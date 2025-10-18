Szykuje się wielki powrót w Zielonej Górze. Legenda ocenia ruch Falubazu

Dobrucki zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski po czterech udanych sezonach. Z biało-czerwonymi zdobył m.in. Drużynowy Puchar Świata w 2023 roku i dziewięć z dziesięciu możliwych złotych medali w tym sezonie reprezentacyjnym. To szkoleniowiec numer jeden na liście życzeń zielonogórzan.

Rafał Dobrucki to trener z najwyższej półki

Dobrucki to postać doskonale znana w Zielonej Górze. To właśnie tam stawiał pierwsze kroki w roli szkoleniowca i w 2013 roku poprowadził Falubaz do złotego medalu PGE Ekstraligi, ostatniego w historii klubu. Zawodnicy, którzy z nim pracowali, mówią, że jest to człowiek z ogromną wiedzą i spokojem, który potrafi scalić zespół.

- To jest jeden z najbardziej doświadczonych trenerów polskiego speedwaya, także jako zawodnik. Prowadził uznane drużyny. Falubaz nie podejmie żadnego ryzyka, jeśli zatrudni Rafała. Jest w górnej półce polskich trenerów, obok Staszka Chomskiego, Piotrka Barona czy Piotrka Protasiewicza - dodaje Krzystyniak. - W Zielonej Górze jeździł jako zawodnik i pracował jako trener, więc wraca na stare śmiecie - podkreśla ekspert.

Falubaz z ambicjami. Dobrucki wie, kiedy należy zrezygnować

Zielonogórzanie po powrocie do elity krok po kroku odbudowują dawną pozycję jednego z najważniejszych ośrodków żużlowych w Polsce. Skład jest gotowy, zawodnicy zakontraktowani, a menedżer klasy Dobruckiego byłby brakującym elementem układanki. W przyszłym roku, przy dobrych wiatrach, mogą wejść do play-off i powalczyć o medale.

Jak przyznaje Krzystyniak, szkoleniowiec niejednokrotnie w swojej karierze udowadniał, że wie, kiedy zejść ze sceny - Przy niepowodzeniach zawsze wini się trenera. Rafał sam rezygnował, jeśli wiedział, że nadchodzi czas, by nie zostać kozłem ofiarnym. Były pogłoski o Dobruckim i jeśli Falubaz go sprowadzi, to będzie naprawdę dobry ruch - ocenia.

- Jako selekcjoner nie miał wpływu na jazdę zawodników, czy przygotowanie toru. Dobiera jedynie zawodników. Niczemu nie był winien jako trener kadry. Jako menedżer drużyny będzie z niego wiele pożytku - dodaje.

Trener kadry Rafał Dobrucki. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik i odwrócony plecami trener kadry Rafał Dobrucki. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Adam Goliński, prezes Stelmet Falubazu Zielona Góra. Falubaz.com materiały prasowe