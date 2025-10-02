Stal Gorzów pod ścianą. Taki warunek stawia im Ekstraliga

Stal Gorzów przegrała pierwsze barażowe spotkanie o PGE Ekstraligę z Abramczyk Polonią (43:47), ale drugi mecz ma u siebie i jest zdecydowanym faworytem. Większość ekspertów uważa, że Polonia potrzebuje cudu, żeby awansować.

W Stali mówią wprost, że kazali im zrezygnować z barażu

W Stali mówią jednak, że nie ma komfortu, bo po pierwszym meczu w Bydgoszczy zaczęły się dziać dziwne rzeczy wokół klubu. W Gorzowie utrzymują, że nagle władze ligi postawiły im warunek, że muszą wziąć kredyt konsolidacyjny na 9 milionów, choć wcześniej była mowa o kredycie na 6 milionów złotych.

Kolejna informacja płynąca ze Stali jest taka, że Ekstraliga miała im oświadczyć, iż w razie kłopotów z wzięciem kredytu mogą wycofać się z rozgrywek. W takiej sytuacji byłoby nawet lepiej, gdyby nie przystępowali do drugiego spotkania barażowego. Wtedy miejsce Stali zajęłaby Polonia.

Komuś zależy na spadku Stali. Jest riposta Ekstraligi

W Gorzowie uważają, że zarówno warunek dotyczący kredytu, jak i sugestia dotycząca rezygnacji z jazdy w meczu, to robota klubów, którym zależy na spadku Stali. Jedni chcieliby zająć jej miejsce, inni chcieliby wziąć jej zawodników. Ekstraliga ma jednak na to wszystko prostą odpowiedź.

Prezes Wojciech Stępniewski mówi wprost: - Warunek dla Stali jest jasny i czytelny. Na dzień złożenia wniosku licencyjne Stal ma mieć wszystko spłacone. Chodzi zarówno o długi wymagalne, jak i niewymagalne. Nie chcemy żadnego rolowania zaległości na kolejny rok - mówi nam szef ligi.

Stal Gorzów zapewnia, że utrze wszystkim nosa

Stępniewski przypomina, że to nie jest świeża sprawa. Był on kilka tygodni temu w Gorzowie i już wtedy mówił przedstawicielom władz miasta i udziałowcom Stali, że mają wziąć kredyt konsolidacyjny na wszystkie zaległości i rozliczyć się z wszystkimi wierzycielami. W Stali teraz tłumaczą, że wtedy była mowa wyłącznie o kredycie na 6 milionów. Stal ma jeszcze dwa kredyty obrotowe na 3 miliony, które ma spłacić w przyszłym roku - jeden w maju, drugi we wrześniu. W klubie przekonują nas, że jeszcze kilka dni temu nie mieli pojęcia, że te 3 miliony mają być częścią kredytu konsolidacyjnego. Tu jednak odstępstw władz ligi nie będzie.

Kolejna sprawa, to temat rezygnacji z meczu. Prezes Stępniewski wyjaśnił nam, że to pojawiło się jeszcze przed spotkaniem Stali z ROW-em Rybnik o 7. miejsce. Już wtedy gorzowianie usłyszeli, że jeśli nie widzą szansy na spłatę długów do końca października, to lepiej będzie, jak się wycofają. ROW był gotowy dalej jeździć w Ekstralidze, a Polonia zgłaszała chęć awansu.

W Stali narzekają, ale zapewniają, że się sprężą i najpierw dołożą Polonii na torze, a potem spełnią też kolejny warunek (wezmą kredyt konsolidacyjny na 9 milionów złotych na 10 lat) i utrą nosa wszystkim tym, którym marzy się rozbiór Stali.

Wojciech Stępniewski i Jerzy Kanclerz Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Andrzej Lebiediew i Anders Thomsen cieszą się po pierwszym barażu o Ekstraligę. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Andrzej Lebiediew ściga Maksymiliana Pawełczaka. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski