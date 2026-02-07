Stal Gorzów ogłasza. Może dojść do rewolucji. To ma być koniec nudy
Gezet Stal Gorzów w końcu ogłosiła to, o czym mówiło się od kilku miesięcy. Nowym trenerem drużyny został Piotr Paluch. Były zawodnik pełnił tę funkcję już w latach 2012-2015. W Gorzowie wiele sobie obiecują po zmianie szkoleniowca. Nie chodzi tylko o taktykę meczową, ale również o przygotowanie nawierzchni. W ostatnich latach gorzowski tor nie należał do najbardziej widowiskowych. Teraz jest szansa, że ulegnie to zmianie.
Gezet Stal utrzymała się w PGE Ekstralidze, ale zadanie trenera Piotra Śwista zostało wykonane połowicznie. Co prawda Stal wygrała najpierw pewnie z ROW-em Rybnik, a następnie baraże z Polonią Bydgoszcz. To jednak kosztowało klub aż 1,5 miliona złotych.
Cztery dodatkowe mecze kosztowały Stal 1,5 miliona
Stal miała się utrzymać, ale w pierwszym dwumeczu fazy play-down z Krono-Plast Włókniarzem. I choć po pierwszym starciu w Częstochowie sztab szkoleniowy szalał z radości, bo do odrobienia było "tylko" sześć punktów, to w rewanżu Włókniarz szybko sprowadził ich na ziemię, wymierzając kolejny cios. W sumie gorzowianie nie zdobyli przeciwko nim żadnych dużych punktów.
Kolejne dwa mecze z Rybnikiem i następne dwa z Bydgoszczą, to był koszt właśnie około 1,5 mln. Odpowiedzialność za to spadła również na barki Śwista. Zarzucano mu brak odpowiedniego przygotowania taktycznego. Świst przez cały sezon rotował numerami startowymi. Finalnie i tak stawiając na parę Martin Vaculik-Anders Thomsen, która zdaniem ekspertów marnowała potencjał punktowy obu zawodników.
To ma być koniec nudy w Gorzowie
Świst przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim, ale kiedy tylko skończy mu się L4, Stal zerwie z nim formalnie współpracę. Nowym trenerem pierwszej drużyny został Piotr Paluch. W Gorzowie wiele sobie obiecują po tej zmianie. I to nie tylko ze względów taktycznych.
Kibice Stali marudzą, że kolejny sezon z rzędu zespół był na dole tabeli pod względem średniej ilości "mijanek" na mecz. Mecze w Gorzowie są po prostu dla nich nudne. Były prezes 9-krotnych mistrzów Polski przekonuje, że to nie jest wcale wina geometrii toru. - Wszystko zależy, jak ten tor jest przygotowany - mówił Ireneusz Maciej Zmora w ostatnim magazynie żużlowym w Telewizji Gorzów.
Teraz odpowiedzialnym za przygotowanie nawierzchni będzie właśnie Paluch. Ten sam, który odpowiadał za to w latach 2012-2015. - Jest jakaś nadzieja, że teraz ten tor będzie jeszcze bardziej sprzyjał widowiskowej jeździe. Ten robiony przez Śwista też był jednak całkiem niezły - skończył wątek.