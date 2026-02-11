Szokująca przemiana polskiej gwiazdy. Te liczby mówią same za siebie
Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że kariera Przemysława Pawlickiego równią pochyłą zmierza w stronę przeciętności. Słabsze wyniki, nieudany epizod w Grand Prix, kontuzje i łatka niespełnionego talentu. Wtedy 34-latek podjął ryzykowną decyzję, zszedł ligę niżej. Dziś wiemy, że to był strzał w dziesiątkę. Starszy z braci Pawlickich przeżywa drugą młodość i właśnie złamał barierę, która przez lata była dla niego nieosiągalna.
Mówi się, że czasem trzeba zrobić jeden krok w tył, by potem wykonać dwa do przodu. Definicję tę idealnie wpisał w swój życiorys kapitan Stelmet Falubazu Zielona Góra. Decyzja o przenosinach do Metalkas 2. Ekstraligi w 2023 roku uratowała go jako sportowca.
Odrodzenie Pawlickiego. Liczby nie kłamią
Pawlicki w Zielonej Górze odnalazł spokój, pewność siebie i szybkie silniki. Efekt? Progresja jego wyników jest wręcz podręcznikowa. Od walki o przetrwanie w Grudziądzu, przez dominację na zapleczu, utrzymanie beniaminka, aż po wejście do ścisłej elity w sezonie 2025.
Zobaczcie, jak zmieniała się forma Pawlickiego w ostatnich latach:
2020 - 1,024 - GKM Grudziądz (PGE Ekstraliga)
2021 - 1,634 - GKM Grudziądz (PGE Ekstraliga)
2022 - 1,590 - GKM Grudziądz (PGE Ekstraliga)
2023 - 2,412 - Stelmet Falubaz Zielona Góra (Metalkas 2. Ekstraliga)
2024 - 1,659 - Stelmet Falubaz Zielona Góra (PGE Ekstraliga)
2025 - 2,074 - Stelmet Falubaz Zielona Góra (PGE Ekstraliga)
Sezon 2025 był przełomowy. Po raz pierwszy w karierze Pawlicki osiągnął średnią powyżej 2 punktów na bieg w najwyższej klasie rozgrywkowej. I zrobił to po 30-tce, zadając kłam twierdzeniom, że zawodnik w tym wieku już się nie rozwija.
Serce Trybuny K. Wygrany najważniejszy wyścig
Sportowa jakość to jedno, ale Pawlicki wygrał też inny, trudniejszy wyścig, bo o serca kibiców. Jako wychowanek Unii Leszno, w Zielonej Górze startował z trudnej pozycji. Jednak swoją ambicją, jazdą w kontakcie i oddaniem dla drużyny (jest kapitanem z krwi i kości) kupił trybuny przy W69.
Dziś Pawlicki to jeden z liderów Falubazu, a kibice skandują jego nazwisko. To historia, która pokazuje, że nie warto się poddawać. Czasami zmiana otoczenia i krok w tył to najlepsze, co może spotkać sportowca.