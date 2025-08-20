To najważniejsza część sezonu dla Stali, w której rozstrzygnie się, czy klub utrzyma się w PGE Ekstralidze. Jeśli nie uda się, to w przestrzeni medialnej pojawiały się głosy o czarnym scenariuszu w kontekście zgaszonego światła na stadionie. W klubie jednak montują mocną drużynę, licząc na utrzymanie. Następny rok będzie i tak przejściowy, a cel na 2027 jest prosty, czyli misja powrotu Bartosza Zmarzlika.

Stal Gorzów zamyka skład. Doyle nie ma na co liczyć?

W ostatnich tygodniach miał narodzić się pomysł w kontekście sprowadzenia Jasona Doyla. Według naszych informacji podobno zrezygnowano z takiej koncepcji i w przyszłym roku nie zobaczymy Australijczyka w barwach Stali Gorzów. Sam zawodnik do tanich nie należy, a raczej nie spowodowałby, że klub zacząłby bić się o medale.

Wobec tego wszystko wskazuje, że szykuje się koncepcja z trzema polskimi seniorami. Z nieoficjalnych informacji słyszymy, że do Stali prawdopodobnie mają trafić Paweł Przedpełski oraz Jakub Krawczyk na pozycję U24. Wydaje się, że to solidne wzmocnienia, patrząc szczególnie na Przedpełskiego, który na zapleczu PGE Ekstraligi mocno się odbudował. Krawczyk to także byłoby wzmocnienie, gdyż klub w tym roku nie ma nominalnego U24.

Pozostała ostatnia niewiadoma. Oskar Fajfer zostanie w drużynie?

Istnieje szansa, że Oskar Fajfer pozostanie w Stali Gorzów. Wszystko jednak zależy od jego dyspozycji. Być może zawodnik okaże się bohaterem gorzowian i będzie ważnym punktem w pierwszej rundzie play-down przeciwko Krono-Plast Włókniarzowi Częstochowa. Gdyby tak było, to prawdopodobnie wywalczy sobie kontrakt na przyszły sezon.

Jeśli jednak to się nie uda, to dopuszczalny jest także scenariusz, gdzie to Gleb Czugunow zasiliłby ekipę Stali. Trójka Polaków na pozycjach seniorskich daje także wiele możliwości. Klub w takim scenariuszu może postawić na duet młodzieżowców: Oskar Paluch-Adam Bednar, który byłby jednym z najsilniejszych w całej lidze.

Oskar Fajfer Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Gleb Czugunow Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Kibice Stali Gorzów jeszcze nie wiedzą, że spadek może oznaczać zamknięcie klubu nawet na 2 lata. FOT. LUKASZ TRZESZCZKOWSKI Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski