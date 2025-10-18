Stal Rzeszów ze składem na awans. Potwierdziły się krążące informacje

Na początku było tak, że Texom Stal próbowała kontraktować zawodników z pomocą Kingi Hepel, która jest menedżerem Martina Vaculika, Rohana Tungate i Tobiasza Musielaka. Wtedy jeszcze współpracowała z Keynanem Rew, ale ich drogi się rozeszły. Zresztą tak się dziwnie złożyło, że Rew zrezygnował z podpisanego wcześniej porozumienia ze Stalą na 2026, gdy pani Kinga weszła do rozmów.

Los Stali Rzeszów odmienił się, kiedy do gry wszedł Piskorz

W Rzeszowie szybko połapano się jednak, że powierzenie spraw Hepel, która do Jakuba Jamroga dzwoniła rozmawiać o kontrakcie, przedstawiając się jako przyjaciel Stali, nie daje wymiernych efektów. Postawiono na Pawła Piskorza i dziś w Rzeszowie mają w zasadzie pełny skład.

Menedżer Stali najpierw załatwił Rasmusa Jensena, a potem dołożył Andreasa Lyagera. To jednak jeszcze nic. Wielkim szokiem dla środowiska było wyciągnięcie z Gezet Stali Gorzów Oskara Fajfera. Tego się nikt nie spodziewał, a Rzeszów nie tylko zgarnął Fajfera, ale i odgrażał się, że za chwilę to samo zrobi z Pawłem Przedpełskim.

Szczepaniak, Sadurski i Rowe zamykają skład Stali

Z Przedpełskim nie wyszło, ale Stal dogadała się z Mateuszem Szczepaniakiem. I może to i dobrze, bo Szczepaniak nie był przesadnie drogi (400 tysięcy złotych za podpis, 4 tysiące za punkt), więc oszczędzono na kolejnych zawodników. Stal mogła sobie pozwolić na dwóch U24: Krzysztofa Sadurskiego i Andersa Rowe. A to nie koniec.

Jeszcze w Rzeszowie próbują wzmocnić skład juniorski. Stal ma w kadrze choćby utalentowanego Franciszka Majewskiego, ale chciałaby dołożyć coś konkretnego. Dlatego ofertę dostał Antoni Mencel z FOGO Unii Leszno, który w tym roku był jednym z najlepszych młodzieżowców Metalkas 2 Ekstraligi.

Trudne rozmowy z juniorem FOGO Unii

Tu jednak łatwo nie będzie, bo Mencel rozmawiał wcześniej z Hunters PSŻ Poznań i chciałby tam iść. Unia na moment zablokowała jego transfer (z obawy, że mogą im jeszcze uciec Piotr Pawlicki lub Rew), ale teraz, gdy ma pełny skład, to Mencel może dostać zgodę. Pozostaje pytanie, co wybierze?

Texom Stal w składzie: Jensen, Lyager, Fajfer, Szczepaniak, Sadurski (Rowe), Majewski, Mencel, to byłaby potęga. Jasne, że Abramczyk Polonia Bydgoszcz i Cellfast Wilki Krosno wciąż są mocniejsze, ale z taką Stalą obie te ekipy musiałyby się mocno liczyć.

