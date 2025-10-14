Stal i Włókniarz pod ścianą. Ten przepis zmieni wszystko

Perypetie związane z długami polskich klubów trwają już od kilku lat. Najgłośniej jednak było w przypadku Stali Gorzów i Włókniarza Częstochowa. W przestrzeni medialnej pojawiały się informacje o długach sięgających kilkunastu milionów złotych. Były nawet głosy, że Stal jest na granicy upadku. Teraz potrzebują kredytu, by spełnić wymagania i wystartować w rozgrywkach. Włókniarz ma jednak nowego właściciela. Bartłomiej Januszka chce odbudować wiarygodność klubu i przywrócić jego blask.

Koniec przywilejów dla dłużników. Władze PGE Ekstraligi mówią "stop"

Nowy system licencyjny ma być znacznie bardziej restrykcyjny. Ośrodki, które nie będą w stanie wykazać stabilnej sytuacji finansowej, mogą pożegnać się z udziałem w rozgrywkach.

- Nie chcemy, aby przywilej tworzenia składów, w sensie formalnym, spotykał dłużników, czyli kluby nieprzygotowane do występów w lidze zawodowej - podkreśla w oficjalnym komunikacie Ryszard Kowalski, wiceprezes Ekstraligi Żużlowej, a jednocześnie członek Zespołu Licencyjnego PZM.

Aleksandar Vukic - Marko ToPo. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Drugie podejście będzie możliwe po świętach

Nie wszystkie kluby, które nie spełnią wymogów w pierwszym terminie, będą jednak skreślone. Ekstraliga przewidziała tzw. okienko uzupełniające.

- Jeśli sytuacja finansowa ulegnie poprawie, klub będzie mógł skorzystać z okienka uzupełniającego, które jest przewidziane już po otrzymaniu licencji, czyli od 22 do 31 grudnia - czytamy na stronie PGE Ekstraligi.

Surowsze wymogi infrastrukturalne

Nowością w procesie licencyjnym ma być również szczegółowa ocena infrastruktury. Dotychczas kluby często borykały się z problemami technicznymi stadionów, które należą do samorządów. Teraz to może być decydujące w sprawie przyznania licencji.

- Istnieje taka możliwość, że będziemy relegować klub do niższej klasy rozgrywkowej już na etapie wstępnej oceny zarówno z powodów finansowych jak i infrastruktury - zaznacza Ryszard Kowalski.

- Klub może nie uzyskać licencji na obiekt niespełniający wymaganych z kryteriów infrastrukturalnych - dodaje. - Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że ocena wstępna klubu przez EŻ będzie również dotyczyć spraw infrastruktury i możemy wydać rekomendację klubu zagrożonego infrastrukturalnie - to jest nowość, bo spotkaliśmy się w ostatnich latach z wieloma problemami tego typu, a kluby są w tym aspekcie przede wszystkim uzależnione od właścicieli obiektów, tzn. urzędów miast.

Czas na porządek w lidze. Nowy kalendarz licencyjny

Nowe przepisy mają wreszcie uporządkować sprawy finansowe i organizacyjne w polskim żużlu. Władze Ekstraligi liczą, że dzięki temu kolejne sezony będą bardziej stabilne, a kluby przestaną działać ponad stan.

Najważniejsze daty procesu licencyjnego: PGE Ekstraligi i Metalkas 2. Ekstraligi po regulaminowych zmianach:

- do 20 października kluby PGE Ekstraligi i METALKAS 2. Ekstraligi składają wnioski o zamiarze przystąpienie do rozgrywek w kolejnym sezonie licencyjnym,

- do dnia 31 października EŻ wydaje promesę infrastrukturalną dla każdego klubu PGE Ekstraligi i METALKAS 2. Ekstraligi oraz awansującego z KLŻ,

- do 10 listopada EŻ wydaje decyzję rekomendacyjną w przedmiocie rekomendacji klubu zagrożonego lub rekomendacji negatywnej dla każdego klubu PGE Ekstraligi i METALKAS 2. Ekstraligi oraz awansującego z KLŻ dotyczącej startu w danej klasie rozgrywkowej,

- do 15 listopada EŻ publikuje wstępny skład drużyn startujących w rozgrywkach PGE Ekstraligi i METALKAS 2. Ekstraligi,

- Od 16 listopada do 20 listopada podstawowe okienko transferowe dla wszystkich klubów PGE Ekstraligi i METALKAS 2. Ekstraligi, które nie otrzymały rekomendacji klubu zagrożonego lub rekomendacji negatywnej,

- do 29 listopada kluby PGE Ekstraligi i METALKAS 2. Ekstraligi przesyłają do EŻ końcowe sprawozdanie finansowe za zakończony sezon licencyjny wraz z opinią biegłego rewidenta,

- do 29 listopada danego roku kluby PGE Ekstraligi i METALKAS 2. Ekstraligi składają do Zespołu ds. Licencji wniosek licencyjny,

- do 14 grudnia Zespół ds. Licencji podejmuje Decyzje Licencyjne na kolejny Sezon Licencyjny dla klubów wszystkich klas rozgrywkowych,

- do 14 grudnia następuje publikacja przez Zespół ds. Licencji komunikatu zawierającego informacje o warunkach udzielonej przez PZM licencji dla danego klubu,

- do 22 grudnia Prezydium ZG PZM rozpatruje złożone odwołania i podejmuje ostateczne decyzje dotyczące złożonych odwołań od Decyzji Zespołu ds. Licencji,

- od 23 grudnia do 31 grudnia uzupełniające okienko transferowe dla wszystkich klubów PGE Ekstraligi i METALKAS 2. Ekstraligi, które otrzymały odpowiednie licencje i na warunkach w nich zawartych,

Stal Gorzów 2025 TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Włókniarz Częstochowa Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Orlen Oil Motor na prezentacji Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski