobodzińskim. To jednak stricte grzecznościowy kontrakt, bo żużlowiec od dłuższego czasu szuka sobie nowego klubu. Niewielkie są szanse na to, aby startował na zapleczu PGE Ekstraligi. Tymczasem ustaliliśmy, gdzie ostatecznie może trafić były już podstawowy junior GKM-u.

Żużlowiec w żółto-niebieskim kombinezonie siedzi na motocyklu, skupiony na rozmowie z trenerem lub członkiem zespołu ubranym w koszulkę z nadrukiem oraz czapkę. W lewym górnym rogu zdjęcia znajduje się wyróżnione okrągłe powiększenie twarzy innego czło...
Kacper Łobodziński musi szukać nowego klubuŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Rzutem na taśmę na sam koniec grudniowego okienka transferowego GKM Grudziądz pochwalił się jeszcze jednym kontraktem. Chodzi o Kacpra Łobodzińskiego, który skończył wiek juniora i zaczął poszukiwania nowego pracodawcy. Te jednak jeszcze chwile potrwają.

Prezes GKM-u wyciągnął pomocną dłoń Łobodzińskiemu

O tym, że Kacper Łobodziński ostatecznie może podpisać grzecznościową umowę z GKM-em pisaliśmy już kilka tygodni temu. Prezes Marcin Murawski w rozmowie z Interią wspominał, że jeśli zawodnikowi nie uda się znaleźć nowego klubu, to grudziądzanie pomogą mu spełnić wymógł formalny (ważny kontrakt) i nie będą robić problemów z późniejszym odejściem.

Jednocześnie włodarz klubu wykluczył możliwości startów Łobodzińskiego w PGE Ekstralidze U-24. Plan GKM-u jest taki, aby stawiać na nowych i młodszych zawodników, z których być może w kolejnych latach będzie mógł korzystać trener Robert Kościecha w kontekście pierwszej drużyny.

Zresztą Łobodziński po trudnym dla siebie sezonie musi znaleźć klub, który obdarzy go zaufaniem i będzie miał możliwość regularnych startów. To kluczowe, aby jego kariera mogła dalej się rozwijać.

Łobodziński na radarze klubów Krajowej Ligi Żużlowej

Z naszych informacji wynika, że żużlowcowi najbliżej do podpisania umowy na najniższym szczeblu. W 2. Metalkas Ekstralidze wszystkie miejsca na pozycji U-24 w drużynach są już zajęte. Zdecydowanie się na walkę o skład mogłoby być dla Łobodzińskiego gwoździem do trumny.

Co innego Krajowa Liga Żużlowa, gdzie ciągle jest wolnych kilka miejsc. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o możliwy transferze Łobodzińskiego do Speedway Kraków. Jak słyszymy - nie jest to jedyna opcja w przypadku tego zawodnika, aczkolwiek na ten moment bardzo prawdopodobna. Krakowianie szykują bardzo mocny skład (liderem ma być Nicki Pedersen), więc Łobodziński trafiłby w miejsce, gdzie tworzy się ciekawy projekt.

Kacper Łobodziński w barwach GKM-u Grudziądz.
Kacper Łobodziński w barwach GKM-u Grudziądz.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Kacper Łobodziński szykuje się startu.
Kacper Łobodziński szykuje się startu.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Trener kadry Rafał Dobrucki w rozmowie z Kacprem Łobodzińskim.
Trener kadry Rafał Dobrucki w rozmowie z Kacprem Łobodzińskim.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

