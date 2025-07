Stal Gorzów z kolejnym transferowym hitem. Gwiazdor przystał na warunki

Piotr Pawlicki leczy kontuzję i rozmawia o swojej przyszłości z Gezet Stalą Gorzów. Z naszych informacji wynika, że negocjacje zakończyły się porozumieniem odnośnie finansowych stawek. Wszyscy nabrali wody w usta, ale na bazie wcześniejszych informacji docierających z Gorzowa można domniemywać, że Pawlicki zgodził się na starty w Stali w zamian za 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt.

Tego boi się Piotr Pawlicki

W Gorzowie nie strzelają jednak korki od szampana, bo choć finansowe porozumienie znacząco przybliża ich do transferu, to prekontrakt nie został jednak podpisany. Pawlicki już na koniec rozmów przyznał się do tego, że ma pewną wątpliwość, która nie pozwala mu sfinalizować sprawy. O co chodzi? Otóż zawodnik boi się, że Stal spadnie z PGE Ekstraligi, a jego jazda w Metalkas 2 Ekstralidze nie interesuje.

Stal oczywiście wyciągnęła w rozmowach przykład Jacka Holdera, który mimo podobnych wątpliwości podpisał prekontrakt. Australijczyk zabezpieczył się na wypadek spadku Gorzowa do niższej ligi, bo w jego umowie jest klauzula, że w takiej sytuacji zostaje ona automatycznie rozwiązana. Stal próbowała Pawlickiemu dać delikatnie do zrozumienia, że mógłby zrobić to samo i sprawa byłaby załatwiona.

Czy Piotr Pawlicki pójdzie śladem Jacka Holdera?

Polak mógłby nawet pójść krok dalej. I podobnie jak Holder dogadać się z dwoma klubami na 2026. Holder ma bowiem porozumienie ze Stalą, a w razie jej spadku jest dogadany z Abramczyk Polonią Bydgoszcz, że przyjdzie do niej, gdy ta awansuje do PGE Ekstraligi. Wiemy też, że Holder dalej rozmawia z klubami. Najpewniej po to, żeby mieć też trzecie wyjście na wypadek, gdyby Stal spadła, a Polonia nie awansowała.

Pawlicki na razie jednak widać nie jest gotowy na taką konstrukcję. W Stali boją się jednak tego, że mimo porozumienia odnośnie stawek i pozostałych warunków ta umowa nie zostanie finalnie podpisana. W Gorzowie obawiają się takiego scenariusza, w którym Pawlicki wróci teraz do prezesa Włókniarza i użyje Stali, jako argumentu, który pomoże wynegocjować mu lepsze warunki na 2026 w Częstochowie.

Stal Gorzów wyciąga kolejne nazwiska z listy życzeń

W rozmowach z klubami Pawlicki z jednej strony narzeka trochę na Włókniarza, ale z drugiej widać, że jest klubowi wdzięczny za to, że nie wahał się ani minuty i postawił na niego, gdy zawodnik z dnia na dzień stracił robotę w Stelmet Falubazie Zielona Góra.

Jakby nie spojrzeć temat Pawlickiego w Stali może się skończyć bardzo różnie. Ustalenie stawek, to wielki sukces klubu, ale to dopiero połowa drogi. W Stali zdają sobie z tego sprawę, dlatego sondują też Przemysława Pawlickiego, starszego brata Piotra. Gorzów szuka Polaków, więc niewykluczone, że na liście pojawią się za chwilę kolejne nazwiska. W ciemno można obstawiać, że jednym z nich będzie, chociażby Maksym Drabik z INNPRO ROW-u Rybnik.

