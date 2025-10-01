Stal Rzeszów osiągnęła kluczowe porozumienie. Polak będzie gwiazdą ligi
Texom Stal Rzeszów w tym roku jest bardzo aktywna na rynku transferowym. Wiele wskazywało na to, że Oskar Fajfer pozostanie w Gezet Stali Gorzów, bo miał obiecane miejsce w składzie na przyszły sezon. To jednak przeszłość. Z naszych informacji wynika, że Polak osiągnął porozumienie z rzeszowskim klubem. To jednak nie koniec rewelacji. Następne wzmocnienia są w grze, znamy szczegóły.
Rosnąca wschodnia potęga skończyła sezon w Metalkas 2. Ekstralidze na czwartym miejscu, mimo kontuzji Taia Woffindena. W klubie mają jednak chęci powalczyć o coś więcej. Skład czeka lekka przebudowa. Większość seniorów zostanie wymieniona. Teraz Stal dograła kolejne, piekielnie silne wzmocnienie.
Oskar Fajfer trafi do Stali Rzeszów. Może zostać gwiazdą Metalkas 2. Ekstraligi
Fajfer od trzech sezonów broni barw Stali Gorzów. Najlepszy był ten pierwszy sezon, gdzie został jednym z objawień PGE Ekstraligi, bo pojechał fantastyczny sezon, czego nikt się nie spodziewał. To pozwoliło zostać mu na dłużej w Gorzowie, choć dwa następne lata nie były już aż tak udane. Ten rok szczególnie nie był udany. Na sam koniec złapał kontuzję, co dla Stali okazało się złotym rozwiązaniem, bo mogli korzystać za niego z ZZ-tki. Nawet gdyby chciał szybciej wrócić, to raczej nie byłoby na rękę klubowi, który korzysta z tego.
Wiele jednak wskazywało, że Fajfer zostanie w Stali. Mówiło się, że ma nawet obiecane miejsce na przyszły sezon. Nastąpił jednak zwrot akcji, bo zawodnik ma trafić do Stali Rzeszów. To może być mocny transfer. W przeszłości Polak był jednym z najlepszych zawodników Metalkasu, a po doświadczeniu zdobytym w Ekstralidze z pewnością stałby się jedną z gwiazd ligi. W ostatnim czasie głośno znowu jest o Stali ws. długów. Klub liczy, że radni miasta poręczą kredyt na 3 miliony złotych. Bez tego nie wiadomo jak potoczy się przyszłość drużyny.
Stal Rzeszów planuje następne wzmocnienia
Rzeszowska drużyna miała też dogadać się z Andreasem Lyagerem. Wydaje się, że trafi tam także Rasmus Jensen, co byłoby ogromnym wzmocnieniem, bo Duńczyk przez lata był jednym z najlepszych zawodników Metalkas 2. Ekstraligi. Pokazywał, że potrafi też ścigać się w PGE Ekstralidze, więc na warunki pierwszoligowe byłaby to prawdziwa bomba.
Pozostała jeszcze do obsadzenia pozycja drugiego Polaka. Tutaj jest większy problem. Istnieje spora szansa, że w klubie pozostanie Paweł Przedpełski. Tutaj jednak muszą liczyć na spadek Stali Gorzów, bo Przedpełski podobno zawarł porozumienie, które ma obowiązywać na starty w Ekstralidze.