Zamieszanie z Piotrem Świstem, który był w zeszłym roku trenerem Gezet Stali oraz informacja o obowiązku zwrotu źle rozliczonych dotacji przez klub, przyćmiły te w końcu pozytywne wieści dla kibiców Stali.

Stal Gorzów wyruszy w marcu na obóz

Wiadomo już, że 9-krotny mistrz Polski finalnie wybierze się na obóz za granicę. Nie będzie to jednak tygodniowa czy nawet dłuższa integracja skupiona głównie na przygotowaniu fizycznym. Klub wraca do tego, co sprawdziło się chociażby dwa lata temu. Wówczas pierwsza drużyna wybrała się na zgrupowanie do słowackiej Żarnowicy.

Teraz już podróży konkretnie na Słowację nie będzie, ale za to zawodnicy ruszą na Węgry, a dokładnie do Debreczyna. Jak poinformował dziennikarz Gazety Lubuskiej Jarosław Miłkowski w trakcie programu "Sport - Info" w Telewizji Gorzów, zgrupowanie ma potrwać przez trzy dni w okresie 18-20 marca. Na miejscu będzie już Anders Thomsen, który wybierze się tam z reprezentacją Danii, która od lat organizuje w tym miejscu obóz.

Mroźna zima w Polsce. Były prezes Stali uspokaja ws. toru w Gorzowie

Będą to zatem głównie treningi żużlowe, kiedy w Polsce może być to niemożliwe. Trwa mroźna zima i istnieje ryzyko, że pierwsze treningi, jak i turnieje towarzyskie mogą nie dojść do skutku w planowanych terminach. Tor po zimie wymaga włożenia sporo pracy w jego przygotowanie. Problemy pojawiały się przy dużo łagodniejszych zimowych porach roku, więc teraz sytuacja może być znacznie gorsza.

W tym samym programie były prezes Stali Ireneusz Maciej Zmora uspokajał jednak, że dwa tygodnie bez mrozu w nocy powinny być wystarczające, aby tor doszedł do siebie. Poza tym prognozowany deszcz może tylko przyspieszyć rozmrażanie nawierzchni. W Gorzowie od lat występuje jednak problem z pierwszym łukiem. Dach stadionu rzuca cień, więc naturalnie w tym fragmencie toru corocznie są kłopoty z prawidłową utratą wilgoci.

Tak będą wyglądać przygotowania Stali przed meczem w Grudziądzu

Wracając do kwestii Debreczyna, zaraz po zgrupowaniu odbędzie się dwumecz sparingowy ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Następnie planowany jest Memoriał Edwarda Jancarza, a przed inauguracją rozgrywek w Grudziądzu Stal ma zamiar wybrać się do Gniezna. Tamtejszy tor przypomina geometrycznie ten właśnie obiekt. Ma to pomóc w udanym rozpoczęciu sezonu ligowego.

