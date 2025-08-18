Stal Gorzów ogłasza ws. gwiazdora. Dostał 15 minut do namysłu

Na 31 sierpnia planowany jest mecz drugiej rundy play-down pomiędzy Gezet Stalą Gorzów i Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. W Gorzowie liczą, że wygrają i zapewnią sobie utrzymanie. A po ostatnim biegu zamierzają ogłosić nowy kontrakt Andersa Thomsena. To ma być dodatkowy bonus dla kibiców. Pierwszy już dostali. Bilety na to spotkanie są po 40 złotych. Tańszych wejściówek na Ekstraligę nie ma.

Na początku Thomsen chciał blisko 4 miliony złotych

Szcześliwy finał rozmów Stali z Thomsenem jeszcze dwa miesiące temu nie był taki oczywisty. Gdy wyszło na jaw, że Martin Vaculik opuszcza Stal po sezonie i przenosi się do Orlen Oil Motoru Lublin, to menedżer Thomsena rzucił na stół ofertę podpisania kontraktu na 2026 za cenę 1,3 miliona złotych za podpis i 13 tysięcy za punkt. To więcej niż ma obecnie, a przecież jedzie poniżej oczekiwań. Ostatnio lepiej, ale zasadniczo to nie jest sezon Thomsena.

Stal tę pierwszą propozycję Thomsena odrzuciła. Zawodnik usłyszał, że klub może podpisać nową umowę, ale za 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt. Stal chciała dodać 200 tysięcy do podpisu i 2 tysiące do każdego zdobytego punktu pod warunkiem zdobycia określonej liczby punktów w całym sezonie. W drugim wariancie była określona, wysoka średnia.

Stal Gorzów sprawdziła informacje podane przez Thomsena

Jak można się domyśleć Thomsen nie skorzystał z propozycji. W zamian przedstawił kontrofertę na 1,1 miliona za podpis i 11 tysięcy za punkt. Mówił, że chce podpisać szybko, bo inne kluby są nim mocno zainteresowane. Padły dwie nazwy: Krono-Plast Włókniarz i Bayersystem GKM Grudziądz.

Działacze Stali zweryfikowali jednak informacje żużlowca i wyszło im na to, że Thomsen sam dzwonił do Grudziądza i Częstochowy oferując swoje usługi. Uznano, że w tej sytuacji nie ma sensu niczego na szybko podpisywać. Żużlowca wzięto na przeczekanie.

Thomsen dostał ofertę na 3 miliony i 15 minut do namysłu

Jednak w związku z tym, że Piotr Pawlicki nie chciał złożyć podpisu pod wynegocjowanym kontraktem, a Maksym Drabik też nie chciał niczego podpisać, uznano, że warto zatrzymać Thomsena. Stal chciała to jednak zrobić na swoich warunkach. Duńczyk dostał ofertę na milion za podpis i 10 tysięcy za punkt już bez żadnych dodatkowych wymagań. Dano mu 15 minut na przyjęcie lub odrzucenie oferty. Thomsen zdecydował się na to pierwsze rozwiązanie. W sezonie 2026 zarobi 3 miliony złotych przy 200 punktach. Teraz ma 3,3 miliona złotych.

Co ciekawe w kontrakcie Thomsena nie ma klauzuli o możliwości rozwiązania kontraktu w razie spadku. Taki zapis ma w umowie ze Stalą Jack Holder. Thomsen jednak tego nie chciał. Najwyraźniej wierzy w to, że Stal się utrzyma. Z jego wydatną pomocą to może się udać. Dodajmy, że jeśli Stal wygra dwumecz z Włókniarzem, to zostanie w Ekstralidze na kolejny sezon. Jeśli przegra, to pojedzie w meczu o miejsca 7-8. Jeśli to spotkanie wygra, to czeka ją baraż z drugim zespołem Metalkas 2 Ekstraligi.

