Stal Gorzów zasypana ofertami. Kluczowy transfer, chcą się oprzeć pokusie

Jack Holder, Anders Thomsen, Paweł Przedpełski, Mathias Pollestad na U24, polski senior jako kevlar, Hubert Jabłoński, Oskar Paluch i Adam Bednar na rezerwie - tak miał wyglądać skład Gezet Stali Gorzów na 2026. Sytuacja jest jednak dynamiczna i już tak nie jest.

Trofimow nowym zawodnikiem Stali Gorzów

Już wiadomo, że polskim kevlarem będzie Wiktor Trofimow jr. Przy czym jego los nie jest przesądzony. Zawodnik ma dostać dobre pieniądze na przygotowania i będzie walczył o skład. Jeśli dobrze wejdzie w mecz, to nikt nie będzie go skreślał.

To oczywiście komplikuje sytuację Bednara, który chciałby jeździć, jak najwięcej. Trofimow nie wygląda na jakąś przesadnie mocną przeszkodę, ale Czech nie ma też żadnej gwarancji, że jego sytuacja będzie się jakoś diametralnie mocno różniła od tegorocznej. Zresztą Bednar już dzwoni po klubach i szuka opcji rezerwowej. I chodzi nie tylko o Trofimowa.

Nagel zagraża Bednarowi. W Stali nie będą się spieszyć

Obawę Czecha budzi też powrót 17-letniego Duńczyka Villadsa Nagela. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Stal przedłuży o rok okres jego wypożyczenia do Polonii Piła. To się jednak zmieniło. Nie brak głosów, że Nagel jest nawet lepszy od Bednara i działaczom Stali chodzi po głowie, żeby go zostawić do marcowych sparingów i wtedy sprawdzić, jak wygląda w rywalizacji z Bednarem.

W każdym razie Stal robi, co może, żeby się oprzeć pokusie wypożyczenia Nagela już teraz. W klubie nie chcą się spieszyć, bo ofert dla Duńczyka nie brakuje. Polonia chętnie wzięłaby go z powrotem, ale bardzo ostro licytuje też Orzeł Łódź. Klub zostało mocno poturbowany na transferowej giełdzie i teraz musi jakoś się odbić. Jakby przejął Nagela to zyskałby względem Polonii. A już teraz mówi się, że Piła i Łódź rozstrzygną między sobą walkę o utrzymanie.

DJB: Urban rozważał podmianę Szymańskiego. WIDEO POLSAT BOX GO

Pollestad dostał słowo prezesa Stali Gorzów

Otwarte jednak pozostaje pytanie czy Nagel będzie w ogóle do wzięcia. Może się bowiem okazać, że padnie na Bednara. Na pewno na jednego z nich, bo Pollestad już dostał słowo prezesa Dariusz Wróbla, że pojedzie na pozycji U24. Działacz miał to obiecać przed sezonem i postanowił zrobić wszystko, by tak się stało.

Jakby nie spojrzeć Stal ma komfort. W klubie traktują sezon 2026 jako przejściowy. Skład nie jest jakoś przesadnie mocny i napakowany gwiazdami, ale Stal powinna się obronić przed spadkiem. W końcu Włókniarz Częstochowa ma zdecydowanie słabszy skład. Jeszcze w Częstochowie próbują wyrwać Stali Holdera lub Thomsena, ale w Gorzowie trzymają rękę na pulsie. Wiedzą, że jeśli uda się utrzymać obu zawodników, to Włókniarz nie będzie miał z nimi szans na torze.

Adam Bednar schodzi z toru po upadku. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Mathias Pollestad z mentorem Rune Holtą. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Timo Lahti kontra Wiktor Trofimow. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński