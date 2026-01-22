Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stal Gorzów potwierdza sensacyjne informacje. Wszystko zależy od Zmarzlika

Stal Gorzów długo nie wiedziała, co z tym zrobić. W końcu jednak ogłosiła, że 27 marca zorganizuje prestiżowy Memoriał Edwarda Jancarza. Kibice już narzekają, że termin kiepski, a żużlowe środowisko w Gorzowie wciąż ma wątpliwości, czy to się uda zrobić. Najważniejsze pytanie brzmi, czy przyjedzie Bartosz Zmarzlik. Bez niego imprezie grozi finansowa klapa, a już teraz wiemy, że kalendarz 6-krotnego mistrza świata jest napięty.

Elegancko ubrana para pozuje razem na tle ścianki z logotypami podczas uroczystego wydarzenia sportowego, mężczyzna ma na sobie smoking z muszką, kobieta ciemną sukienkę z kwiatową aplikacją i upięte włosy.
Bartosz Zmarzlik z żoną Sandrą. W Gorzowie liczą, że przyjmie zaproszenie na Memoriał Jancarza, bo to uratuje imprezę przed klapą.HornetEast News

21 stycznia napłynęły wieści, że Gezet Stal Gorzów jednak zorganizuje XIX Memoriał Edwarda Jancarza. Wielu jednak wciąż nie wierzy w to, że impreza się odbędzie i odniesie sukces.

Stal Gorzów musiała dać coś kibicom

W sumie to Stal musiała coś zrobić i dać coś kibicom, żeby ocieplić swój wizerunek. W ostatnich tygodniach wokół klubu zapanowała taka cisza, że już lokalne media zaczęły mówić o tym, że marketing w Stali leży na łopatkach. Doszło do tego, że gorzowscy kibice z mediów Falubazu dowiedzieli się o tym, że będzie sparingowy, derbowy dwumecz Stalu z Falubazem.

Stal właśnie potwierdziła wieści o pojedynkach z Falubazem i dołożyła w prezencie Memoriał, choć po tym, jak miasto przyznało 150 tysięcy złotych dotacji na imprezę (Stal wnioskowała o pół miliona) pojawiły się duże wątpliwości, czy to ma sens. Z dwóch powodów. Raz, że jest już bardzo późno, a dwa, że może zabraknąć kasy na dobrą obsadę.

Znamy sekretne plany Bartosza Zmarzlika

Żużlowi kibice w ostatni weekend marca dostaną potężną dawkę czarnego sportu w doborowej obsadzie. Na 28 marca zaplanowano PGE IMME w Łodzi. Z kolei 29 marca odbędzie się Kryterium Asów w Bydgoszczy. Także na 29 marca swoją imprezę zaplanował Ostrów. Na razie nie ma żadnych konkretów poza szumnymi zapowiedziami. Z naszych informacji wynika, że chodzi o Bartosza Zmarzlika.

I tak wracamy do Stali, bo nawet krytycy organizacji Memoriału Jancarza mówią, że Zmarzlik jest tym zawodnikiem, który jeszcze może uratować imprezę przed klapą. Pozostaje pytanie, czy 6-krotny mistrz świata i wychowanek gorzowskiego klubu będzie chciał przyjechać 27 marca do Gorzowa, skoro 28 marca jedzie w PGE IMME, a 29 marca najpewniej w Ostrowie. Tam ma swoje zobowiązania wobec braci Garcarków, którzy od lat są jego sponsorami.

Stal Gorzów musi dołożyć. 150 tysięcy to za mało

Optymiści wyobrażają sobie scenariusz, w którym Zmarzlik zgodzi się na trzy starty z dzień po dniu pod warunkiem, że Gorzów zapewni gwiazdorską obsadę memoriału. Łatwo jednak o to nie będzie. Taka Bydgoszcz już od jakiegoś czasu pracuje nad zakontraktowaniem gwiazd na Kryterium Asów i tylko dlatego udało jej się zebrać gwiazdorską stawkę. Chociaż Zmarzlika nie mają ze względu na jego start w tym samym dniu w Ostrowie.

Stal pewnie dołoży do tych 150 tysięcy, które dało miasto. Kilka lat temu organizacja memoriału kosztowała 200 tysięcy. Otwarte pozostaje pytanie, co w zamian. Zawodnicy, którzy podpisali ze Stalą kontrakty na 2026, mają w umowach zobowiązanie do startu. To oznacza, że Jack Holder, Anders Thomsen, Paweł Przedpelski i Oskar Paluch pojadą w memoriale. Potrzeba jednak jeszcze 12 bardzo dobrych zawodników, by skusić Zmarzlika i ściągnąć ludzi na trybuny. Na tych dobrych może nie wystarczyć, jak kiedyś, 5 tysięcy złotych będących czymś w rodzaju zwrotu kosztów. Gwiazdy za jazdę w turniejach kasują od 10 do 20 tysięcy. Stal czeka burza mózgów, ale jeśli 27 marca, w piątek (nie jest to najlepszy termin) nie będzie mistrza świata i innych czołowych żużlowców (przydałby się Brady Kurtz), to memoriał może wypaść blado.

