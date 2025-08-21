Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stal Gorzów odetchnęła z ulgą. To mogło skończyć się tragicznie

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

W środę odbywały się drużynowe mistrzostwa Polski juniorów. Podczas nich groźny upadek zaliczył Oskar Paluch, a fani na trybunach wstrzymali oddech. 19-latek wycofał się z zawodów i pojawiły się znaki zapytania. Żużlowiec jest kluczowym elementem Gezet Stali Gorzów i utrzymanie bez niego byłoby misją skazaną na pożarcie. W przestrzeni medialnej pojawiały się niepokojące informacje o kontuzji. Klub przekazał dzisiaj najnowsze informacje na temat jego stanu zdrowia, rozmywając wszelkie wątpliwości.

Groźny upadek Oskara Palucha. Gezet Stal Gorzów przekazała informacje
Groźny upadek Oskara Palucha. Gezet Stal Gorzów przekazała informacjePaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Upadek Oskara Palucha wyglądał przerażająco. Gorzowianin przewrócił się na drugim łuku, a chwilę później wjechał w niego Kacper Andrzejewski z Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Zawodnicy nie podnosili się przez dłuższy czas, jednak wrócili do parku maszyn. Różnica była taka, że Oskara na torze już nie zobaczyliśmy, co zmroziło serca gorzowskich kibiców.

Oskar Paluch bez kontuzji. Kibice Stali Gorzów odetchnęli z ulgą

- Na szczęście badania nie wykazały żadnych złamań, ani kontuzji. Oskar już przygotowuje się do kolejnych zawodów - przekazali w komunikacie gorzowianie. To prawdziwa ulga dla kibiców, sztabu szkoleniowego, całego Gorzowa Wielkopolskiego. Młodzieżowiec jest kluczowym elementem układanki drużyny. Nie mają nominalnego U24, więc cała odpowiedzialność za wynik drużyny leży na barkach 19-latka.

Widać to jak na dłoni po wynikach Stali Gorzów. Jeśli Paluch ma dobre spotkania to Stal wygrywa, albo jest w bliskim kontakcie. Kiedy Paluch jedzie słabo, to drużyna przegrywa. Świetnie to było widać w Derbach Ziemi Lubuskiej, kiedy początek spotkania Palucha był katastrofalny. Wtedy prowadzili zielonogórzanie, w drugiej części zawodów Paluch był jednak fenomenalny, dzięki czemu Stal wygrała u siebie derby.

Stal Gorzów zaczyna batalię o utrzymanie

Już w niedzielę o 17.00 Gezet Stal będzie rywalizować w Częstochowie z Krono-Plast Włókniarzem. To może być kluczowy mecz, który ustawi jak potoczy się dwumecz. Jeśli Włókniarz wygra wysoko, to w Gorzowie zacznie się ogromna nerwówka. Wynik na styk będzie jednak faworyzował gorzowian.

Rewanż w Gorzowie został zaplanowany natomiast na 31 sierpnia. To właśnie wtedy dowiemy się, która z tych drużyn zapewni sobie utrzymanie. Druga z tych drużyn zmierzy się z przegranym pojedynku Stelmetu Falubazu Zielona Góra z Innpro ROW-em Rybnik.

Oskar Paluch
Oskar PaluchTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Oskar Paluch cieszy się z wygranej. Od niego zależą losy Stali Gorzów w sezonie 2025.
Oskar Paluch jest ważnym ogniwem Stali Gorzów. Finansowo dobrze na tym wychodzi.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Oskar Paluch i Oskar Fajfer.
Oskar Paluch i Oskar Fajfer.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

