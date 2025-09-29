Stal i Polonia wyrywają go sobie z rąk. To będzie transferowy hit
Stal Gorzów i Polonia Bydgoszcz rywalizują w barażu o Ekstraligę, a poza tym biją się o tego samego trenera. Stal nie jest do końca zadowolona z pracy Piotra Śwista, a Polonia ma ten problem, że Tomasza Bajerskiego nie chcą zawodnicy. Rynek jest przebrany, ale Stal z Polonią mają w głowie jedno nazwisko i zapewne zrobią wszystko, by tego szkoleniowca przekonać. I to pomimo tego, że ma on ważny kontrakt z innym klubem.
Trener Piotr Świst jest w Stali Gorzów na cenzurowanym po tym, jak przegrał mecz o 5. miejsce z Włókniarzem Częstochowa. Pozycja Tomasza Bajerskiego zaczęła słabnąć po pierwszym finałowym meczu Metalkas 2 Ekstraligi, gdzie jego drużyna roztrwoniła 14-punktową przewagę. Nagle zawodnicy zaczęli się skarżyć prezesowi na Bajerskiego i cały czas prysł.
Już nawet awans nie uratuje Bajerskiego
Już głośno o tym, że nawet awans do Ekstraligi nie uratuje Bajerskiego. Stal tymczasem po ostatnim meczu chce się jeszcze na spokojnie zastanowić nad ewentualnymi zmianami, ale już teraz jest w klubie jedna mocna frakcja, która chce zmiany. Ich zdaniem mecz z Włókniarzem obnażył trenera Śwista. Zarzucają mu błędy taktyczne (wystawienie liderów Martina Vaculika i Andersa Thomsena w jednej parze) i złe przygotowanie toru na kluczowe zawody. Porażka w dwumeczu z Włókniarzem wpędziła Stal w dodatkowe koszty (blisko 2 miliony złotych), na które klub nie był gotowy.
Oczywiście problemem jest to, że rynek trenerski jest przebrany. W Stali wcześniej mówiło się, że byłaby gotowa wziąć nawet Jarosława Hampela, który dopiero co zakończył karierę, ale ten kręci się blisko Motoru Lublin. Pojawiło się zatem nazwisko Bajerskiego i myśl, żeby najpierw upokorzyć Polonię na torze, a potem jeszcze zabrać jej trenera. I nieważne, że ta Polonia już nie jest w 100 procentach do tego szkoleniowca przekonana.
Za późno zainteresowali się Protasiewiczem
Jeśli chodzi o Polonię, to zainteresowała się ona odchodzącym ze Stelmet Falubazu Zielona Góra Piotrem Protasiewiczem. Jednak stało się to za późno. Polonia zaczęła działać, gdy Protasiewicz był już w zasadzie dogadany z Betard Spartą Wrocław. Jeszcze sponsor Protasiewicza z Bydgoszczy ma się odgrażać, że to załatwi, ale wydaje się to raczej niemożliwe.
Teraz Stal z Polonią biją się o tego samego trenera. Chodzi o Mariusza Staszewskiego. Z dwóch niezależnych źródeł słyszymy, że oba kluby już nawet złożyły mu ofertę. Prezes Polonii już jakiś czas temu mówił, że chciałby mieć u siebie Staszewskiego, więc nie ma się co dziwić. Jeśli chodzi o Stal, to już rok temu Staszewski miał stamtąd propozycję pracy, ale odmówił ze względu na Śwista. Panowie prywatnie są szwagrami.
W przypadku Staszewskiego jest jeden problem
W przypadku Staszewskiego jest jeden poważny problem. W maju Włókniarz ogłosił przedłużenie kontraktu z tym trenerem o 2 lata. Według tego jego umowa miałaby być ważna do końca 2027. Staszewski był też mocno zaangażowany w budowę drużyny na 2026. To on miał przekonać Sebastiana Szostaka na przenosiny z Ostrowa do Włókniarza.
Finalnie jednak Włókniarz nie ma jakiegoś przesadnie mocnego składu, więc daje się słyszeć, że Staszewski niekoniecznie chce to firmować swoim nazwiskiem. Istnieje duże ryzyko, że Włókniarz z takimi zawodnikami, jak Rohan Tungate, Jaimon Lidsey czy Mads Hansen nie wygra żadnego spotkania. I tu jest szansa dla Polonii i Stali. Polonia, o ile teraz nie wejdzie, to za rok, z wracającym Wiktorem Przyjemskim będzie drużyną numer 1 na zapleczu Ekstraligi. Stal już teraz chwali się tym, że zbudowała mocny skład na 2026. Jakby dołożyć tam Staszewskiego, to faktycznie byłby to zespół kompletny.