Syn legendy był wściekły. Rywal tylko wzruszył ramionami, to był nokaut

W Rybniku nikt nie krył tego, że drużyna nie przyjechała do Torunia po zwycięstwo. Zespół miał zrobić po prostu dobre wrażenie na tle jednego z faworytów do medalu. Choć pierwsza seria zapowiadała kompletną nudę, na emocje długo nie trzeba było czekać.

Żużel. Pretensje Maksyma Drabika do Jana Kvecha. Czech tylko wzruszył ramionami

W piątej gonitwie para gospodarzy ponownie wyjechała na podwójne prowadzenie. Niemal natychmiast Jana Kvecha wyprzedził Maksym Drabik. Czech nie chciał dać za wygraną i agresywnie ścigał Polaka. Po jednej z akcji na wyjściu z pierwszego łuku omal nie doprowadził do wypadku Drabika. Gipsem w tym biegu pachniało niejednokrotnie, a zawodnicy mieli pewne problemy z opanowaniem motocykli. Rzucało i przestawiało praktycznie całą stawkę, ale największe kłopoty miał właśnie Kvech.

Drabik dowiózł drugą pozycję, ale po wyścigu był wściekły na swojego rywala. Na szczęście opanował emocje i szybko zjechał do parku maszyn, ale wyraźnie dał do zrozumienia zawodnikowi gospodarzy, że tak się nie jeździ. - To było rodeo. Czułem się jakbym ujeżdżał byka - przyznał 23-latek na antenie Eleven Sports. Na pytanie o pretensje Drabika tylko wzdrygnął ramionami i po chwili szybko zmienił temat.

Żużel. Kacper Pludra ostro potraktował Emila Sajfutdinowa. Rosjanin nie pozostał mu dłużny

Podobne emocje czekały na nas na początku trzeciej serii. Kacper Pludra znakomicie rozegrał pierwszy łuk i nieoczekiwanie wysforował się na czoło stawki. Z wyjścia pierwszego wirażu podążał środkiem toru, ale nagle go dźwignęło i bezpardonowo zamknął furtkę Emilowi Sajfutdinowowi. Rosjanin z polskim paszportem nie pozostał mu dłużny. Odwdzięczył mu się dokładnie w ten sam sposób, tylko że okrążenie później.

Z biegiem czasu mecz się rozkręcał. Niespodziewanie w dziewiątym wyścigu para Chris Holder-Gleb Czugunow wyszła na podwójne prowadzenie. Co z tego, skoro trwało to około 30 sekund. Błędy gości skrzętnie wykorzystał najpierw Robert Lambert, który wygrał, a na końcu z Czugunowem poradził sobie Patryk Dudek. To tylko podkreśliło niemoc gości z Rybnika.

Żużel. Druga wpadka Patryka Dudka. Toruń dał fory Rybnikowi

Jeśli chodzi o Dudka, to nie wyglądał on za ciekawie. Podobnie było w ostatnim domowym spotkaniu, kiedy przeciwko Falubazowi uzyskał zaledwie 7 punktów. Trudno teraz stwierdzić, z czego to wynika, bo dotychczas Dudek był nie do schwytania przez rywali, a już szczególnie na Motoarenie w Toruniu. O ile w poprzednim starciu z Zieloną Górą mógł narzekać na problemy sprzętowe, to dziś wyglądał trochę, jak dziecko zagubione we mgle. Nie tyle sam sprzęt, a poruszanie się po torze nie było mocną stroną 33-latka.

Mimo to druga połowa zawodów również należała do podopiecznych Piotra Barona. Gdyby nie to, że menadżer dał szansę młodzieżowcom w biegach nominowanych, wynik byłby jeszcze bardziej okazały. Finalnie Rybnikowi udało się uzbierać tylko 31 punktów i to po tym, jak gospodarze dali im trochę fory.

Żużel. PRES Toruń 59:31 ROW Rybnik

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

9. Patryk Dudek 6+2 (2*,1,1,2*)

10. Robert Lambert 14 (2,3,3,3,3)

11. Jan Kvech 9+1 (3,1,2*,3,0)

12. Mikkel Michelsen 12 (3,3,3,3,-)

13. Emil Sajfutdinow 9+2 (2*,2,3,2*,-)

14. Mikołaj Duchiński 4+2 (2*,1*,0,1)

15. Antoni Kawczyński 5+1 (3,1*,1,0)

16. Krzysztof Lewandowski - nie startował

INNPRO ROW Rybnik:

1. Chris Holder 9 (1,3,2,1,2)

2. Gleb Czugunow 2 (0,0,0,2,-)

3. Kacper Pludra 5+1 (0,0,2,1,2*)

4. Maksym Drabik 10+2 (3,2,1*,0,3,1*)

5. Rohan Tungate 4 (1,2,1,0)

6. Paweł Trześniewski 0 (0,0,0)

7. Kacper Tkocz 1 (1,0,w)

8. Jesper Knudsen - nie startował

Bieg po biegu:

1. Kvech, Dudek, Holder, Pludra 5:1

2. Kawczyński, Duchiński, Tkocz, Trześniewski 5:1 (10:2)

3. Michelsen, Sajfutdinow, Tungate, Czugunow 5:1 (15:3)

4. Drabik, Lambert, Duchiński, Trześniewski 3:3 (18:6)

5. Michelsen, Drabik, Kvech, Pludra 4:2 (22:8)

6. Holder, Sajfutdinow, Kawczyński, Czugunow 3:3 (25:11)

7. Lambert, Tungate, Dudek, Tkocz 4:2 (29:13)

8. Sajfutdinow, Pludra, Drabik, Duchiński 3:3 (32:16)

9. Lambert, Holder, Dudek, Czugunow 4:2 (36:18)

10. Michelsen, Kvech, Tungate, Trześniewski 5:1 (41:19)

11. Michelsen, Dudek, Holder, Drabik 5:1 (46:20)

12. Kvech, Czugunow, Kawczyński, Tkocz (w/u) 4:2 (50:22)

13. Lambert, Sajfutdinow, Pludra, Tungate 5:1 (55:23)

14. Drabik, Pludra, Duchiński, Kvech 1:5 (56:28)

15. Lambert, Holder, Drabik, Kawczyński 3:3 (59:31)

Maksym Drabik odbudował się w INNPRO ROW-ie Rybnik Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Narada ROW-u Rybnik Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Polsat Sport Polsat Sport