Stal Gorzów odetchnęła z ulgą. To mogło skończyć się tragicznie

Upadek Oskara Palucha wyglądał przerażająco. Gorzowianin przewrócił się na drugim łuku, a chwilę później wjechał w niego Kacper Andrzejewski z Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Zawodnicy nie podnosili się przez dłuższy czas, jednak wrócili do parku maszyn. Różnica była taka, że Oskara na torze już nie zobaczyliśmy, co zmroziło serca gorzowskich kibiców.

Oskar Paluch bez kontuzji. Kibice Stali Gorzów odetchnęli z ulgą

- Na szczęście badania nie wykazały żadnych złamań, ani kontuzji. Oskar już przygotowuje się do kolejnych zawodów - przekazali w komunikacie gorzowianie. To prawdziwa ulga dla kibiców, sztabu szkoleniowego, całego Gorzowa Wielkopolskiego. Młodzieżowiec jest kluczowym elementem układanki drużyny. Nie mają nominalnego U24, więc cała odpowiedzialność za wynik drużyny leży na barkach 19-latka.

Widać to jak na dłoni po wynikach Stali Gorzów. Jeśli Paluch ma dobre spotkania to Stal wygrywa, albo jest w bliskim kontakcie. Kiedy Paluch jedzie słabo, to drużyna przegrywa. Świetnie to było widać w Derbach Ziemi Lubuskiej, kiedy początek spotkania Palucha był katastrofalny. Wtedy prowadzili zielonogórzanie, w drugiej części zawodów Paluch był jednak fenomenalny, dzięki czemu Stal wygrała u siebie derby.

Stal Gorzów zaczyna batalię o utrzymanie

Już w niedzielę o 17.00 Gezet Stal będzie rywalizować w Częstochowie z Krono-Plast Włókniarzem. To może być kluczowy mecz, który ustawi jak potoczy się dwumecz. Jeśli Włókniarz wygra wysoko, to w Gorzowie zacznie się ogromna nerwówka. Wynik na styk będzie jednak faworyzował gorzowian.

Rewanż w Gorzowie został zaplanowany natomiast na 31 sierpnia. To właśnie wtedy dowiemy się, która z tych drużyn zapewni sobie utrzymanie. Druga z tych drużyn zmierzy się z przegranym pojedynku Stelmetu Falubazu Zielona Góra z Innpro ROW-em Rybnik.

