Syn legendy zdecydował. Umowa podpisana, ani słowa o ROW-ie Rybnik

Kiedy Maksym Drabik został zasypany ofertami, to w INNPRO ROW-ie Rybnik lekko się zaniepokoili i zaczęli się upewniać, czy wcześniejsze ustalenia wciąż są aktualne. A wcześniejsze ustalenia były takie, że Drabik zostanie w ROW-ie na 2026 jeśli klub utrzyma się w PGE Ekstralidze.

Drabik zapewniał, ale pękł, kiedy zasypali go ofertami

Drabik jeszcze kilka dni temu zapewniał trenera i prezesa, że nic się nie zmieniło. Owszem rozmawia z innymi, ale nigdzie niczego nie podpisał, więc jeśli ROW nie spadnie, to dalej będzie jeździł w tym klubie. Bo przecież pamięta, jak wiele Rybnikowi zawdzięcza. Po marnym sezonie 2024 prezes Mrozek jako jedyny wyciągnął do niego rękę i zapowiedział wszem wobec, że postawi Drabika na nogi. To się udało, ale jeśli wierzyć naszym informatorom, to Drabika po tym sezonie już w ROW-ie nie zobaczymy.

Drabik nie zdecydował się na Stelmet Falubaz Zielona Góra, choć na stole była umowa na 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt. Także rozmowy z Gezet Stalą Gorzów zakończyły się fiaskiem, choć dotąd nie powiedział "nie". Stal, której zależy na szybkim zamknięciu składu, zrobiła jednak szybkie śledztwo w środowisku i wyszło na to, że Drabik jest w Bayersystem GKM-ie Grudziądz.

Śledztwo Stali Gorzów i rozwiązanie zagadki nowego klubu Drabika

W ustaleniu tego faktu trochę pomógł Stali przypadek. Nagle bowiem do rozmów z Gorzowem wrócił Jakub Krawczyk, który wcześniej był na celowniku GKM-u. Grudziądz potrzebował Krawczyka na U24 do koncepcji, w której miał jechać na trzech zawodników zagranicznych. Po dogadaniu się z Drabikiem Krawczyka odpuszczono. Cena za niego jest stosunkowo wysoka, Drabik swoje kosztuje, a budżet nie jest z gumy.

Wiemy, że Drabik w trakcie rozmów z GKM-em słowem nie zająknął się na temat ROW-u. Nie zabiegał o żadną klauzulę umożliwiającą mu rozwiązanie umowy z GKM-em w razie utrzymania Rybnika w PGE Ekstralidze. Drabik nie podpisał z Grudziądzu prekontraktu, ale ma umowę, która jasno określa jego najbliższą przyszłość.

GKM Grudziądz ma teraz skład na walkę o medal

Trudno powiedzieć, czym kierował się Drabik, wybierając GKM. Na pewno w Grudziądzu mają teraz skład na walkę o medal, bo przecież udało się zatrzymać Michaela Jepsena Jensena, Maxa Fricke i najlepszego juniora Kevina Małkiewicza. Do dopięcia został nowy kontrakt Wadima Tarasienko.

A jeśli chodzi o ROW, to raz jeszcze wyszło na to, że obietnice i słowa nic nie znaczą. Na wszystko trzeba mieć papier. Drabik nie jest pierwszym zawodnikiem, którego w Rybniku obdarzono wielkim zaufaniem. Rok temu mieliśmy identyczną sytuację z Bradym Kurtzem, który też zapewniał, że zostanie, choć już w połowie sezonu miał podpisany 3-letni kontrakt z Betard Spartą Wrocław.

