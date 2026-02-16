Jack Holder odchodząc z Motoru Lublin wysłał jasny sygnał do środowiska. Potrzebował zmiany, odświeżenia, a bardziej niż na przywiązaniu do barw klubowych zależy mu na nowym bodźcu i statusie gwiazdy w drużynie. To dostał w Gorzowie, gdzie działacze mocno o niego zabiegali. Tyle tylko, że Stal wcale nie może być pewna utrzymania swojej gwiazdy na dłużej.

Kluby już pytają o przyszłość Jacka Holdera

W środowisku gorzowskim wrze po kolejnych doniesieniach i zamieszaniu wokół klubu. To nie sprzyja atmosferze odbudowywania zaufania tego ośrodka w oczach zawodników i sponsorów. Trudno się więc dziwić, że kilka klubów, które już myślą o budowie drużyny na sezon 2027, wzięło na radar Jacka Holdera.

Niektórzy działacze irytują się, że sezon 2026 jeszcze nie ruszył, a już trzeba być aktywnym na giełdzie transferowej, aby nie zostać z niczym. Tak jednak od dłuższego czasu wygląda budowanie drużyn, bo prezesi planują swoje ruchy z dużym wyprzedzeniem.

Holder, choć jest w Stali, miał otrzymać zapytania z kilku klubów. Z naszych informacji wynika, że jest aktualnie na radarze Sparty Wrocław (ta ma zamiar poczekać do pierwszych meczów i ocenić formę Daniela Bewley'a i Macieja Janowskiego). O Australijczyku marzy prezes Polonii Jerzy Kanclerz, który zresztą był już z nim dogadany na wypadek awansu bydgoszczan w zeszłym roku. Jeśli tylko sportowo miejscowa drużyna nie zawiedzie, to działacz z pewnością ponowi ofertę.

Wcześniej sporo mówiło się o zainteresowaniu Falubazu, choć zielonogórzanie - podobnie jak Sparta - zamierzają poczekać do startu sezonu i wtedy ocenią formę swoich aktualnych seniorów. Chętny do zatrudnienia cały czas jest Włókniarz, ale akurat częstochowian czeka trudna walka o utrzymanie, więc w takiej atmosferze trudno będzie prowadzić negocjacje.

Holder będzie zasypany ofertami, ale wcale nie musi odchodzić ze Stali

W tym wszystkim istotne jest to, że na razie to gorzowianie mają karty w swoich rękach. Jeśli tylko atmosfera wokół klubu się uspokoi, a Holder zadomowi się w Stali, to wcale może nie mieć ochoty odchodzić po jednym sezonie.

Żużlowiec miał wyciągnąć wnioski z czasów startów w Apatorze Toruń. Już nie chce popełnić tego samego błędu, gdy po prostu się "zasiedział". W Gorzowie jednak dopiero zaczyna swoją przygodę, gdzie ma być gwiazdą numer jeden. To dla niego interesujący układ.

Jack Holder TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jack Holder TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Zdenerwowany Jack Holder Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jakim człowiekiem jest Szymon Marciniak? "Liczy się w środowisku". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport