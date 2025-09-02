Syn legendy do wzięcia. To byłby hit transferowy, jest jeden warunek

Sytuacja Stali Gorzów jest nie do pozazdroszczenia. Nie dość, że finanse klubu nie wyglądają wcale tak kolorowo, jak to władze próbowały przekazywać w mediach, to na domiar złego grozi im spadek do Metalkas 2. Ekstraligi. Po pierwszym meczu fazy play-down w Częstochowie wydawało się, że utrzymanie będzie formalnością. Teraz Stal stoi nad przepaścią.

Stal Gorzów może stracić Oskara Palucha

Chcąc się utrzymać w elicie, gorzowianie muszą teraz wygrać dwa dwumecze. Najpierw o siódme miejsce z Innpro ROW-em Rybnik, a następnie baraż z Fogo Unią Leszno lub Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Stal miała już niemal gotowy zarys składu na kolejny sezon, ale aktualnie wszystko zaczyna się sypać. Najprawdopodobniej nie dojdzie do wypożyczenia Jakuba Krawczyka, a w obliczu obecnej sytuacji porozumienia Jacka Holdera i Andersa Thomsena wiszą na włosku.

9-krotny mistrz Polski może stracić także Oskara Palucha. I choć strony jakiś czas temu wypracowały wstępne porozumienie przedłużenia kontraktu w przypadku utrzymania, to podpis nie został złożony. Umowa Palucha wygasa bowiem z końcem października. Jeśli klub spadnie, to niemal przesądzone będzie odejście wychowanka.

Będzie wyścig o zdolnego 19-latka

Niewykluczone, że najpoważniejszym faworytem w wyścigu o Palucha będzie Betard Sparta Wrocław, której wcześniej nie wyszło z Kevinem Małkiewiczem. Realizując taki transfer, mogą stać się na papierze największym faworytem do złota. Takiej okazji na pewno nie będzie chciał przepuścić również Orlen Oil Motor Lublin, mimo że wstępnie parę juniorską mają stanowić Bartosz Bańbor i Bartosz Jaworski. Klub po odejściu Wiktora Przyjemskiego musi się jednak wzmocnić. Jeśli nie będzie to zagraniczny junior, to wybór może paść właśnie na Palucha.

Dla Gorzowa byłby to olbrzymi cios. 19-latek już od najmłodszych lat sprawiał olbrzymie wrażenie. Był mistrzem świata w klasie 250cc i największą nadzieją Stali po Bartoszu Zmarzliku. Bez Palucha skład młodzieżowy wygląda bardzo blado. I choć w przeszłości przewinęło się kilku zawodników, okrzykniętych następcami Zmarzlik, jak choćby Mateusz Bartkowiak, to tylko Paluch wybił się ponad przeciętność.

