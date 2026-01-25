Stal Gorzów ogłasza ws. transferu Zmarzlika. Wskazali go palcem, w tle poważne oskarżenia
Były wiceprezes Stali Gorzów Patryk Broszko wypalił o możliwych problemach klubu i konieczności oddania 1,5 miliona złotych miejskiej dotacji. Stal odbija piłeczkę i w eter puszcza informację, że Broszko właśnie mocno zaszkodził negocjacjom z Bartoszem Zmarzlikiem. Stal niejako daje do zrozumienia, że rozmawia z 6-krotnym mistrzem świata o umowie na 2027. To byłaby prawdziwa bomba.
Patryk Broszko w liście do prezydenta Gorzowa pisze o możliwych kłopotach Stali Gorzów. Dowodzi, że klub może być zmuszony do zwrotu dotacji. Chodzi o 1,5 miliona złotych. To byłby cios dla Stali, która w październiku wzięła kredyt na 6 milionów złotych.
Stal Gorzów oskarża. Miał zaszkodzić rozmowom ze Zmarzlikiem
Stal już się odwinęła. Z kręgów zbliżonych do klubu słyszymy, że Broszko się mści, bo jesienią stracił posadę wiceprezesa Stali, która była mu potrzebna do politycznej promocji. - Słyszałem również inne banialuki. Jak choćby to, że mówiąc o kłopotach z nieprawidłowym rozliczaniem dotacji, zaszkodziłem rozmowom z Bartoszem Zmarzlikiem, które miały się odbyć dzień przed tym, jak ukazała się informacja o moim piśmie do prezydenta, a przecież w żaden sposób nie obciąża to obecnego zarządu - mówi nam Broszko.
- Po pierwsze taka retoryka nie wypływa z samego klubu, lecz kreuje ją w mediach osoba, która poczuła się dotknięta moim pismem i próbuje odwrócić od tego uwagę. Po drugie nasza Stal nie jest jeszcze gotowa na powrót Bartosza do domu, choć nie mam wątpliwości, że prędzej czy później to nastąpi. Z pewnością ten powrót przyśpieszyłoby pojawienie się sponsora, który pokryłby kontakt Bartosza. Po trzecie życie w sportowym środowisku nauczyło mnie tego, że transfery wagi ciężkiej i nie tylko te, robi się zaciszu. Nie oznajmia się niczego publicznie, bo to tylko szkodzi. Tak właśnie było m.in. z Holderem. O tym, że podpisaliśmy z nim kontrakt, wiedziała wyłącznie wąska grupa osób - dodaje Broszko.
Te doniesienia ze Stali Gorzów brzmią sensacyjnie
Doniesienia o rozmowach Stali ze Zmarzlikiem brzmią doprawdy sensacyjnie. Wiemy, że wokół zawodnika jest duży szum i sporo dzieje się także w samym Gorzowie, ale podobnie, jak były wiceprezes Broszko mamy wątpliwości, czy w ostatnich dniach w ogóle doszło do rozmów na linii Stal - Zmarzlik.
Wcześniej z gorzowskiego klubu płynęły informacje, że Zmarzlik to raczej plan Stali najprędzej na 2028. W tej chwili klub ma na głowie zabezpieczenie środków w budżecie na 2026 i musi wyprostować swoją sytuację finansową. To potrwa rok, może dwa. Stal trzyma więc teraz kciuki za Orlen Oil Motor Lublin. Bo jeśli prezesowi Jakubowi Kępie uda się przedłużyć kontrakt Zmarzlika o rok (na sezon 2027), to w 2028 będzie on do wzięcia.
To byłaby fatalna wiadomość dla Stali Gorzów
W grze jest też jednak Betard Sparta Wrocław. Gdyby ona wygrała wyścig o Zmarzlika na 2027, to byłaby to fatalna wiadomość dla Stali. Sparta z pewnością związałaby Zmarzlika dwu, czy nawet trzyletnim kontraktem, więc byłby on do wzięcia dopiero od sezonu 2030.
Oczywiście Stal cały czas monitoruje temat Zmarzlika. Robią to zarówno władze klubu, jak i miasto. Nie ulega bowiem wątpliwości, że gdyby zawodnik miał wrócić, to miasto raczej musiałoby w tym uczestniczyć. Współwłaściciele Zbigniew Głuchy i Krzysztof Nuckowski mają pieniądze, ale Zmarzlik to nadzwyczajny wysiłek finansowy na poziomie 6,5-7 milionów złotych. Przydałby się przy takim kontrakcie milion na promocję miasta poprzez sport, który trafiłby do kieszeni mistrza.