Szokująca przemiana polskiej gwiazdy. Te liczby mówią same za siebie

Mówi się, że czasem trzeba zrobić jeden krok w tył, by potem wykonać dwa do przodu. Definicję tę idealnie wpisał w swój życiorys kapitan Stelmet Falubazu Zielona Góra. Decyzja o przenosinach do Metalkas 2. Ekstraligi w 2023 roku uratowała go jako sportowca.

Odrodzenie Pawlickiego. Liczby nie kłamią

Pawlicki w Zielonej Górze odnalazł spokój, pewność siebie i szybkie silniki. Efekt? Progresja jego wyników jest wręcz podręcznikowa. Od walki o przetrwanie w Grudziądzu, przez dominację na zapleczu, utrzymanie beniaminka, aż po wejście do ścisłej elity w sezonie 2025.

Zobaczcie, jak zmieniała się forma Pawlickiego w ostatnich latach:

2020 - 1,024 - GKM Grudziądz (PGE Ekstraliga)

2021 - 1,634 - GKM Grudziądz (PGE Ekstraliga)

2022 - 1,590 - GKM Grudziądz (PGE Ekstraliga)

2023 - 2,412 - Stelmet Falubaz Zielona Góra (Metalkas 2. Ekstraliga)

2024 - 1,659 - Stelmet Falubaz Zielona Góra (PGE Ekstraliga)

2025 - 2,074 - Stelmet Falubaz Zielona Góra (PGE Ekstraliga)

Sezon 2025 był przełomowy. Po raz pierwszy w karierze Pawlicki osiągnął średnią powyżej 2 punktów na bieg w najwyższej klasie rozgrywkowej. I zrobił to po 30-tce, zadając kłam twierdzeniom, że zawodnik w tym wieku już się nie rozwija.

Serce Trybuny K. Wygrany najważniejszy wyścig

Sportowa jakość to jedno, ale Pawlicki wygrał też inny, trudniejszy wyścig, bo o serca kibiców. Jako wychowanek Unii Leszno, w Zielonej Górze startował z trudnej pozycji. Jednak swoją ambicją, jazdą w kontakcie i oddaniem dla drużyny (jest kapitanem z krwi i kości) kupił trybuny przy W69.

Dziś Pawlicki to jeden z liderów Falubazu, a kibice skandują jego nazwisko. To historia, która pokazuje, że nie warto się poddawać. Czasami zmiana otoczenia i krok w tył to najlepsze, co może spotkać sportowca.

Przemysław Pawlicki ma za soba najlepszy sezon w karierze. W końcu udowodnił, na co go stać Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bracia Pawliccy dziękują sobie za walkę Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Przemysław Pawlicki cieszy się z wygranej Falubazu. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

