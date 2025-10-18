Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stal Rzeszów ze składem na awans. Potwierdziły się krążące informacje

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Jeszcze miesiąc temu Texom Stal Rzeszów miała gigantyczny kłopot z kontraktowaniem zawodników na 2026. Klubowi mocno zaszkodziła jedna sprawa, ale wystarczyło, że rozmowy z żużlowcami zaczął prowadzić menedżer Paweł Piskorz i wszystko ruszyło z kopyta. Stal wymieniła cały seniorski skład i ma sześciu nowych zawodników. A jeszcze szykuje jedną dużą niespodziankę. Ta drużyna powalczy za rok o awans.

Mateusz Szczepaniak zamyka skład Texom Stali Rzeszów na 2026.
Mateusz Szczepaniak zamyka skład Texom Stali Rzeszów na 2026.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Na początku było tak, że Texom Stal próbowała kontraktować zawodników z pomocą Kingi Hepel, która jest menedżerem Martina Vaculika, Rohana Tungate i Tobiasza Musielaka. Wtedy jeszcze współpracowała z Keynanem Rew, ale ich drogi się rozeszły. Zresztą tak się dziwnie złożyło, że Rew zrezygnował z podpisanego wcześniej porozumienia ze Stalą na 2026, gdy pani Kinga weszła do rozmów.

Los Stali Rzeszów odmienił się, kiedy do gry wszedł Piskorz

W Rzeszowie szybko połapano się jednak, że powierzenie spraw Hepel, która do Jakuba Jamroga dzwoniła rozmawiać o kontrakcie, przedstawiając się jako przyjaciel Stali, nie daje wymiernych efektów. Postawiono na Pawła Piskorza i dziś w Rzeszowie mają w zasadzie pełny skład.

Menedżer Stali najpierw załatwił Rasmusa Jensena, a potem dołożył Andreasa Lyagera. To jednak jeszcze nic. Wielkim szokiem dla środowiska było wyciągnięcie z Gezet Stali Gorzów Oskara Fajfera. Tego się nikt nie spodziewał, a Rzeszów nie tylko zgarnął Fajfera, ale i odgrażał się, że za chwilę to samo zrobi z Pawłem Przedpełskim.

Zobacz również:

Mitchell McDiarmid nowym U24 Falubazu. Jak zawiedzie, to zastąpi go Damian Ratajczak.
PGE Ekstraliga

Falubaz już nie szuka. Skład na 2026 został zamknięty, wydali miliony

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Szczepaniak, Sadurski i Rowe zamykają skład Stali

Z Przedpełskim nie wyszło, ale Stal dogadała się z Mateuszem Szczepaniakiem. I może to i dobrze, bo Szczepaniak nie był przesadnie drogi (400 tysięcy złotych za podpis, 4 tysiące za punkt), więc oszczędzono na kolejnych zawodników. Stal mogła sobie pozwolić na dwóch U24: Krzysztofa Sadurskiego i Andersa Rowe. A to nie koniec.

Jeszcze w Rzeszowie próbują wzmocnić skład juniorski. Stal ma w kadrze choćby utalentowanego Franciszka Majewskiego, ale chciałaby dołożyć coś konkretnego. Dlatego ofertę dostał Antoni Mencel z FOGO Unii Leszno, który w tym roku był jednym z najlepszych młodzieżowców Metalkas 2 Ekstraligi.

Orlen Zastal Zielona Góra - AMW Arka Gdynia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Trudne rozmowy z juniorem FOGO Unii

Tu jednak łatwo nie będzie, bo Mencel rozmawiał wcześniej z Hunters PSŻ Poznań i chciałby tam iść. Unia na moment zablokowała jego transfer (z obawy, że mogą im jeszcze uciec Piotr Pawlicki lub Rew), ale teraz, gdy ma pełny skład, to Mencel może dostać zgodę. Pozostaje pytanie, co wybierze?

Texom Stal w składzie: Jensen, Lyager, Fajfer, Szczepaniak, Sadurski (Rowe), Majewski, Mencel, to byłaby potęga. Jasne, że Abramczyk Polonia Bydgoszcz i Cellfast Wilki Krosno wciąż są mocniejsze, ale z taką Stalą obie te ekipy musiałyby się mocno liczyć.

Dwóch mężczyzn ubranych w stroje żużlowe w strefie zawodników, jeden z nich opiera się o motocykl, w tle reklamy sponsorów i logotypy ligi żużlowej.
Rasmus Jensen niezadowolony ze swojego występu.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik żużlowy w niebiesko-żółtym kombinezonie z logotypami sponsorów, w kasku i okularach ochronnych, stoi z motocyklem, w tle dodatkowo widoczne ujęcie dynamiczne ze sportowej rywalizacji na torze.
Wielka ucieczka ze Stali Gorzów. Oskar Fajfer wybrał Texom Stal Rzeszów, a w Gorzowie mówią o planie B.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Anders Rowe
Anders RowePaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja