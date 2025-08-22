Stal Gorzów nie zwalnia tempa. Jest trzeci kontrakt, a to nie koniec

Gezet Stal już ma dwóch liderów (Jack Holder i Anders Thomsen), a z chwilą przedłużenia umowy przez Oskara Palucha dopnie też juniorski skład, bo w parze z Polakiem ma jeździć utalentowany Czech Adam Bednar. Nic dziwnego, że w Gorzowie zapadły też pierwsze decyzje odnośnie polskich seniorów, którzy mają wzmocnić zespół.

Paweł Przedpełski osiągnął porozumienie ze Stalą Gorzów

Na pierwszy ogień poszedł Paweł Przedpełski, który w tym roku jeździ dla Texom Stali. W Rzeszowie już usłyszeli, że Przedpełski zostanie u nich jedynie wtedy, gdyby Stal Gorzów spadła z PGE Ekstraligi. W Gorzowie potwierdziliśmy, że porozumienie z Przedpełskim zostanie zawarte i nie ma od niego odwrotu. Temat może się posypać tylko w razie degradacji, której w Stali nikt nie dopuszcza do myśli.

Umowa z Przedpełskim oznacza, że w Stali zostały już tylko dwa wolne miejsca w składzie. W zasadzie jedno, bo mocno zaawansowane rozmowy z Jakubem Krawczykiem najpewniej też skończą się rocznym kontraktem. Krawczyk jest potrzebny Stali na U24, żeby na juniorce mógł jeździć Bednar. Każdy klub ma regulaminowy obowiązek posiadania czterech Polaków w składzie. Może to być dwóch seniorów i dwóch juniorów lub trzech seniorów i jeden junior.

Do tego dojdzie Krawczyk i ktoś z dwójki: Fajfer, Czugunow

A jeśli Stal sfinalizuje negocjacje z Krawczykiem, to pozostanie jej przypatrywać się temu, jak wypadnie Oskar Fajfer w dwumeczu play-down z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Przypomnijmy, że Fajfer dostał od Stali warunek. Nowy kontrakt w zamian za dobrą jazdę w play-down. Gdyby jednak Fajfer zawiódł, to Stal wróci do rozmów z Glebem Czugunowem. Ten jest po słowie z Moonfin Malesą Ostrów, ale niczego jeszcze nie podpisał.

Jeśli wszystko wypali, to skład Stali na 2026 będzie wyglądał tak: J. Holder, Thomsen, Przedpełski, Fajfer (Czugunow), Krawczyk, Paluch, Bednar. To jednak nie koniec kadrowych ruchów gorzowskiego klubu. Stal chce jeszcze zadbać o to, żeby zbudować mocne zaplecze, dlatego myśli o przedłużeniu umów z Mathiasem Pollestadem i Marcusem Birkemose.

Stal chce jeszcze nowych umów z Pollestadem i Birkemose

Pollestad ma kontrakt do końca 2026, ale Stal chciałby umowy do października 2027. Teraz Stal nie ma dla Pollestada miejsca w składzie, więc chciałaby go na rok wypożyczyć, a potem włożyć do składu na 2027. Na razie jednak ten scenariusz nie wchodzi w rachubę

Jeśli chodzi o Birkemose, to pomysł jest identyczny, jak w przypadku Pollestada. Problem jest jednak zdecydowanie większy, bo umowa duńskiego talentu ze Stalą wygasa już w tym roku. O ile w przypadku Pollestada Stal ma jakieś tam karty w ręku i może go nakłonić na dłuższą umowę, o tyle z Birkemose może być kłopot. Zwłaszcza że przed startem sezonu 2025 prezes Dariusz Wróbel w ogóle nie chciał słyszeć o nowym kontrakcie Birkemose. Wtedy Duńczykowi na tym zależało, teraz już niekoniecznie.

