Stal Rzeszów osiągnęła kluczowe porozumienie. Polak będzie gwiazdą ligi

Rosnąca wschodnia potęga skończyła sezon w Metalkas 2. Ekstralidze na czwartym miejscu, mimo kontuzji Taia Woffindena. W klubie mają jednak chęci powalczyć o coś więcej. Skład czeka lekka przebudowa. Większość seniorów zostanie wymieniona. Teraz Stal dograła kolejne, piekielnie silne wzmocnienie.

Oskar Fajfer trafi do Stali Rzeszów. Może zostać gwiazdą Metalkas 2. Ekstraligi

Fajfer od trzech sezonów broni barw Stali Gorzów. Najlepszy był ten pierwszy sezon, gdzie został jednym z objawień PGE Ekstraligi, bo pojechał fantastyczny sezon, czego nikt się nie spodziewał. To pozwoliło zostać mu na dłużej w Gorzowie, choć dwa następne lata nie były już aż tak udane. Ten rok szczególnie nie był udany. Na sam koniec złapał kontuzję, co dla Stali okazało się złotym rozwiązaniem, bo mogli korzystać za niego z ZZ-tki. Nawet gdyby chciał szybciej wrócić, to raczej nie byłoby na rękę klubowi, który korzysta z tego.

Wiele jednak wskazywało, że Fajfer zostanie w Stali. Mówiło się, że ma nawet obiecane miejsce na przyszły sezon. Nastąpił jednak zwrot akcji, bo zawodnik ma trafić do Stali Rzeszów. To może być mocny transfer. W przeszłości Polak był jednym z najlepszych zawodników Metalkasu, a po doświadczeniu zdobytym w Ekstralidze z pewnością stałby się jedną z gwiazd ligi. W ostatnim czasie głośno znowu jest o Stali ws. długów. Klub liczy, że radni miasta poręczą kredyt na 3 miliony złotych. Bez tego nie wiadomo jak potoczy się przyszłość drużyny.

Stal Rzeszów planuje następne wzmocnienia

Rzeszowska drużyna miała też dogadać się z Andreasem Lyagerem. Wydaje się, że trafi tam także Rasmus Jensen, co byłoby ogromnym wzmocnieniem, bo Duńczyk przez lata był jednym z najlepszych zawodników Metalkas 2. Ekstraligi. Pokazywał, że potrafi też ścigać się w PGE Ekstralidze, więc na warunki pierwszoligowe byłaby to prawdziwa bomba.

Pozostała jeszcze do obsadzenia pozycja drugiego Polaka. Tutaj jest większy problem. Istnieje spora szansa, że w klubie pozostanie Paweł Przedpełski. Tutaj jednak muszą liczyć na spadek Stali Gorzów, bo Przedpełski podobno zawarł porozumienie, które ma obowiązywać na starty w Ekstralidze.

Anders Thomsen w rozmowie z Oskarem Fajferem. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Oskar Fajfer Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Oskar Fajfer wystąpił w 2024 roku z dziką kartą w Grand Prix w Gorzowie Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski