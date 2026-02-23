Starcie gigantów w centralnej Polsce. Zmarzlik poznał swoich rywali

28 marca o godzinie 19:00 pod taśmą na Moto Arenie w Łodzi staną najlepsi zawodnicy świata. Co prawda nie będzie to Grand Prix, ale zawodnicy i eksperci od lat uważają, że czołówka listy klasyfikacyjnej PGE Ekstraligi jest silniejsza, niż cykl mistrzostw świata. Aż dziewięciu zawodników z tej stawki nie będzie w tym roku rywalizowało o mistrzowski tytuł.

Turniej po raz kolejny odbędzie się w Łodzi, czyli jak to mawiał Krzysztof Cegielski, w centralnym porcie żużlowym Polski. Będzie to już trzeci raz. Poprzednio impreza okazała się strzałem w dziesiątkę. Zarówno pod względem frekwencyjnym, jak i widowiskowym na torze. Techniczny, łódzki owal pozwala bowiem na przeróżne manewry i gdy jest tylko odpowiednio przygotowany, to takiej stawce więcej nie trzeba.

Tyle kibic zapłaci za obejrzenie ścisłej czołówki PGE Ekstraligi

Tytułu bronić będzie Michael Jepsen Jensen, który w 2025 roku przerwał dominację Bartosza Zmarzlika w IMME. Poza tym po długim rozbracie do rywalizacji wracają chociażby bracia Pawliccy. Będzie także Maksym Drabik, który zeszłoroczną postawą zasłużył na udział w tak zacnym gronie. Wystartują również Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow, którzy chociaż w taki sposób będą mogli poczuć smak "mini Grand Prix", bo w prawdziwym nie mogą brać udziału.

Poniżej znajduje się lista nominowanych żużlowców, ale także ceny biletów. Najwięcej kibic zapłaci za wejściówkę na strefę VIP oraz Trybunę Główną. Normalna wejściówka w tych sektorach kosztuje kolejno 200 oraz 150 złotych. Dużo taniej jest na pozostałej części stadionu. Tam kibic zapłaci 50 złotych, czyli całkiem przystępnie, jak na panujące ceny i obsadę zawodów.

Lista nominowanych na IMME im. Zenona Plecha 2026:

Bartosz Zmarzlik (ORLEN OIL MOTOR Lublin) - 2,643

Patryk Dudek (PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń) - 2,363

Artem Laguta (BETARD SPARTA Wrocław) - 2,236

Brady Kurtz (BETARD SPARTA Wrocław) - 2,209

Michael Jepsen Jensen (BAYERSYSTEM GKM Grudziądz) - 2,204

Piotr Pawlicki (FOGO UNIA Leszno) - 2,177

Leon Madsen (STELMET FALUBAZ Zielona Góra) - 2,172

Mikkel Michelsen (PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń) - 2,149

Jack Holder (GEZET STAL Gorzów) - 2,145

Maksym Drabik (BAYERSYSTEM GKM Grudziądz) - 2,136

Emil Sajfutdinow (PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń) - 2,126

Przemysław Pawlicki (STELMET FALUBAZ Zielona Góra) - 2,074

Martin Vaculik (ORLEN OIL MOTOR Lublin) - 2,042

Wiktor Przyjemski (ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz) - zwycięzca Red Bull Juniorskie Asy 2025

Damian Ratajczak (STELMET FALUBAZ Zielona Góra) - junior z biegów nr 2 PGE Ekstraligi 2025

Dzika Karta - TBA (przysługuje organizatorowi)

Ceny biletów:

Bilet normalny: 50 zł

Bilet ulgowy (do lat 18): 25 zł

Trybuna Główna (A1, U1):

Bilet normalny - 150 zł

Bilet ulgowy (11-18) - 50 zł

Bilet junior (do lat 7) - 30 zł

Bilet VIP (VIP 1B, VIP 2B):

Bilet normalny - 200 zł

Bilet ulgowy - 100 zł

Program zawodów:

20 zł

IMME 2025 w Łodzi Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Michael Jepsen Jensen - ubiegłoroczny zwycięzca IMME w Łodzi Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Artiom Łaguta rozmawia z mechanikami podczas IMME w Łodzi Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

