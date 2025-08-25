Stal Gorzów traci talenty. Wyrzucił ich za drzwi, czują się oszukani

Stal Gorzów jest coraz bliżej skompletowania składu na 2026. Już ma porozumienie z Jackiem Holderem, Andersem Thomsenem i Pawłem Przedpełskim. Ważny kontrakt ma Adam Bednar. Bliskie sfinalizowania są rozmowy z Oskarem Paluchem. Do tego mają dojść Jakub Krawczyk na U24 i najpewniej Oskar Fajfer.

Stal Gorzów wiązała z nimi nadzieje na przyszłość

Są zyski, ale straty niestety również. Najgorsze, że chodzi o zawodników, z którymi Stal wiązała nadzieje na przyszłość. Przynajmniej dwóch z nich chce odejść, a jeden nie zawaha się przed postawieniem sprawy na ostrzu noża.

Czystą sytuację ma Marcus Birkemose. Kontrakt młodego Duńczyka wygasa w październiku 2025 i już wiadomo, że go nie przedłuży. Od następnego sezonu Birkemose będzie zawodnikiem Cellfast Wilków Krosno na U24. O Stali nie chce słyszeć. Wszystko z powodu tego, co stało się przed bieżącymi rozgrywkami. Wtedy menedżer żużlowca pojawił się u prezesa Dariusza Wróbla, który nawet nie chciał słyszeć o nowym kontrakcie. Mówił, że nie potrzebuje w drużynie zawodnika, który dopiero co skończył karę zawieszania za doping. Padły męskie słowa (sprowadzały się one do wyrzucenia żużlowca za drzwi), menedżer to sobie zapamiętał. I choć potem umowa została przedłużona na ten sezon, to o nowej nie ma mowy.

Pollestad dostał od prezesa Stali Gorzów konkretną obietnicę

Identycznie wygląda sprawa z Mathiasem Pollestadem, który czuje się oszukany. Stal wypożyczyła go na 2025 do Wilków, ale przy tej okazji z ust prezesa padła obietnica, że na 2026 Pollestad wraca i będzie startował na pozycji zawodnika U24. Teraz okazuje się, że nic z tego. Stal nie ma miejsca dla Pollestada, bo już zakontraktowała dwóch zagranicznych zawodników, a trzeciego seniora cudzoziemca mieć nie może, bo w innym razie nie mógłby startować Bednar. Tymczasem Stali zależy na tym, żeby Czech jeździł jako junior w parze z Paluchem. To jest możliwe, ale wtedy musi być w składzie trzech polskich seniorów. To wyklucza Pollestada.

Wychodzi na to, że prezes Wróbel mógł niczego nie obiecywać. Zwłaszcza że nie mógł przewidzieć, jak ułoży się sytuacja na transferowej giełdzie. Stal, zanim dogadała się z Thomsenem, próbowała pozyskać polskiego lidera, ale Piotr Pawlicki, Kacper Woryna i Maksym Drabik nie zdecydowali się na to, by związać się z gorzowskim klubem. A tylko transfer jednego z nich otworzyłby drzwi dla Pollestada.

1.FSV Mainz - 1.FC Koeln 0-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Pollestad nie chce słyszeć o nowym kontrakcie

Młody Norweg ma ważny kontrakt ze Stalą do końca października 2026, a o nowym nie chce słyszeć. Ten obowiązujący też najchętniej by skrócił, bo czuje się oszukany. Ktoś dał mu słowa, a teraz czyta, że ma iść na wypożyczenie do Bayersystem GKM-u Grudziądz.

Stal wydała w tym roku na Pollestada około 200 tysięcy, bo tyle zapłaciła za dwa motocykle i dwa silniki. Te pieniądze szybko jednak odzyskała, bo tyle dostała za roczne wypożyczenie zawodnika do Wilków. Trudno oczywiście wyliczać, kto w tym układzie zyskał więcej, ale Pollestad zdecydowanie się zwrócił. I nie chodzi tylko o kasę z wypożyczenia, ale i też o to, że przyczynił się do zdobycia medali w Ekstralidze U24, za co Stal dostała pół miliona złotych nagrody. Najgorsze dla Stali jest jednak to, że wizja składu przyszłości z Pollestadem i Birkemose przepadła na dobre.

Rune Holta wspiera Mathiasa Pollestada w SGP2. Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Marcus Birkemose w 2025 startuje dla Wybrzeża Gdańsk. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Adam Bednar. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński