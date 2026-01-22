Stal Gorzów potwierdza sensacyjne informacje. Wszystko zależy od Zmarzlika

21 stycznia napłynęły wieści, że Gezet Stal Gorzów jednak zorganizuje XIX Memoriał Edwarda Jancarza. Wielu jednak wciąż nie wierzy w to, że impreza się odbędzie i odniesie sukces.

Stal Gorzów musiała dać coś kibicom

W sumie to Stal musiała coś zrobić i dać coś kibicom, żeby ocieplić swój wizerunek. W ostatnich tygodniach wokół klubu zapanowała taka cisza, że już lokalne media zaczęły mówić o tym, że marketing w Stali leży na łopatkach. Doszło do tego, że gorzowscy kibice z mediów Falubazu dowiedzieli się o tym, że będzie sparingowy, derbowy dwumecz Stalu z Falubazem.

Stal właśnie potwierdziła wieści o pojedynkach z Falubazem i dołożyła w prezencie Memoriał, choć po tym, jak miasto przyznało 150 tysięcy złotych dotacji na imprezę (Stal wnioskowała o pół miliona) pojawiły się duże wątpliwości, czy to ma sens. Z dwóch powodów. Raz, że jest już bardzo późno, a dwa, że może zabraknąć kasy na dobrą obsadę.

Znamy sekretne plany Bartosza Zmarzlika

Żużlowi kibice w ostatni weekend marca dostaną potężną dawkę czarnego sportu w doborowej obsadzie. Na 28 marca zaplanowano PGE IMME w Łodzi. Z kolei 29 marca odbędzie się Kryterium Asów w Bydgoszczy. Także na 29 marca swoją imprezę zaplanował Ostrów. Na razie nie ma żadnych konkretów poza szumnymi zapowiedziami. Z naszych informacji wynika, że chodzi o Bartosza Zmarzlika.

I tak wracamy do Stali, bo nawet krytycy organizacji Memoriału Jancarza mówią, że Zmarzlik jest tym zawodnikiem, który jeszcze może uratować imprezę przed klapą. Pozostaje pytanie, czy 6-krotny mistrz świata i wychowanek gorzowskiego klubu będzie chciał przyjechać 27 marca do Gorzowa, skoro 28 marca jedzie w PGE IMME, a 29 marca najpewniej w Ostrowie. Tam ma swoje zobowiązania wobec braci Garcarków, którzy od lat są jego sponsorami.

Kinga Jakubowska: Na ten sukces pracuje cały zespół Polsat Sport

Stal Gorzów musi dołożyć. 150 tysięcy to za mało

Optymiści wyobrażają sobie scenariusz, w którym Zmarzlik zgodzi się na trzy starty z dzień po dniu pod warunkiem, że Gorzów zapewni gwiazdorską obsadę memoriału. Łatwo jednak o to nie będzie. Taka Bydgoszcz już od jakiegoś czasu pracuje nad zakontraktowaniem gwiazd na Kryterium Asów i tylko dlatego udało jej się zebrać gwiazdorską stawkę. Chociaż Zmarzlika nie mają ze względu na jego start w tym samym dniu w Ostrowie.

Stal pewnie dołoży do tych 150 tysięcy, które dało miasto. Kilka lat temu organizacja memoriału kosztowała 200 tysięcy. Otwarte pozostaje pytanie, co w zamian. Zawodnicy, którzy podpisali ze Stalą kontrakty na 2026, mają w umowach zobowiązanie do startu. To oznacza, że Jack Holder, Anders Thomsen, Paweł Przedpelski i Oskar Paluch pojadą w memoriale. Potrzeba jednak jeszcze 12 bardzo dobrych zawodników, by skusić Zmarzlika i ściągnąć ludzi na trybuny. Na tych dobrych może nie wystarczyć, jak kiedyś, 5 tysięcy złotych będących czymś w rodzaju zwrotu kosztów. Gwiazdy za jazdę w turniejach kasują od 10 do 20 tysięcy. Stal czeka burza mózgów, ale jeśli 27 marca, w piątek (nie jest to najlepszy termin) nie będzie mistrza świata i innych czołowych żużlowców (przydałby się Brady Kurtz), to memoriał może wypaść blado.

Bartosz Zmarzlik Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jack Holder Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Anders Thomsen Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kinga Jakubowska: Na ten sukces pracuje cały zespół Polsat Sport