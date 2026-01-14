Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sztab kryzysowy w Unii Leszno. Potwierdziły się doniesienia ws. młodego gwiazdora

Kilka dni temu informowaliśmy, że Mayfield Sports Events zaprosiło Ukraińca Nazara Parnickiego do startów w Grand Prix na żużlu 2026. Oferta, która ma związek z rezygnacją Taia Woffindena, mocno wstrząsnęła FOGO Unią Leszno, polskim klubem Parnickiego. Zebrał się już nawet sztab kryzysowy, żeby porozmawiać z Parnickim. Efekt tych rozmów jest szokujący.

Dwóch zawodników żużlowych ubranych w kaski i kombinezony drużynowe stoi twarzą w twarz, rozmawiając w parku maszyn, w tle tablica z logotypami sponsorów. W okrągłym powiększeniu widoczny zbliżenie jednego z zawodników oraz przednie koło motocykla żużl...
Nazar Parnicki pojedzie w Grand Prix 2026. W Unii Leszno zebrał się sztab kryzysowy.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Nazar Parnicki już kilka dni po rozdaniu dzikich kart na Grand Prix 2026 dostał od promotora cyklu sygnał, że może zająć miejsce 3-krotnego mistrza świata Taia Woffindena. W ostatnich dniach sprawy nabrały przyspieszenia. Z naszych informacji wynika, że Woffinden poinformował Mayfield Sports Events o rezygnacji, a mistrz świata juniorów już przyjął zaproszenie do startów w GP.

Zebrał się sztab kryzysowy Unii Leszno

Wieści szybko dotarły do FOGO Unii Leszno, polskiego klubu Parnickiego. 19-latek z Ukrainy ma w nadchodzącym sezonie pełnić bardzo ważną rolę. Od jego postawy zależy, czy Unia awansuje do play-off. Tymczasem Grand Prix to potężne obciążenie fizyczne, ale przede wszystkim psychiczne. Nic dziwnego, że zebrał się sztab kryzysowy Unii, by wszystko dokładnie z Parnickim omówić.

Od pracowników Unii słyszymy, że w ogóle nie było mowy o tym, żeby odwodzić Parnickiego od startów w Grand Prix. - Każdy żużlowiec o tym marzy, więc nie mogliśmy tego blokować. Mogliśmy jedynie usiąść i porozmawiać o tym, co zrobić, żeby pomóc zawodnikowi i drużynie - słyszymy w leszczyńskim klubie.

Nazar Parnicki ograniczy liczbę startów. Z tego zrezygnuje

Jak ta pomoc ma wyglądać? Po pierwsze chodzi o ogarnięcie liczby startów. Parnicki w tym roku ma jeździć w PGE Ekstralidze, Grand Prix, SGP2 i SEC. Podpisał też kontrakty w lidze szwedzkiej i duńskiej. Z tej ostatniej najpewniej zrezygnuje, a w Szwecji ograniczy starty. Rok temu w Szwecji miał umowę na niepełną liczbę startów i tak będzie także i tym razem.

Jak się wszystko podliczy, to Parnicki będzie miał 18, maksymalnie 20 meczów (jeśli Unia trafi do baraży) w polskiej lidze, 10 startów w GP, 3 w SGP2, 4 w SEC, a do tego 7 do 9 w Szwecji. Razem daje to 42 do 46 startów w 2026. Fizycznie da się to udźwignąć. Problemem mogą być te weekendy, gdy liga będzie na drugi dzień po Grand Prix. W Lesznie jednak tłumaczą, że dzień po GP Unia ma tylko jedno spotkanie domowe i dwa wyjazdowe. Te drugie nie są problemem, bo Unia liczy się z tym, że na wyjazdach wiele nie ugra. Ważne będzie więc to, jak Parnicki zaprezentuje się w tym jednym meczu po GP, który wypada w Lesznie.

Tego jeszcze szuka Nazar Parnicki

Unia ma też pomóc Parnickiemu w ogarnięciu logistyki. Chodzi o to, żeby wszystko poukładać tak, by zawodnik w miarę szybko się przemieszczał i mógł się skupić na startach. Sam Parnicki szuka jeszcze dodatkowego mechanika do teamu. Dotąd pomagali mu brat z ojcem. Teraz ma dojść ktoś jeszcze.

Oczywiście tym największym problemem do rozwiązania pozostaje kwestia psychiki. Nikt nie wie, jak zachowa się Parnicki, kiedy w Grand Prix będzie dostawał lekcje żużla. W klubie zakładają, że nie wszystko będzie się układać po jego myśli, że będzie przegrywał. Teraz chodzi o to, żeby przygotować go na najgorsze i pomóc mu się pozbierać jeśli sprawy przybiorą zły obrót. Tego jednak nie da się zaplanować. Tu trzeba poczekać i reagować na bieżąco.

Nazar Parnicki
Nazar Parnicki
Nazar Parnicki w SGP2.

