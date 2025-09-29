Stal i Polonia wyrywają go sobie z rąk. To będzie transferowy hit

Trener Piotr Świst jest w Stali Gorzów na cenzurowanym po tym, jak przegrał mecz o 5. miejsce z Włókniarzem Częstochowa. Pozycja Tomasza Bajerskiego zaczęła słabnąć po pierwszym finałowym meczu Metalkas 2 Ekstraligi, gdzie jego drużyna roztrwoniła 14-punktową przewagę. Nagle zawodnicy zaczęli się skarżyć prezesowi na Bajerskiego i cały czas prysł.

Już nawet awans nie uratuje Bajerskiego

Już głośno o tym, że nawet awans do Ekstraligi nie uratuje Bajerskiego. Stal tymczasem po ostatnim meczu chce się jeszcze na spokojnie zastanowić nad ewentualnymi zmianami, ale już teraz jest w klubie jedna mocna frakcja, która chce zmiany. Ich zdaniem mecz z Włókniarzem obnażył trenera Śwista. Zarzucają mu błędy taktyczne (wystawienie liderów Martina Vaculika i Andersa Thomsena w jednej parze) i złe przygotowanie toru na kluczowe zawody. Porażka w dwumeczu z Włókniarzem wpędziła Stal w dodatkowe koszty (blisko 2 miliony złotych), na które klub nie był gotowy.

Oczywiście problemem jest to, że rynek trenerski jest przebrany. W Stali wcześniej mówiło się, że byłaby gotowa wziąć nawet Jarosława Hampela, który dopiero co zakończył karierę, ale ten kręci się blisko Motoru Lublin. Pojawiło się zatem nazwisko Bajerskiego i myśl, żeby najpierw upokorzyć Polonię na torze, a potem jeszcze zabrać jej trenera. I nieważne, że ta Polonia już nie jest w 100 procentach do tego szkoleniowca przekonana.

Za późno zainteresowali się Protasiewiczem

Jeśli chodzi o Polonię, to zainteresowała się ona odchodzącym ze Stelmet Falubazu Zielona Góra Piotrem Protasiewiczem. Jednak stało się to za późno. Polonia zaczęła działać, gdy Protasiewicz był już w zasadzie dogadany z Betard Spartą Wrocław. Jeszcze sponsor Protasiewicza z Bydgoszczy ma się odgrażać, że to załatwi, ale wydaje się to raczej niemożliwe.

Teraz Stal z Polonią biją się o tego samego trenera. Chodzi o Mariusza Staszewskiego. Z dwóch niezależnych źródeł słyszymy, że oba kluby już nawet złożyły mu ofertę. Prezes Polonii już jakiś czas temu mówił, że chciałby mieć u siebie Staszewskiego, więc nie ma się co dziwić. Jeśli chodzi o Stal, to już rok temu Staszewski miał stamtąd propozycję pracy, ale odmówił ze względu na Śwista. Panowie prywatnie są szwagrami.

W przypadku Staszewskiego jest jeden problem

W przypadku Staszewskiego jest jeden poważny problem. W maju Włókniarz ogłosił przedłużenie kontraktu z tym trenerem o 2 lata. Według tego jego umowa miałaby być ważna do końca 2027. Staszewski był też mocno zaangażowany w budowę drużyny na 2026. To on miał przekonać Sebastiana Szostaka na przenosiny z Ostrowa do Włókniarza.

Finalnie jednak Włókniarz nie ma jakiegoś przesadnie mocnego składu, więc daje się słyszeć, że Staszewski niekoniecznie chce to firmować swoim nazwiskiem. Istnieje duże ryzyko, że Włókniarz z takimi zawodnikami, jak Rohan Tungate, Jaimon Lidsey czy Mads Hansen nie wygra żadnego spotkania. I tu jest szansa dla Polonii i Stali. Polonia, o ile teraz nie wejdzie, to za rok, z wracającym Wiktorem Przyjemskim będzie drużyną numer 1 na zapleczu Ekstraligi. Stal już teraz chwali się tym, że zbudowała mocny skład na 2026. Jakby dołożyć tam Staszewskiego, to faktycznie byłby to zespół kompletny.

Polonia Bydgoszcz bije się ze Stalą Gorzów w barażu o Ekstraligę. Nawet wygrana nie uratuje trenera Tomasza Bajerskiego. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Mariusz Staszewski instruuje Sebastiana Szostaka. Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Piotr Świst, trener Stali Gorzów, z meczowym programem. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński