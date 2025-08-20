Syn legendy osiągnął sukces. Ojciec przerwał milczenie, powiedział co myśli

To jasna deklaracja Sławomira Dudka, która dziwić nie może. Zawodnik Pres Grupy Deweloperskiej Toruń od kilkunastu lat jest materiałem na żużlowca, który może bić się o najwyższe cele w Grand Prix. Prawda jest taka, że cykl mocno cierpi na braku Patryka Dudka. Jako dzika karta stanął na podium w Warszawie, udowadniając jak wielką wartością dodaną byłby. W takiej formie Zmarzlik oraz Kurtz mieliby spore problemy z Polakiem.

Patryk Dudek zrobił co musiał. Utarł nosa Bartoszowi Zmarzlikowi

To drugi rok z rzędu, w którym reprezentaci Polski ucierają nosa Bartoszowi Zmarzlikowi. Rok wcześniej dokonał tego Maciej Janowski, który na finiszu wyprzedził Patryka Dudka, zostając mistrzem kraju. Teraz zrobił to Dudek, który zbudował przewagę i skutecznie ją obronił podczas ostatniej rundy cyklu.

- Na razie idzie wszystko zgodnie z planem. Jak cykl mistrzostw Polski, gdzie trzykrotnie stanął na podium. Najpierw był drugi, potem pierwszy, a teraz znów drugi. Zakładaliśmy sobie, że podium to jest minimum, ale walczymy o mistrzostwo. Fajnie, że się udało. W tamtym roku było bardzo blisko, tak jak w tym, ale to na finiszu uciekło. W poprzednim sezonie takim Jokerem był Maciej Janowski, a w tym roku Bartosz Zmarzlik. Wiedziałem, że będzie trudny do pokonania, ale Patryk zrobił co miał zrobić - przekonuje ojciec żużlowca.

Patryk Dudek przestał kalkulować. Zaczął robić swoje

Dudek udowodnił, jak wielką ma pewność siebie i jak silny psychicznie się stał. Wytrzymać napór Bartosza Zmarzlika było ciężko. 5-krotny mistrz świata tego dnia był bezbłędny, ale 33-latek w ogóle się na tym nie skupiał. Zrobił swoje, przywoził ważne punkty i obronił przewagę, pokazując, że żadne wyzwanie mu nie jest straszne.

- Patryk raczej nie zawraca sobie głowy tymi liczbami. Trzeba jechać robić swoje. Nie skupiać się samemu na sobie. Będzie liczył punkty i nagle przyjadę ze zero. Trzeba jechać swoje, każde zawody trzeba jechać jak najlepiej. Teraz wskoczył na taki pułap poziom, że on też nie chce jechać słabo i robi wszystko, żeby jechać jak najlepiej, a jak będzie wynik i będzie jechał dobrze, to reszta przychodzi sama - rzekł Sławomir Dudek.

Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Patryk Dudek na prowadzeniu Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski