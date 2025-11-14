Stal Gorzów w szoku. Potwierdziły się doniesienia ws. finansowych żądań Polaka

Ta informacja jest tak szokująca, że aż trudno w nią uwierzyć. Chyba nawet w Gezet Stali Gorzów mają problem, żeby to wszystko jakoś poukładać sobie w głowie. W klubie długo utrzymywano, że Stal ma gotowy skład na sezon 2026, ale kiedy Ekstraliga Żużlowa dała jej pozytywną rekomendację, to wtedy wszystko się wydało.

Ćwierć miliona za podpis dla Trofimowa. Stal na to nie poszła

Wiktor Trofimow jr. był pewniakiem do podpisania kontraktu w Stali. Jednak umowa dla 25-latka zostanie wyrzucona do kosza, bo uparł się, żeby dostać ćwierć miliona za podpis. Normalnie to nie jest jakaś szokująca stawka, ale Trofimow miał wykonywać niezbyt ciężką pracę. Miał nawet nie wsiadać na motocykl. Chodziło jedynie o to, żeby wyszedł na prezentację, pomachał kibicom, a potem był w zasadzie wolny.

Stal wymyśliła sobie Trofimowa, bo ma specjalny plan taktyczny na sezon 2026. Potocznie nazwać go można jazdą na dwa kevlary. Chodzi o wstawienie do wyjściowego składu dwóch zawodników na sztukę. Żaden z nich nie ma startować, a jedynie być. Jednym z nich miał być właśnie Trofimow, za którego od początku meczu miał jechać Mathias Pollestad. Plan z Trofimovem się posypał, bo ten zapragnął być najdroższym kevlarem świata.

Marcel Szymko wskoczy do składu Stali Gorzów

Załóżmy, że Stal w 2026, podobnie jak w 2025, pojedzie 20 spotkań. Trofimov chciał za to dostać nie tylko 250 tysięcy złotych za podpis. Życzył też sobie postojowe za każdy mecz, w którym miał się pojawić wyłącznie na trwającej 15 minut prezentacji. Gdyby podzielić kontrakt na 20, to wychodzi, że Trofimov wycenił kwadrans pracy na 12,5 tysiąca złotych. Jeśli do tego dodać kilka tysięcy postojowego, to faktycznie wychodzi nam całkiem niezła sumka za nic.

Stal, która niedawno musiała wziąć pokaźny kredyt w wysokości 6 milionów złotych, żeby spłacić zaległości, uznała, że w takiej sytuacji zrezygnuje z Trofimova i weźmie kogoś innego. Chęć wyraził Marcel Szymko, który według naszych informacji ma dostać jakieś drobne pieniądze na sprzęt i kilka tysięcy postojowego. Będzie miał zatem sprzęt i jeśli będzie chciał jeździć w jakiejś lidze zagranicznej, to będzie mógł to zrobić. W Stali będzie tylko udawał, że jest jej zawodnikiem.

Stal Gorzów pojedzie na dwa kevlary

I faktycznie aż trudno uwierzyć w to, co zrobił Trofimov. Mógł zarobić kilka tysięcy za nic, ale wolał postawić twarde warunki i teraz nie ma nic. A trudno przypuszczać, by ktoś chciał go zatrudnić. Już w 2025 nie miał pracy, to będzie cud jeśli teraz ją dostanie. Tymczasem Szymko dał sobie szansę. W minionym sezonie wrócił do żużla po kilku latach przerwy i był kevlarem w Wybrzeżu Gdańsk. I nawet wystąpił w jednym meczu. W Stali jednak nie ma na to wielkich szans.

W Gorzowie mają jasny plan na 2026. Jazda na dwa kevlary będzie wyzwaniem, ale Stal chce to zrobić. Jednym kevlarem ma być Igor Kordun na pozycji U24, drugim właśnie Szymko. Za pierwszego mają startować juniorzy Oskar Paluch i Adam Bednar, za drugiego Mathias Pollestad, który w meczowym programie będzie się pojawiał jako zawodnik rezerwowy. Trener Stali będzie więc mocno kreślił program, żeby do maksimum wykorzystać młodzież. Stal chce jednak budować Palucha, Bednara i Pollestada, bo oni są nadzieją klubu na kolejne lata.

Adam Bednar. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Oskar Paluch i Mathias Pollestad w finale IMEJ. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Timo Lahti kontra Wiktor Trofimow. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński