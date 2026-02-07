Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stal Gorzów ogłasza. Może dojść do rewolucji. To ma być koniec nudy

Szymon Makowski

Gezet Stal Gorzów w końcu ogłosiła to, o czym mówiło się od kilku miesięcy. Nowym trenerem drużyny został Piotr Paluch. Były zawodnik pełnił tę funkcję już w latach 2012-2015. W Gorzowie wiele sobie obiecują po zmianie szkoleniowca. Nie chodzi tylko o taktykę meczową, ale również o przygotowanie nawierzchni. W ostatnich latach gorzowski tor nie należał do najbardziej widowiskowych. Teraz jest szansa, że ulegnie to zmianie.

Tłum kibiców na stadionie ubrany głównie w żółte koszulki, unosi ręce i dopinguje swoją drużynę; w okrągłym wycięciu widoczny mężczyzna w okularach w sportowej koszulce, prawdopodobnie trener lub członek sztabu.
Oficjalnie: Piotr Paluch nowym trenerem Gezet Stali GorzówTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Gezet Stal utrzymała się w PGE Ekstralidze, ale zadanie trenera Piotra Śwista zostało wykonane połowicznie. Co prawda Stal wygrała najpierw pewnie z ROW-em Rybnik, a następnie baraże z Polonią Bydgoszcz. To jednak kosztowało klub aż 1,5 miliona złotych.

Cztery dodatkowe mecze kosztowały Stal 1,5 miliona

Stal miała się utrzymać, ale w pierwszym dwumeczu fazy play-down z Krono-Plast Włókniarzem. I choć po pierwszym starciu w Częstochowie sztab szkoleniowy szalał z radości, bo do odrobienia było "tylko" sześć punktów, to w rewanżu Włókniarz szybko sprowadził ich na ziemię, wymierzając kolejny cios. W sumie gorzowianie nie zdobyli przeciwko nim żadnych dużych punktów.

Kolejne dwa mecze z Rybnikiem i następne dwa z Bydgoszczą, to był koszt właśnie około 1,5 mln. Odpowiedzialność za to spadła również na barki Śwista. Zarzucano mu brak odpowiedniego przygotowania taktycznego. Świst przez cały sezon rotował numerami startowymi. Finalnie i tak stawiając na parę Martin Vaculik-Anders Thomsen, która zdaniem ekspertów marnowała potencjał punktowy obu zawodników.

To ma być koniec nudy w Gorzowie

Świst przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim, ale kiedy tylko skończy mu się L4, Stal zerwie z nim formalnie współpracę. Nowym trenerem pierwszej drużyny został Piotr Paluch. W Gorzowie wiele sobie obiecują po tej zmianie. I to nie tylko ze względów taktycznych.

Kibice Stali marudzą, że kolejny sezon z rzędu zespół był na dole tabeli pod względem średniej ilości "mijanek" na mecz. Mecze w Gorzowie są po prostu dla nich nudne. Były prezes 9-krotnych mistrzów Polski przekonuje, że to nie jest wcale wina geometrii toru. - Wszystko zależy, jak ten tor jest przygotowany - mówił Ireneusz Maciej Zmora w ostatnim magazynie żużlowym w Telewizji Gorzów.

Teraz odpowiedzialnym za przygotowanie nawierzchni będzie właśnie Paluch. Ten sam, który odpowiadał za to w latach 2012-2015. - Jest jakaś nadzieja, że teraz ten tor będzie jeszcze bardziej sprzyjał widowiskowej jeździe. Ten robiony przez Śwista też był jednak całkiem niezły - skończył wątek.

Jack Holder zapowiada walkę o złoto w Warszawie
Połączenie zdjęcia osoby w bluzie z logo drużyny Stal oraz sportowca w stroju i kasku żużlowym w barwach żółto-niebieskich, z podniesioną ręką w geście triumfu.
Stal Gorzów długo to ukrywała. Ma nowego trenera od 15 stycznia. Jest nim Piotr Paluch.EastNews/Stal GorzówEast News
Dwóch mężczyzn ubranych w niebieskie stroje drużynowe prowadzi rozmowę. Jeden z nich nosi okulary i patrzy na rozmówcę, który jest młodszy i ubrany w sportowy strój z logo klubu oraz czapkę. W tle rozmyty widok zaplecza sportowego.
Piotr Paluch z synem Oskarem.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Trener Piotr Świst z dumą prezentuje Oskara Palucha. To on ma być kluczem do wygranej Stali Gorzów w Rybniku.
Trener Piotr Świst z dumą prezentuje Oskara PaluchaŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
