Stal Gorzów ogłasza. Gwiazdorska obsada. To nie koniec niespodzianek

Klub z Gorzowa w 2024 roku wznowił organizację Memoriału Edwarda Jancarza. Jak się jednak później okazało, miejscowych kibiców czekała kolejna przerwa. I to pomimo, że zawody były wpisane do planu naprawczego Stali, której wówczas los był zdecydowanie na krawędzi.

Gwiazdorska obsada Memoriału Edwarda Jancarza. Na Zmarzliku się nie skończy

Teraz nowi działacze wzięli się za zorganizowanie turnieju poświęconego ich legendzie, dzięki której wychowywały się kolejne pokolenia kibiców i zawodników. Jako pierwszy ogłoszony został Bartosz Zmarzlik. Dla miejscowych fanów jest to świetna wiadomość. Od kiedy 30-latek odszedł do Lublina, mogą go oglądać na gorzowskim torze dosłownie kilka razy w roku.

Dodatkowo w tym sezonie zabraknie rundy Grand Prix w Gorzowie, więc Zmarzlik biorący udział w Memoriale Jancarza spadł im z nieba. Zaraz po nim ogłoszono Brady'ego Kurtza i Andersa Thomsena. Teraz klub poinformował o kolejnym zawodniku. Chodzi o Mikkela Michelsena, który również potwierdził swój udział. Pierwsze cztery nazwiska zrobiły wrażenie, a to dopiero początek.

Kolejne głośne nazwiska w Gorzowie i... jedna ważna postać

Poza zawodnikami miejscowej drużyny, Stal szykuje imprezę godną turnieju rangi mistrzostw świata. Nieoficjalnie swój występ mieli zadeklarować bracia Pawliccy, Dominik Kubera i Patryk Dudek. Poza tym w Gorzowie szykują sporą niespodziankę. Czołowi zawodnicy PGE Ekstraligi oraz Grand Prix to nie wszystko.

W memoriale ma wystąpić również Niels Kristian Iversen. Duńczyk w latach świetności był zdecydowanym liderem Stali. Późniejsze kontuzje, jak i ogólny brak formy spowodował, że ostatnie lata spędził na zapleczu Ekstraligi, a ten poprzedni w Krajowej Lidze Żużlowej. Tam był jednak nie do złapania, co przerodziło się w kontrakt z poznańskim klubem. Dla kibiców będzie to nie lada gratka, bo Iversen zapadł w ich pamięci jako ten, który niejednokrotnie brał odpowiedzialność na swoje barki, jako główny filar zespołu.

Bartosz Zmarzlik

Niels Kristian Iversen.

