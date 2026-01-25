Stal Gorzów ogłasza ws. transferu Zmarzlika. Wskazali go palcem, w tle poważne oskarżenia

Patryk Broszko w liście do prezydenta Gorzowa pisze o możliwych kłopotach Stali Gorzów. Dowodzi, że klub może być zmuszony do zwrotu dotacji. Chodzi o 1,5 miliona złotych. To byłby cios dla Stali, która w październiku wzięła kredyt na 6 milionów złotych.

Stal Gorzów oskarża. Miał zaszkodzić rozmowom ze Zmarzlikiem

Stal już się odwinęła. Z kręgów zbliżonych do klubu słyszymy, że Broszko się mści, bo jesienią stracił posadę wiceprezesa Stali, która była mu potrzebna do politycznej promocji. - Słyszałem również inne banialuki. Jak choćby to, że mówiąc o kłopotach z nieprawidłowym rozliczaniem dotacji, zaszkodziłem rozmowom z Bartoszem Zmarzlikiem, które miały się odbyć dzień przed tym, jak ukazała się informacja o moim piśmie do prezydenta, a przecież w żaden sposób nie obciąża to obecnego zarządu - mówi nam Broszko.

- Po pierwsze taka retoryka nie wypływa z samego klubu, lecz kreuje ją w mediach osoba, która poczuła się dotknięta moim pismem i próbuje odwrócić od tego uwagę. Po drugie nasza Stal nie jest jeszcze gotowa na powrót Bartosza do domu, choć nie mam wątpliwości, że prędzej czy później to nastąpi. Z pewnością ten powrót przyśpieszyłoby pojawienie się sponsora, który pokryłby kontakt Bartosza. Po trzecie życie w sportowym środowisku nauczyło mnie tego, że transfery wagi ciężkiej i nie tylko te, robi się zaciszu. Nie oznajmia się niczego publicznie, bo to tylko szkodzi. Tak właśnie było m.in. z Holderem. O tym, że podpisaliśmy z nim kontrakt, wiedziała wyłącznie wąska grupa osób - dodaje Broszko.

Te doniesienia ze Stali Gorzów brzmią sensacyjnie

Doniesienia o rozmowach Stali ze Zmarzlikiem brzmią doprawdy sensacyjnie. Wiemy, że wokół zawodnika jest duży szum i sporo dzieje się także w samym Gorzowie, ale podobnie, jak były wiceprezes Broszko mamy wątpliwości, czy w ostatnich dniach w ogóle doszło do rozmów na linii Stal - Zmarzlik.

Wcześniej z gorzowskiego klubu płynęły informacje, że Zmarzlik to raczej plan Stali najprędzej na 2028. W tej chwili klub ma na głowie zabezpieczenie środków w budżecie na 2026 i musi wyprostować swoją sytuację finansową. To potrwa rok, może dwa. Stal trzyma więc teraz kciuki za Orlen Oil Motor Lublin. Bo jeśli prezesowi Jakubowi Kępie uda się przedłużyć kontrakt Zmarzlika o rok (na sezon 2027), to w 2028 będzie on do wzięcia.

To byłaby fatalna wiadomość dla Stali Gorzów

W grze jest też jednak Betard Sparta Wrocław. Gdyby ona wygrała wyścig o Zmarzlika na 2027, to byłaby to fatalna wiadomość dla Stali. Sparta z pewnością związałaby Zmarzlika dwu, czy nawet trzyletnim kontraktem, więc byłby on do wzięcia dopiero od sezonu 2030.

Oczywiście Stal cały czas monitoruje temat Zmarzlika. Robią to zarówno władze klubu, jak i miasto. Nie ulega bowiem wątpliwości, że gdyby zawodnik miał wrócić, to miasto raczej musiałoby w tym uczestniczyć. Współwłaściciele Zbigniew Głuchy i Krzysztof Nuckowski mają pieniądze, ale Zmarzlik to nadzwyczajny wysiłek finansowy na poziomie 6,5-7 milionów złotych. Przydałby się przy takim kontrakcie milion na promocję miasta poprzez sport, który trafiłby do kieszeni mistrza.

Bartosz Zmarzlik Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik ze swoim ojcem, Pawłem Zmarzlikiem Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

