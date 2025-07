Stal Gorzów w potrzasku. Mocne słowa o Thomsenie i Vaculiku

Martin Vaculik i Anders Thomsen prezentują się poniżej oczekiwań. Słabą postawą „popisuje się” przede wszystkim Duńczyk. Liderzy Stali mają gwiazdorskie kontrakty, a mimo to daleko im do ligowego topu. – Stal Gorzów stała się zlepkiem zawodników, tam nie ma drużyny. Ostatnie występy Vaculika i Thomsena w Grand Prix to była żenada – mówi nam Leszek Tillinger, były prezes Polonii Bydgoszcz. Słaba dyspozycja liderów Stali to złe wieści dla gorzowskiego klubu, bo w najbliższą niedzielę Stal podejmie Falubaz w derbowym spotkaniu.