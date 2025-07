Stal Gorzów nie zwalnia tempa. Transferowy plan B, są dwa nowe nazwiska

Zaczęło się od Jacka Holdera. Ten ruch Gezet Stali Gorzów zaskoczył wszystkich, bo myślano, że Australijczyk trafi do Stelmet Falubazu Zielona Góra, ewentualnie zostanie w Orlen Oil Motorze Lublin. Holder powiedział jednak "tak" Stali, a w razie jej spadku do PGE Ekstraligi ma drugi klub i jest nim Abramczyk Polonia Bydgoszcz.

Piotr Pawlicki się waha, Anders Thomsen licytuje za wysoko

Wróćmy jednak do Stali, która chciała pójść za ciosem i szybko dogadać drugiego lidera na 2026, ale tu zaczęły się schody. Piotr Pawlicki, choć ustalił warunki kontraktu w Stali na 2026, to niczego nie podpisał. Powiedział, że boi się, iż klub spadnie z PGE Ekstraligi. Polak w każdej chwili może się zdecydować na Stal, ale na razie się waha.

Opornie idą też rozmowy z Andersem Thomsenem, który najpierw chciał podwyżkę mimo słabej jazdy, a teraz chce zostać pod warunkiem, że dostanie te same pieniądze, co w tym roku, czyli 3,2 miliona złotych. Stal byłaby skłonna wyłożyć 2,3-2,5 miliona złotych, ale ani grosza więcej. Z powodu pieniędzy Gorzów chwilowo odpuścił też rozmowy z Jakubem Krawczykiem, który wydawał się idealnym kandydatem do jazdy na U24, ale nie za 750 tysięcy złotych za podpis i 7,5 tysiąca za punkt.

Stal Gorzów uruchomiła plan B. Teraz Drabik i Doyle

Wiceprezes Stal Patryk Broszko, czyli człowiek odpowiedzialny za transfery już dawno jednak mówił, że klub ma wszystko rozpisane. Jest plan A, ale są też plany B i C. Stal nie zamierza czekać z założonymi rękami i czekać na decyzję Pawlickiego, czy Thomsena, dlatego podjęto decyzję o rozpoczęciu rozmów z innymi zawodnikami.

Z naszych informacji wynika jasno, że teraz Stal zamierza negocjować z Jasonem Doylem i Maksymem Drabikiem. Ten drugi dogadał się na starty w INNPRO ROW-ie Rybnik, ale musi szukać alternatywy, bo nie wiadomo, czy ROW się utrzyma. Z Doylem, choć akcje jego Krono-Plast Włókniarza Częstochowa stoją wyżej, jest tak samo.

Jest dobry grunt pod rozmowy z Doylem

Stali oba nazwiska pasują do koncepcji. Gdyby zdecydowali się na Doyle'a i zatrzymali Andrzeja Lebiediewa, to musieliby wrócić do rozmów z Krawczykiem, bo potrzebny byłby im "polski U24". Z kolei przy Drabiku mogliby pomyśleć o pozostawieniu zarówno Lebiediewa, jak i Oskara Fajfera. Mieliby dwóch Polaków seniorów i spełnialiby regulaminowy wymóg, więc na U24 mogliby postawić na zawodnika zagranicznego, a mają w czym wybierać. Stal ma długoletnie kontrakty z Adamem Bednarem, Villadsem Nagelem i Mathiasem Pollestadem.

Niewykluczone, że jakieś rozmowy z Doylem i Drabikiem już się odbyły, bądź też dojdzie do nich na dniach. Czas jest odpowiedni, bo całkiem niedawno, o czym pisaliśmy na łamach Interii, Doyle skarżył się na Włókniarza. Dzwonił do władz Ekstraligi i dowodził, że klub ma wobec niego finansowe zaległości. Finalnie okazało się, że Doyle w tym roku dostał już od Włókniarza 1,6 miliona złotych z tytułu kontraktu i premii, a zaległości dotyczyły jedynie ostatnich czterech spotkań, ale widać Australijczyk wyznaje zasadę, że skoro wystawił fakturę, to płatność ma być na drugi dzień. W każdym razie to daje Stali jakieś pole manewru w rozmowach.

Bartosz Zmarzlik kontra Jason Doyle. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jason Doyle Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maksym Drabik na prezentacji przed meczem PGE Ekstraligi. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński