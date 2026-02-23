Starcie gigantów w centralnej Polsce. Zmarzlik poznał swoich rywali
To będzie spektakularne otwarcie sezonu na Moto Arenie w Łodzi. 28 marca odbędą się Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi, gdzie pod taśmą staną najlepsi z najlepszych. Eksperci twierdzą, że stawka jest lepsza niż w Grand Prix, bo o liście startowej decyduje przede wszystkim dyspozycja sportowa, a nie obywatelstwo. Speedway Ekstraliga podała właśnie oficjalną listę zawodników. Bartosz Zmarzlik poznał swoich rywali, a kibice ceny wejściówek.
28 marca o godzinie 19:00 pod taśmą na Moto Arenie w Łodzi staną najlepsi zawodnicy świata. Co prawda nie będzie to Grand Prix, ale zawodnicy i eksperci od lat uważają, że czołówka listy klasyfikacyjnej PGE Ekstraligi jest silniejsza, niż cykl mistrzostw świata. Aż dziewięciu zawodników z tej stawki nie będzie w tym roku rywalizowało o mistrzowski tytuł.
Turniej po raz kolejny odbędzie się w Łodzi, czyli jak to mawiał Krzysztof Cegielski, w centralnym porcie żużlowym Polski. Będzie to już trzeci raz. Poprzednio impreza okazała się strzałem w dziesiątkę. Zarówno pod względem frekwencyjnym, jak i widowiskowym na torze. Techniczny, łódzki owal pozwala bowiem na przeróżne manewry i gdy jest tylko odpowiednio przygotowany, to takiej stawce więcej nie trzeba.
Tyle kibic zapłaci za obejrzenie ścisłej czołówki PGE Ekstraligi
Tytułu bronić będzie Michael Jepsen Jensen, który w 2025 roku przerwał dominację Bartosza Zmarzlika w IMME. Poza tym po długim rozbracie do rywalizacji wracają chociażby bracia Pawliccy. Będzie także Maksym Drabik, który zeszłoroczną postawą zasłużył na udział w tak zacnym gronie. Wystartują również Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow, którzy chociaż w taki sposób będą mogli poczuć smak "mini Grand Prix", bo w prawdziwym nie mogą brać udziału.
Poniżej znajduje się lista nominowanych żużlowców, ale także ceny biletów. Najwięcej kibic zapłaci za wejściówkę na strefę VIP oraz Trybunę Główną. Normalna wejściówka w tych sektorach kosztuje kolejno 200 oraz 150 złotych. Dużo taniej jest na pozostałej części stadionu. Tam kibic zapłaci 50 złotych, czyli całkiem przystępnie, jak na panujące ceny i obsadę zawodów.
Lista nominowanych na IMME im. Zenona Plecha 2026:
Bartosz Zmarzlik (ORLEN OIL MOTOR Lublin) - 2,643
Patryk Dudek (PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń) - 2,363
Artem Laguta (BETARD SPARTA Wrocław) - 2,236
Brady Kurtz (BETARD SPARTA Wrocław) - 2,209
Michael Jepsen Jensen (BAYERSYSTEM GKM Grudziądz) - 2,204
Piotr Pawlicki (FOGO UNIA Leszno) - 2,177
Leon Madsen (STELMET FALUBAZ Zielona Góra) - 2,172
Mikkel Michelsen (PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń) - 2,149
Jack Holder (GEZET STAL Gorzów) - 2,145
Maksym Drabik (BAYERSYSTEM GKM Grudziądz) - 2,136
Emil Sajfutdinow (PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń) - 2,126
Przemysław Pawlicki (STELMET FALUBAZ Zielona Góra) - 2,074
Martin Vaculik (ORLEN OIL MOTOR Lublin) - 2,042
Wiktor Przyjemski (ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz) - zwycięzca Red Bull Juniorskie Asy 2025
Damian Ratajczak (STELMET FALUBAZ Zielona Góra) - junior z biegów nr 2 PGE Ekstraligi 2025
Dzika Karta - TBA (przysługuje organizatorowi)
Ceny biletów:
Bilet normalny: 50 zł
Bilet ulgowy (do lat 18): 25 zł
Trybuna Główna (A1, U1):
Bilet normalny - 150 zł
Bilet ulgowy (11-18) - 50 zł
Bilet junior (do lat 7) - 30 zł
Bilet VIP (VIP 1B, VIP 2B):
Bilet normalny - 200 zł
Bilet ulgowy - 100 zł
Program zawodów:
20 zł