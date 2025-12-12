Stal Gorzów nie przebiera w środkach. Trener został zwolniony w tym wywiadzie

Zbigniew Głuchy, nowy prezes Stali Gorzów w rozmowie z WP SportoweFakty przyznał, że objął to stanowisko, żeby ostudzić nastroje, wprowadzić spokój w klubie. Głuchy w tym samym wywiadzie zwolnił trenera Piotra Śwista i zatrudnił na jego miejsce Piotra Palucha. Świst uratował w 2025 Stal przed spadkiem, a teraz jest na L4.

Stal Gorzów "robi Świstowi brzydkie rzeczy"

- Stal robi Świstowi brzydkie rzeczy, ale jeszcze nie czas, żeby ujawniać wszystko. Ja tylko powiem, że zabrali Piotrowi służbowy samochód, choć przecież mogli z tym poczekać. Świst rehabilituje się po niedawno przebytej operacji. Wciąż jest na L4. Zwolnienie w mediach, to nie jest elegancka forma - zauważa były prezes klubu Jerzy Synowiec.

- Już nawet ostatnio dzwonił do mnie Andrzej Grajewski, były prezes Widzewa i Orła, żeby spytać, co się dzieje. Bo przecież kolejni prezesi znikają, Wróbel jest trzecim po Grzybie i Sadowskim, a nowa władza zaczyna od porządków, których nie da się pogodzić ze zdrowym rozsądkiem - utrzymuje Synowiec.

Były prezes Stali Gorzów przypomina horror w Wiener-Neustadt

Śwista, przed zwolnieniem nie uratowało to, że utrzymał drużynę w PGE Ekstralidze. A był to wyczyn nie lada, bo jednak Stal miała słaby i dziurawy skład. Na dokładkę Martin Vaculik, Anders Thomsen i Oskar Paluch, a więc trzej kluczowi zawodnicy, obniżyli loty. Jednak działacze uznali, że to za mało. Woleli wypominać przegrany mecz o 5. miejsce z Włókniarzem, przez który trzeba było wyłożyć dodatkowe 1,5 miliona złotych na premie dla zawodników.

- Ja tego nie rozumiem. Jak usłyszałem, że zwalniają Śwista, to przeleciały mi przed oczami wszystkie wspomnienia z nim związane. Zobaczyłem jego ślub, bo wtedy objeżdżał gorzowski tor bryczką. Przypomniałem sobie horror w Wiener-Neustadt, gdzie miał ten straszliwy wypadek i poleciał na betonowe trybuny. On tam umierał. Obok klęczał mechanik Maciejewicz i tylko się modlił, bo czuł, że już nic nie da się zrobić. W końcu lekarz poderżnął Świstowi gardło i uratował mu życie, bo Piotr się dusił - wspomina Synowiec.

Piotr Świst dokonał cudu. "I tak mu podziękowali"

- Po tamtym wypadku miał tyle obrażeń, że głowa boli. Miał połamane ręce i nogi. A jednak jeszcze w tym samym roku wrócił na tor. Wykazał się hartem ducha. Był wspaniałym sportowcem. I trenerem też jest niezłym, bo dla mnie to, co zrobił ze Stalą, to był jednak majstersztyk. I tak mu podziękowali - zauważa nasz rozmówca.

Miejsce Śwista, ma zająć Piotr Paluch. Jednak tylko na rok, bo Stal już pracuje nad tym, by w 2027 drużynę przejął Mariusz Staszewski. - Co to za zamiana. Piotr Paluch ma syna w zespole, więc już na dzień dobry będzie niezręczna sytuacja. Ja pytam, w czym Paluch jest lepszy od Śwista i nikt nie jest w stanie mi tego powiedzieć, ani wytłumaczyć - kwituje Synowiec.

Były i obecny prezes Stali Gorzów. Dariusz Wróbel zapowiedział Piotrowi Świstowi, że zostanie zwolniony, a Zbigniew Głuchy poprawił obwieszczając to w mediach. Stal Gorzów materiały prasowe

Piotr Świst, trener Stali Gorzów. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Piotr Paluch z synem Oskarem. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski