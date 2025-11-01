Stal Gorzów traci kolejnego zawodnika. Celowe działanie, wszystko sobie policzyli

Hubert Jabłoński wraca do FOGO Unii Leszno po okresie rocznego wypożyczenia do Gezet Stali. I do Gorzowa już pewnie nie wróci, choć nie tak dawno docierały do nas sygnały, że prezes Dariusz Wróbel pracuje nad wypożyczeniem zawodnika na kolejny sezon. Już jednak dał sobie z tym spokój.

To już czwarty zawodnik, który opuszcza Stal Gorzów

Wcześniej ze Stalą pożegnali się Martin Vaculik, Andrzej Lebiediew i Oskar Fajfer. Jabłoński jest więc czwartym zawodnikiem ze składu na 2025, który odchodzi z Gorzowa, a kibice Stali już zadają sobie pytanie, kto w takim razie będzie jeździł dla Żółto-Niebieskich w przyszłym roku? Znamy odpowiedź.

Skład Stali na 2026 ma wyglądać tak: 1. Holder, 2. Kordun (U24), 3. Przedpełski, 4. Trofimow, 5. Thomsen, 6. Bednar, 7. Paluch, 8. Pollestad. Jak widać, nie ma w nim żadnej dziury. A będzie jeszcze lepiej, jeśli wyjaśnimy, że w trakcie meczu Korduna będą zastępować Paluch i Bednar. Z kolei za Trofimowa będzie jeździł Pollestad.

Trener Świst nie boi się taktycznych szachów

Trener Piotr Świst w 2025 już udowodnił, że nie boi się taktycznych szachów, a program nie stanowi dla niego żadnej tajemnicy. Chętnie skreśla i zamienia, więc w tej układance z jazdą na dwa kevlary (Kordun, Trofimow) powinien sobie łatwo poradzić. Zresztą Stal ma w odwodzie kierownika Krzysztofa Orła, który ma regulamin w małym palcu i jak będzie trzeba, to pomoże Świstowi.

Dla Stali taka jazda może być naprawdę świetnym rozwiązaniem. Paluch się rozwija i już w tym roku jeździł po 6 biegów. Bednar to czeski talent, który potrzebuje jak najwięcej startów. W 2025 już błysnął, więc on też powinien być mocnym punktem. No i jest Pollestad, który miał obiecane miejsce w składzie po powrocie z wypożyczenia do Wilków Krosno.

Stal Gorzów ma też plan B. Grunt, że zaoszczędzi wielką kasę i jeszcze zarobi

W odwodzie Gorzów ma jeszcze Villadsa Nagela. Być może przetrzyma go do wiosny, żeby mieć plan B w razie jakiejś kontuzji. Jeśli coś się wydarzy, to Nagel może zastąpić zarówno Bednara, jak i Pollestada. Jeśli nie, to zostanie on wypożyczony do Metalkas 2 Ekstraligi.

Niektórym mogłoby się wydawać, że rozwiązanie z Jabłońskim byłoby bezpieczniejsze. Jednak dalsze inwestowanie w cudzego juniora nie ma sensu. Chodzi o pieniądze. Stal dopiero co wzięła kredyt na 6 milionów, a udziałowcy dołożyli kolejne 3 na dokapitalizowanie spółki. Rezygnując z Jabłońskiego, Stal zaoszczędziła około 800 tysięcy złotych (250 tys. zł za wypożyczenie, 350 tys. zł za podpis i jakieś 200 tys. zł za punkty). Natomiast dając dodatkowe biegi Paluchowi, Stal zarobi na PRO Junior. Może nawet pół miliona. Dlatego pozbycie się Jabłońskiego ma sens.

